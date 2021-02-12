Epic Games Store'da 24 TL'lik Halcyon 6: Starbase Commander ücretsiz oldu!

Epic Games Store ücretsiz oyunları her hafta oyuncularla buluşuyor. Daha önce GTA 5: Premium Edition ve Total War Saga: Troy gibi popüler oyunları ücretsiz olarak dağıtan oyun mağazası oyuncuların ilgisini çekmeyi başarmıştı. Epic Games, bu hafta da bu geleneğinden taviz vermedi ve Epic Games Store ücretsiz oyunlar kampanyası kapsamında yeni bir oyunu daha ücretsiz hale getirdi. Halcyon 6: Starbase Commander'ı.

EPİC GAMES'İN ÜCRETSİZ OYUNU: HALCYON 6: STARBASE COMMANDER

Halcyon 6: Starbase Commander, Üs kurma, derin taktiksel savaş, mürettebat yönetimi ve gelişen hikaye anlatımı içeren retro bir uzay strateji oyunu olarak öne çıkıyor. Halcyon 6: Starbase Commander'da göreviniz ise terk edilmiş Halcyon 6 yıldız üssünü ele geçirmek ve yeniden kurmak. Oyun, mağaza içinde normalde 24 TL'lik bir fiyata sahip. Ancak Epic'in kararıyla artık kısa bir süreliğine ücretsiz.

Ücretsiz oyun için 'kısa bir süreliğine' kısmının altını çizmek gerek. Zira Halcyon 6: Starbase Commander, 18 şubat 2021 19:00'a kadar ücretsiz bir şekilde Epic Games kütüphanesine eklenebilecek. Önümüzdeki hafta ise Rage 2 ve Absolute Drift Epic Games Store'un dağıtacağı ücretsiz oyunlar olacak.