Erdoğan'dan cuma namazı sonrası muhabirlere ikram! 'Kameramanları unutmayın' diye de uyardı... 'Eyyam-ı Bahur' detayı dikkat çekti

Türkiye'nin günlerdir dilinden düşmeyen Eyyam-ı Bahur sıcakları etkisini iyiden iyiye gösteriyor. Sıcak havada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazı sonrası sorularını yönelten basın mensuplarına Erdoğan'dan dondurma ikramı geldi.
Erdoğan açıklamalarını tamamlamasının ardından kapta dondurmalar geldi ve Erdoğan gazetecilere "Arkadaşlar sizlere dondurmalar hazırlandı" diye seslendi ve "Bu havada iyi gider değil mi?" diye ekledi.
Gazeteciler Erdoğan'a Eyyam-ı Bahur sıcaklarını hatırlatırken Erdoğan dondurmalar dağıtılırken "Kameramanları unutmayın" diye uyardı.