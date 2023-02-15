Enkazdan çıkış anı herkesi şaşırtmıştı! Gün yüzüne ağzında sigarayla çıkan Soner Amca: Eşimin cansız bedeninin...

Depremlerin üzerinden 9 günden fazla bir süre geçti. Gerek deprem anında gerekse arama-kurtarma çalışmaları sırasında birbirinden ilginç, acı dolu, umut verici öyküler ortaya çıkmaya devam ediyor. Soner Tuğtekin de enkazdan ağzında sigara ile çıktığı kareyle sosyal medyada çok konuşulmuştu. Çıkarken elinde neden sigara olduğunu anlatan Soner Amca, "Hastaneye gitmek istemedim" diyerek ise eşiyle ilgili acı haberi açıkladı.

OĞLU TATİLE GELDİ, DEPREME YAKALANDI

Sabah'ta yer alan habere göre; bir telekomünikasyon şirketinden teknisyen kadrosundan emekli olan Soner Tuğtekin, Adıyaman Merkez Ali Taşı Mahallesi Umut Apartmanı'nın giriş katında eşi Hatice, oğlu Deniz'le birlikte oturuyordu. Kızları Bade ise Denizli Üniversitesi Tekstil Mühendisliği 2'inci sınıf öğrencisiydi. Depreme ara tatil için döndüğü baba evinde yakalandı.

"HANIMI ÇEKMEYE ÇALIŞTIM AMA KOLU SIKIŞTI"

Deprem anında salonda olan Soner Tuğtekin, eşi ve çocuklarını yanına almaya çalıştığını söyledi. Bir anda binanın üzerlerine yıkıldığını aktaran Tuğtekin, "Kolon kızımın üzerine düştü. Hanımı çekmeye çalıştım ama kolu bazaya sıkıştı. Oğlum koltuğumun altındaydı, sadece onu çekebildim" dedi.

"ÇOK İÇMEKTEN ÇAKMAĞIMIN GAZI BİTTİ"

Deprem anında üzerine içerisinde sarılmış sigaraların bulunduğu tabakasının düştüğünü anlatan Tuğtekin, "Yanımda sadece tütün ve 1.5 litrelik su vardı. Çok sigara içmekten çakmağımın gazı bitti. Sigaralarımı yakamadım. Kumandanın pillerini parçalayıp, kablolarını birbirine çarptırarak ateş çıkartarak ateş sorunumu çözdüm " diye konuştu.

"HATİCE'Mİ BIRAKMAK İSTEMEDİM"

3 gün boyunca su ve tütünle hayatta kalmaya çalıştığını aktaran Tuğtekin, "Yardım için bağırıyorduk. Cevap gelince sigaraları art arda yakmaya başladım. Elimde de çıktığımda o yüzden sigara vardı. Hastaneye gitmek istemedim çünkü Hatice'mi bırakmak istemedim. Hastaneye gidince verdikleri serumu bırakıp enkaz alanına gittim. Eşimin cansız bedeninin çıkarıldığı 4'üncü güne kadar kaldırımda yattım" ifadelerini kullandı.