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Erdoğan ile Akşener arasındaki polemik büyüyor! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama: Bu saldırgan üslubun sebebi...

30.03.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında yaşanan polemik büyüyor. Akşener'in sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt geldi. Çelik, "Bu saldırgan üslubun sebebini biliyoruz" diyerek yaptığı açıklamada "Kendi adaylarını ilan ettiklerinden beri PKK’nın defalarca açık destek ilan ettiği bir yapının parçası olarak yola devam etmek zorunda kaldıklarını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ile Akşener arasındaki polemik büyüyor! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama: Bu saldırgan üslubun sebebi...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili hükümeti hedef aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu eleştirilere katıldığı canlı yayında yanıt verdi. İYİ Parti lideri Akşener ise Erdoğan'ın açıklamalarından dakikalar sonra sosyal medyadan Erdoğan'a yanıt verdi. Yaşanan polemik büyürken son açıklama AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

"BENİM ADIM TAYYİP"

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında Akşener için şu ifadeleri kullandı:

"Deprem bölgesinde yeni konutların temellerini attık, atmaya devam ediyoruz. İYİ Parti'nin Genel Başkanı çıkmış inşaatlara 'çukur' diyor. Hayatında inşaat görmemiş, tepeden tırnağa bunların ne kadar derinliği olması gerektiğini bilmiyor. Ben belediye başkanlığımdan beri bu işlerin içindeyim. Bir tane doktor müsvettesi çıkmış konuşuyor. Hayatında senin acaba inşaatla alakan olmuş mu? Öte yandan bakıyorsunuz Hanımefendi de inşaat mühendisi olmuş o da konuşuyor. Bizim hastanalerle ilgili attığımız adımları, temelleri küçümsüyor. Bakan Kurum kardeşimle konuştuk 'Bazı eksikliklerimiz de olsa buna müdahale ederiz' dedi. Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun, dikkat et. Beni kendinle uğraştırma."

AKŞENER'DEN YANIT: PAPATYA ÇAYI İÇ

İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması devam ederken hakkındaki eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi. Akşener paylaşımında, "Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir." ifadelerini kullandı.

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Akşener'in bu sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt geldi. Akşener'in sözlerine "Bu saldırgan üslubun sebebini biliyoruz. Kendi adaylarını ilan ettiklerinden beri PKK’nın defalarca açık destek ilan ettiği bir yapının parçası olarak yola devam etmek zorunda kaldıklarını görüyoruz" diyerek karşılık veren Çelik, "Kuşkusuz bunu tonlarca 'rezene çayı' içerek bile hazmetmek mümkün değildir…" dedi.

Çelik sosyal medyadan şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dünkü grup toplantımızda eser ve hizmet temelli seviyeli bir seçim yarışı olması temennisinde bulunmuştu. Ancak İYi Parti Gnl Başk Sn Akşener’in Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri, yakışıksız ve niteliksiz bir kampanya yürüteceklerinin ilanı oldu.

"KENDİLERİNE İADE EDİYORUZ"

Sn Akşener yaptığı paylaşımda bir gerginlikten bahsediyor ve Cumhurbaşkanımıza karşı yakışıksız bir üslup kullanıyor.
Kullanılan bu yakışıksız dili ve tutumu kınıyoruz, kendilerine iade ediyoruz.

"KUŞKUSUZ BUNU TONLARCA 'REZENE ÇAYI' İÇEREK BİLE..."

Bu saldırgan üslubun sebebini biliyoruz. Kendi adaylarını ilan ettiklerinden beri PKK’nın defalarca açık destek ilan ettiği bir yapının parçası olarak yola devam etmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Kuşkusuz bunu tonlarca “rezene çayı” içerek bile hazmetmek mümkün değildir…

Şayet birileri siyasi gerginlik nerede diye tespit etmek istiyorsa, Sn Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı ilan edildiği anda yanındaki genel başkanlardan hangisinin gerginlik konusunda diğeriyle yarıştığına bakmalıdır…

Böylece aslında 7’li masada kimin günlük doz olarak kaç papatya çayı içmeye ihtiyacı olduğunu tespit edebilirler…

"GERGİNLİĞİN ADRESİ ORASIDIR"

“Hakarete uğradım” diyerek masadan kalkmak, sonrasında mecbur kalıp tekrar o masaya oturmak nerede olduysa siyasi gerginlik oradadır… “Kumar masasıyla noter masası arasında kaldık” dedikten sonra mecburi geri dönüş nerede yaşanmış ise gerginliğin adresi orasıdır!

Aslında Sn Akşener’in şu anda tek dert etmesi gereken konu, kendi Cumhurbaşkanı adaylarına PKK tarafından üst üste açıklamalarla neden destek verildiği olmalıdır. Hatta kendi adaylarına destek vermek için PKK’nın eylemlerine ara verme kararı alması tüm gündemini işgal etmelidir."

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