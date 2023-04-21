Erdoğan'dan Sultanahmet Camii açılışında sert sözler! 'Kardeşlerim tabi yuh yetmez'

Restorasyonu 2018'den beri devam eden Sultanahmet Camii, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Cuma namazı ile yeniden ibadete açıldı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, Sultanahmet Camii açılışında sert sözler söyleyerek "Gelince Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kaldıracaklarmış yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış. Kardeşlerim tabi ‘yuh yetmez’ 14 Mayıs’a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Uzun bir aradan sonra yine bir Cuma günü Ayasofya’yı ibadete açmıştık. Uzun bir hasretin ardından bu hasret dolu dolu gideriliyor. Bugün de restorasyonu biten Sultanahmet Camii’nde eda ettik. Bu güzel çalışmada emeği geçenlerin hepsini milletim adına tebrik ediyorum. Sultanahmet Camii İstanbul’un en önemli sembollerinden birisidir.

"ONLARI SİYASİ MEVTA HALİNE GETİRECEĞİZ"

İstanbul’un merkezi konumundaki bu bölgeyi kuruluşuna uygun bir şekilde muhafaza etmemiz gerekiyor. Ata yadigarı eserleri korumak kollamak yaşatmak bizim en başta gelen görevimizdir. Şu anda muhalefet ne diyor. Gelince Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kaldıracaklarmış yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış. Kardeşlerim tabi ‘yuh yetmez’ 14 Mayıs’a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mefta haline getireceğiz. Terör örgütü ile el ele olanlardan başka bir şey beklenebilir mi? 14 Mayıs bunların sonu olmalı."

