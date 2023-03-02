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  4. Enkazdan kurtarılan Sude Lal Öcal her yerde aranıyor! "Düşünmekten uyuyamıyorum" diyerek anlattı: Sağlam çıkardığımız çocuk hiçbir yerde yok!

Enkazdan kurtarılan Sude Lal Öcal her yerde aranıyor! "Düşünmekten uyuyamıyorum" diyerek anlattı: Sağlam çıkardığımız çocuk hiçbir yerde yok!

02.03.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'daki evinde ailesiyle birlikte yakalanan 19 yaşındaki Sude Lal Öcal, depremden 33 saat sonra kurtarıldı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra hastaneye götürülen Sude'den bir daha haber alınamadı. Sude'yi enkazdan çıkartan belediye işçisi İbrahim Konuk "Çıkardığımızda vücudunda çizik bile yoktu. 2 kez kalbi durdu çalıştırdılar ve hastaneye götürdüler. Günlerdir kurtardığımız çocuktan haber alamıyoruz. Düşünmekten uyuyamıyorum" dedi.

Enkazdan kurtarılan Sude Lal Öcal her yerde aranıyor! "Düşünmekten uyuyamıyorum" diyerek anlattı: Sağlam çıkardığımız çocuk hiçbir yerde yok!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki 3 katlı Taşır Apartmanı da yıkıldı. Apartmanda oturan Mehmet Nasif (52) ve Yasemin Öcal (40) çifti ile kızları Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı 1'inci sınıf öğrencisi Sude Lal, 10'uncu sınıf öğrencisi Nisa (15) ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Beren Öcal (7) enkaz altında kaldı. Öcal ailesi, 33 saat sonra enkazdan yaralı çıkarıldı. Öcal çifti ile kızları Nisa ve Beren Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne, buradan da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

SUDE LAL ÖCAL'DAN BİR DAHA HABER ALINAMADI

Çift ve 2 kızı 18 gün süren tedavi sonrası taburcu edildi. Ancak enkazdan çıkarılan büyük kızları Sude Lal Öcal'dan bir daha haber alınamadı.

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'DÜŞÜNMEKTEN UYUYAMIYORUM'

Depremin ardından Konya'dan Hatay'a görevlendirilen Taşır Apartmanı’nın enkazından kurtarma çalışmalarına katılan Karatay Belediyesi personeli İbrahim Konuk, Sude'nin sağ olarak çıktıktan sonra kaybolduğunu düşünmekten uyuyamadığını söyledi.

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"BİZİMLE KONUŞUYORDU, AMBULANSTA KALBİ DURDU"

Konuk, "Biz Karatay Belediyesi öncülüğünde Hatay’a sevk edildik. Enkazda kalan 5 kişilik bir aileye müdahale ettik ve kurtardık. Kayıp kızımız Sude’yi de çıkardık, bizimle konuşuyordu. Ambulansa götürdük, orada kalbi durdu, tekrar çalıştırdılar, hastaneye götürdüler. Ama ondan sonra haber alamadık.

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"SAĞLAM ÇIKARDIĞIMIZ ÇOCUK HİÇBİR YERDE YOK"

Günlerdir kurtardığımız çocuktan haber alamıyoruz. Ben düşünmekten uyuyamıyorum. Psikolojik olarak çöktüm. Sağlam çıkardığımız çocuk hiçbir yerde yok. Bölgedeki tüm hastaneleri araştırdık, bulamıyoruz. Sağ salim enkazdan çıkardığım çocuğun bulunamaması vicdanımı rahatsız ediyor" dedi.

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"AİLE ÇOK DAR BİR YERDEYDİ, SÜRÜNEREK GİRDİM"

Klostrofobisine (kapalı alan korkusu) rağmen kurtarma çalışmalarında, ailenin sesinin duyulmasıyla enkaz altına sırtüstü sürünerek girdiğini anlatan İbrahim Konuk, "Enkazdaki ailenin sesini duyduğumuzda aile çok dar bir yerdeydi. Benim de kapalı alan korkum var. Allah o gün bana bir güç verdi. Sırtüstü sürünerek içeri girdim. Ailenin bulunduğu yerde kombi ve sandalye yaşam üçgeni oluşturmuş. Sude de merdiven boşluğundaydı ve üzerinde bir dolap vardı. Dolabı kırarak müdahale ettik ve sağ salim çıkardık. Hiçbir yerinde çizik yoktu" diye konuştu.

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