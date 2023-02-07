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Enkazda bir başına... Küçük çocuk kurtarılamayınca etrafına yorgan sarıp yanına su bıraktılar

07.02.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ı ve çevre illeri yerle bir eden büyük depremin ardından enkaz çalışmaları sürüyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binada, belden aşağısı enkaz altında kalan 7- 8 yaşındaki bir çocuğun görüntüsü yürek dağladı. Vatandaş çabasına rağmen çocuğu çıkaramayınca üzerine yorgan sarıp yanına da su bıraktı.

Enkazda bir başına... Küçük çocuk kurtarılamayınca etrafına yorgan sarıp yanına su bıraktılar

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrası pek çok il ve ilçede yıkım oldu. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin vurduğu Hatay'da kent merkezi ile Kırıkhan ve İskenderun ilçelerinde yaklaşık 1200 bina yıkıldı. Merkez ilçe Antakya’da 40- 50 yıllık binaların bulunduğu Cebrail Mahallesi’ndeki evlerin tamamı da neredeyse tamamen çöktü, çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Vücudunun belden aşağısı enkaz altında kalan ve Suriyeli olduğu düşünülen 7- 8 yaşlarındaki çocuk için vatandaşlar seferber oldu. Anne ve babasının da enkaz altında olduğu belirtilen çocuk, yaşadığı şok nedeniyle konuşamadı.

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YANINA SU BIRAKTILAR

Beton bloğun altında sıkışan çocuk, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Bunun üzerine vatandaşlar, gece üşümemesi için çocuğu yorgana sardı, başına bere takıp, yanına da susadığı zaman içmesi için pet şişede su bıraktı.

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Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte diğer bölgelerde arama kurtarma çalışmaları yeniden başlarken, Cebrail Mahallesi’ne ise ekipler henüz ulaşamadı. Küçük çocuk kurtarılmayı bekliyor.

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Bu arada binlerce binanın yıkıldığı bölgede elektrik, su, doğal gaz ve internet hizmeti verilemiyor.

DHA

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deprem Hatay

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