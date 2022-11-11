HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. Engelli kimlik kartı ne işe yarar, avantajları nelerdir? Engelli kimlik kartı nasıl alınır, ne kadar sürede çıkar?

Engelli kimlik kartı ne işe yarar, avantajları nelerdir? Engelli kimlik kartı nasıl alınır, ne kadar sürede çıkar?

11.11.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen engelli kimlik kartı projesine 2022 yılına kadar 47 bin 343 kişinin online başvuru yaptığı görüldü. Engelli kimlik kartına başvurular devam ederken engelli vatandaşlar ve yakınları tarafından merak edilen birçok soru ortaya çıkıyor. Engelli kimlik kartının sağladığı faydalardan yararlanabilmek için engelli vatandaşlar engelli kartını nasıl alır, başvurular nereye yapılır?

Engelli kimlik kartı ne işe yarar, avantajları nelerdir? Engelli kimlik kartı nasıl alınır, ne kadar sürede çıkar?

Engelli kişilerin hayatını kolaylaştıran engelli kimlik kartı, 1998 yılından beri verilmeye devam ediliyor. Engelli veri tabanı oluşturulması başta olmak üzere engelli vatandaşların kendilerine verilen hak ve hizmetlerden yararlanmalarına da yardımcı olan engelli kimlik kartı almak için başvurular kolay bir şekilde gerçekleştirilir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli kişilere verilen bu kart sayesinde engelli kişilerin sosyal hayatta daha aktif ve etkin bir rol alması amaçlanır. Bu amaç doğrultusunda verilen kimlik kartı engelli vatandaşların çeşitli haklardan ve yararlardan faydalanabilmeleri için düzenlenir.

Engelli kimlik kartı nedir?

Engelli kimlik kartı engellilere özel verilen bir karttır. 1998 yılından itibaren 1,5 milyon vatandaşa engelli kimlik kartının verilmiştir. Engelli kimlik kartı hakları sayesinde engellilerin sosyal hayat standartlarını yükseltmek ve hayattan izole olmadan yaşamaları için sağlanan pozitif ayrıcalıklardan yararlanırlar. Engelli kartı almak isteyen kişilerin %40 oranında engeli bulunmalı ve bu rapor sağlık kurulu tarafından onaylanmalıdır. Engelli kimlik kartı avantajları sayesinde engelli vatandaşların hayat standartlarını yükseltmeleri mümkündür.

Engelli kimlik kartı ne işe yarar?

Engelli kimlik kartı faydaları ve sağladığı avantajlar sayesinde engelli vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştırmaya yarıyor. Engelli kimlik kartı nerelerde kullanılır sorusunun cevabı ve engelli kimlik kartı avantajları şu şekildedir:

  • Toplu taşıma araçlarında yani halk otobüslerinde, deniz ulaşım araçlarında ve trenlerde engelli kimlik kartı kullanılarak ücretsiz yararlanabilir.
  • Tüm dış ve iç hatlarda gerçekleşen uçuşlarda %20 indirimden yararlanabilir.
  • 200 m²'den küçük tek konutlu olan evlerde konut vergisinden yararlanabilir ve emlak vergisinden muaf olur.
  • Eğitim, meslek ve günlük hayatları için özel olarak üretilmiş araç ve gereçlerden ve özel bilgisayar programlarında KDV muafiyeti bulunur.
  • Milli parklar, müze ve ören yerleri, tabiatı alanı ve parklarına ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilme hakkına sahip oluyor.
  • Devlet tiyatrolarına da ücretsiz girebiliyorlar.
  • GSM operatörlerinde özel tarifelerden yararlanabilir.
  • TOKİ konut projelerinin %5'i engelli vatandaşlar için ayrılır.

İlginizi Çekebilir

Engelliden engelliye araç satışı nasıl olur?

Engelliden engelliye araç satışı nasıl olur?

Engelli vergi indirimi sorgulama, hesaplama ve başvuru işlemleri

Engelli vergi indirimi sorgulama, hesaplama ve başvuru işlemleri

 Engelli araç alımı ÖTV indirimi fiyat hesaplama nasıl yapılır?

Engelli araç alımı ÖTV indirimi fiyat hesaplama nasıl yapılır?

