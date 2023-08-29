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Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi'nden çok konuşulacak 'AK Parti' ve 'Erdoğan' sözleri! "Sanki bize lütuf vermişler gibi..."

29.08.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 seçimlerinin kilit partilerinden olan, Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) AK Partili siyasetçiler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesi hakkında çarpıcı açıklamalar geldi. Seçime girerken ittifak yapmalarının nedenini açıklayan Genel Başkanvekili Doğan Aydal, "Kimse kalkıp da AK Parti lütfuyla girdik gibi bir algı yapmasın" dedi. Aydal, İYİ Parti lideri Akşener'in yerel seçimlere yönelik çağrısına verdiği yanıtıyla da dikkat çekti.

Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi'nden çok konuşulacak 'AK Parti' ve 'Erdoğan' sözleri! "Sanki bize lütuf vermişler gibi..."

Siyasetin gündemi önümüzdeki yıl gerçekleşecek yerel seçimlere odaklanırken geride bıraktığımız seçimlerin yankıları da sürüyor. YRP'den her iki seçime dair ses getirecek açıklamalar geldi. "Biz olmasaydık sayın cumhurbaşkanı bugün cumhurbaşkanı değildi" ifadelerini kullanan YRP'li Aydal, "Biz o anlık siyaset ile bir şeyi belirledik" diye ekledi.

"MEVCUT ŞARTLAR NEDENİYLE İTTİFAK KURDUK"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal, Halk TV'de katıldığı canlı yayında şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı sistemi partilerin tek başına seçime girip boyunun ölçüsünü alacağı bir sonuçtan çok uzaklaştırdı. Seçim döneminde de ısrarla sıkça söyledim biz geçici bir seçim ittifakı kuruyoruz. Sebebi mevcut şartlardı. Biz o günün şartlarında hedef olarak Erbakan ismini meclise sokmak hedefliydik ve bunda başarılı olduk. Biz YRP olarak vekil pazarlığı ya da sayı pazarlığı yapmadık. Kendi logomuzla girdik, kendi oylarımızla meclisteyiz.

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"SANKİ BİZE LÜTUF VERMİŞLER GİBİ..."

Bu sebeple kimse kalkıp da AKP lütfuyla girdik gibi bir algı yapmasın. Ancak AKP'li siyasetçiler de sanki bize bir lütuf verilmiş gibi konuşuluyor. Biz olmasaydık sayın cumhurbaşkanı da bugün cumhurbaşkanı değildi. Mevcuttan yüzde 3 çıkartın cumhurbaşkanı şu an cumhurbaşkanı değildi. Biz o anlık siyaset ile bir şeyi belirledik."

AKŞENER'İN ÇAĞRISINA YANIT VERDİ

Aydal ayrıca İYİ Parti lideri Meral Akşener'in diğer partilere yönelik "Gelin seçimlere her birimiz ayrı ayrı girelim" şeklindeki çağrısına karşılık olarak şunları söyledi:

"Akşener diyor ki biz kendimiz girelim. Ancak ortada bir gerçek var. Şimdi karşı taraf diyor ki biz Cumhur İttifakı olarak seçime gireceğiz. Buna karşı siz ben tek başıma parti olarak seçime gireceğim derseniz bunun haklı gerekçesini halka anlatamazsınız. Ya da tabanınıza anlatamazsınız. O zaman farklı bir kombinasyon ile bunun karşısına çıkmak mecburiyetindesiniz. Ve partilerin bir gruba aitmiş gibi gösterilmesinden rahatsız olduğunu biliyorum."

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Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan

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