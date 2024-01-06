Erdoğan'dan eski CHP'li isme başkan adaylığı teklifi: İsmail Saymaz ili de duyurdu

Ocak ayı siyasi partiler için hareketli başladı. Tüm siyasi partiler yerel seçimde yarışacak adaylarını tek tek duyuruyor. Gözler yarın açıklanacak AK Parti'nin İstanbul adayına çevrilmişken İsmail Saymaz'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

ERDOĞAN'DAN ESKİ CHP'LİYE TEKLİF

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İsmail Saymaz AK Parti'nin Muğla adaylığı için eski bir CHP'liye teklif götürdüğünü ve bu teklifin kabul edildiğini duyurdu. Saymaz paylaşımında, "Eski CHP İstanbul Milletvekili ve gazeteci Aydın Ayaydın, AK Parti’nin Muğla Belediye Başkan adayı olacak. Ayaydın ile konuştum. Bu teklifin 1.5 ay önce Erdoğan’dan geldiğini söyledi.

Ayaydın’ın kızı Derya Hanım, hali hazırda AK Parti İstanbul Milletvekili." ifadelerini kullandı.

Diğer kulis bilgilerini de paylaşan Saymaz AK Parti'nin olası adaylarını şu şekilde sıraladı;

İzmir: Hamza Dağ

Erzurum: Mehmet Sekmen

Mardin: Veysi Şahin

Aydın: Mustafa Savaş

Balıkesir: Yücel Yılmaz







