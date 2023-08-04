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Erdoğan'dan cuma namazı sonrası muhabirlere ikram! 'Kameramanları unutmayın' diye de uyardı... 'Eyyam-ı Bahur' detayı dikkat çekti

04.08.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını İstanbul'daki Keremler Aydınlar Camii'nde kıldı, ardından gazetecilerin sorularını yanıtlandırdı. Basın açıklamasının ardından ise muhabirleri Erdoğan'ın dondurma sürpriziyle karşılaştı. Eyyam-ı Bahur sıcakları Erdoğan ile gazeteciler arasında geçen diyalogda da eksik olmadı. Erdoğan dondurma ikramında kameramanların unutulmamasını istedi.

Erdoğan'dan cuma namazı sonrası muhabirlere ikram! 'Kameramanları unutmayın' diye de uyardı... 'Eyyam-ı Bahur' detayı dikkat çekti

Türkiye'nin günlerdir dilinden düşmeyen Eyyam-ı Bahur sıcakları etkisini iyiden iyiye gösteriyor. Sıcak havada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazı sonrası sorularını yönelten basın mensuplarına Erdoğan'dan dondurma ikramı geldi.

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"BU HAVADA İYİ GİDER DEĞİL Mİ?"

Erdoğan açıklamalarını tamamlamasının ardından kapta dondurmalar geldi ve Erdoğan gazetecilere "Arkadaşlar sizlere dondurmalar hazırlandı" diye seslendi ve "Bu havada iyi gider değil mi?" diye ekledi.

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"KAMERAMANLARI UNUTMAYIN"

Gazeteciler Erdoğan'a Eyyam-ı Bahur sıcaklarını hatırlatırken Erdoğan dondurmalar dağıtılırken "Kameramanları unutmayın" diye uyardı.

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