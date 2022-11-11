Engelli kimlik kartı ne işe yarar, avantajları nelerdir? Engelli kimlik kartı nasıl alınır, ne kadar sürede çıkar?

Engelli kişilerin hayatını kolaylaştıran engelli kimlik kartı, 1998 yılından beri verilmeye devam ediliyor. Engelli veri tabanı oluşturulması başta olmak üzere engelli vatandaşların kendilerine verilen hak ve hizmetlerden yararlanmalarına da yardımcı olan engelli kimlik kartı almak için başvurular kolay bir şekilde gerçekleştirilir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli kişilere verilen bu kart sayesinde engelli kişilerin sosyal hayatta daha aktif ve etkin bir rol alması amaçlanır. Bu amaç doğrultusunda verilen kimlik kartı engelli vatandaşların çeşitli haklardan ve yararlardan faydalanabilmeleri için düzenlenir.

Engelli kimlik kartı nedir?

Engelli kimlik kartı engellilere özel verilen bir karttır. 1998 yılından itibaren 1,5 milyon vatandaşa engelli kimlik kartının verilmiştir. Engelli kimlik kartı hakları sayesinde engellilerin sosyal hayat standartlarını yükseltmek ve hayattan izole olmadan yaşamaları için sağlanan pozitif ayrıcalıklardan yararlanırlar. Engelli kartı almak isteyen kişilerin %40 oranında engeli bulunmalı ve bu rapor sağlık kurulu tarafından onaylanmalıdır. Engelli kimlik kartı avantajları sayesinde engelli vatandaşların hayat standartlarını yükseltmeleri mümkündür.

Engelli kimlik kartı faydaları ve sağladığı avantajlar sayesinde engelli vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştırmaya yarıyor. Engelli kimlik kartı nerelerde kullanılır sorusunun cevabı ve engelli kimlik kartı avantajları şu şekildedir:

Toplu taşıma araçlarında yani halk otobüslerinde, deniz ulaşım araçlarında ve trenlerde engelli kimlik kartı kullanılarak ücretsiz yararlanabilir.

Tüm dış ve iç hatlarda gerçekleşen uçuşlarda %20 indirimden yararlanabilir.

200 m²'den küçük tek konutlu olan evlerde konut vergisinden yararlanabilir ve emlak vergisinden muaf olur.

Eğitim, meslek ve günlük hayatları için özel olarak üretilmiş araç ve gereçlerden ve özel bilgisayar programlarında KDV muafiyeti bulunur.

Milli parklar, müze ve ören yerleri, tabiatı alanı ve parklarına ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilme hakkına sahip oluyor.

Devlet tiyatrolarına da ücretsiz girebiliyorlar.

GSM operatörlerinde özel tarifelerden yararlanabilir.

TOKİ konut projelerinin %5'i engelli vatandaşlar için ayrılır.

Engelli kimlik kartı nasıl alınır?

"Engelli kimlik kartı nereden alınır?" sorusu sıklıkla merak edilen konular arasında yer alıyor. Engelli kimlik kartı başvurusu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine başvuru yaparak alınabilir. Engelli kartı için gerekli belgeler:

%40 ve üstü engel için alınmış ve sağlık kurulu onaylı rapor veya onaylı fotokopisi

Kimlik kartı fotokopisi

2 tane vesikalık fotoğraf

Engelli kimlik karı için başvuru formu veya dilekçe

Engelli kartları için ön başvuru e-Devlet üzerine de yapılabilir. Ancak asıl başvuru ve gereken belgeler için Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine gidip şahsi olarak verilmesi gerekir.

Engelli kimlik kartı ne kadar sürede çıkar?

Düzenlenen engelli kimlik kartı örneği başvuru esnasında beyan edilen adrese ya da MERNiS’te kayıtlı olan ikametgâh adresine 15 iş günü içinde yollanır.

Engelli kimlik kartı sorgulama nasıl yapılır?

Engelli kimlik kartı sorgulamasını ALO 144 veya ALO 183 hattını arayarak yapabilirsiniz. Dilerseniz e-Devlet üzerinden de engelli kimlik kartı sorgulama, engelli kimlik kartı yenileme ve diğer işlemleri gerçekleştirmeniz mümkündür.



