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  4. Erbakan'ın mektubu 26 yıl sonra Erdoğan'a ulaştı! Dikkat çeken detay…

Erbakan'ın mektubu 26 yıl sonra Erdoğan'a ulaştı! Dikkat çeken detay…

21.04.2023 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1997 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğu döneme ilişkin dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'a 1997 yılında gönderdiği Ramazan Bayramı tebriği 26 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştı. O anların görüntüsü ortaya çıktı…

Erbakan'ın mektubu 26 yıl sonra Erdoğan'a ulaştı! Dikkat çeken detay…

Dönemin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan 1997 yılının Ramazan Bayramı'nda dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bayram tebriği kaleme alıp postayla gönderdi. Ancak Erdoğan'a hiç ulaşmayan o tebrik mektubu, bundan 7 yıl önce yolu bir müzayedede satılmak üzere koleksiyonerlerin alımına sunuldu.

Müzayedede mektupla karşılaşan ve satın alan Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Haydar Göksoy, mektubu satın aldı. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Haydar Göksoy, 26 yıl sonra tebrik mektubunu sahibine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim ettiği o anları paylaştı.

Göksoy, videolu paylaşımına şu notu düştü:

"Rahmetli Başbakanımız Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN hocamızın 1996 yılında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn Cumhurbaşkanımıza yazmış olduğu ve müzayededen almış olduğumuz ıslak imzalı Ramazan Bayramı tebriğini kendilerine teslim ettik."

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