Engelli aylığı 2022 ne kadar?

Engelli aylığı 2022 ne kadar?

 Engelli emeklilik şartları nelerdir?

Engelli emeklilik şartları nelerdir?

 Engelli çalışanların emeklilik hesaplaması nasıl yapılır?

Engelli çalışanların emeklilik hesaplaması nasıl yapılır?

Engellilere sağlanan muafiyetler ve indirimler nelerdir?

Engellilere sağlanan muafiyetler ve indirimler nelerdir?

 Sıfır engelli araç limitleri ne kadar?

Sıfır engelli araç limitleri ne kadar?

Engelli kimlik kartı nasıl alınır?

"Engelli kimlik kartı nereden alınır?" sorusu sıklıkla merak edilen konular arasında yer alıyor. Engelli kimlik kartı başvurusu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine başvuru yaparak alınabilir. Engelli kartı için gerekli belgeler:

  • %40 ve üstü engel için alınmış ve sağlık kurulu onaylı rapor veya onaylı fotokopisi
  • Kimlik kartı fotokopisi
  • 2 tane vesikalık fotoğraf
  • Engelli kimlik karı için başvuru formu veya dilekçe

Engelli kartları için ön başvuru e-Devlet üzerine de yapılabilir. Ancak asıl başvuru ve gereken belgeler için Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine gidip şahsi olarak verilmesi gerekir.

Engelli kimlik kartı ne kadar sürede çıkar?

Düzenlenen engelli kimlik kartı örneği başvuru esnasında beyan edilen adrese ya da MERNiS’te kayıtlı olan ikametgâh adresine 15 iş günü içinde yollanır.

Engelli kimlik kartı sorgulama nasıl yapılır?

Engelli kimlik kartı sorgulamasını ALO 144 veya ALO 183 hattını arayarak yapabilirsiniz. Dilerseniz e-Devlet üzerinden de engelli kimlik kartı sorgulama, engelli kimlik kartı yenileme ve diğer işlemleri gerçekleştirmeniz mümkündür.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
10 Kasım'ı diline doladı, paylaşımlarını gören inanamadı10 Kasım'ı diline doladı, paylaşımlarını gören inanamadı
Bu tarihlere dikkat! Rusya'dan geliyor: Çok sert olacakBu tarihlere dikkat! Rusya'dan geliyor: Çok sert olacak
Anahtar Kelimeler:
engelli hakları engelli kimlik kartı engelli kimlik kartı ne işe yarar

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin'den 6 milyona müjde geldi! EYT'de bu ilk kez oldu...

Bakan Bilgin'den 6 milyona müjde geldi! EYT'de bu ilk kez oldu...

Bir aydan az süreniz var... Cezası 2 bin 534 TL'ye çıkacak

Bir aydan az süreniz var... Cezası 2 bin 534 TL'ye çıkacak

Yüzlerce mezar kazdılar! 'Şimdiden hazırlık yapıyoruz'

Yüzlerce mezar kazdılar! 'Şimdiden hazırlık yapıyoruz'

Okulda korkunç olay! Her şeyi duydu... 'Pantolonum yırtıldı'

Okulda korkunç olay! Her şeyi duydu... 'Pantolonum yırtıldı'

Bir aileyi yıkan olay! Cesedi günler sonra bulundu...

Bir aileyi yıkan olay! Cesedi günler sonra bulundu...

'Sen kimsin?' diye sorunca... 'Şarkıcıyım, pop söylüyorum!'

'Sen kimsin?' diye sorunca... 'Şarkıcıyım, pop söylüyorum!'

İlginizi Çekebilir

Ailesinin önünde timsah tarafından yakalanıp nehre sürüklendi!

Ailesinin önünde timsah tarafından yakalanıp nehre sürüklendi!

Bir tanesi hayatınızı değiştirir: Bağırsakları motor gibi çalıştırır

Bir tanesi hayatınızı değiştirir: Bağırsakları motor gibi çalıştırır

11.11 Süper Final! Fırsatın son günü, acele edin! İndirimdeki 300 TL altı kazakları sizin için seçtik

11.11 Süper Final! Fırsatın son günü, acele edin! İndirimdeki 300 TL altı kazakları sizin için seçtik

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.