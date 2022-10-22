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Erdoğan'ın açıklamasından sonra mektup geldi! Çiçeği burnunda başbakandan 'Hazırım' sinyali: "Size uygun olur olmaz..."

22.10.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesiyle NATO'ya girme kararı alan ülkelerden İsveç'in ittifakın ortaklarından Türkiye'nin onayını almak için başlattığı süreç devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'ya terörle mücadelede Türkiye ile iş birliğini şart koşmuş, bazı teröristlerin iadesini istemişti. Geçtiğimiz günlerde başbakanlık koltuğuna oturan Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektupla "Hazırım" mesajı verdi.

Erdoğan'ın açıklamasından sonra mektup geldi! Çiçeği burnunda başbakandan 'Hazırım' sinyali: "Size uygun olur olmaz..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya ile terörle mücadelede iş birliği kapsamındaki kritik temaslarını devam ettiriyor. Dün yaptığı konuşmada İsveç'in yeni başbakanı Ulf Kristersson'un randevu talebinde bulunduğunu dile getiren Erdoğan, "’Randevu verin, gelsin’ dedim" açıklamasında bulunmuştu. Kristersson'dan beklenen mektup geldi. Çiçeği burnunda başbakan, Erdoğan'a "Gelmeye hazırım" diyerek önemli mesajlar verdi. İşte o mektuptan tüm ayrıntılar...

"SİZE UYGUN OLUR OLMAZ GELMEYE HAZIRIM"

İsveç’in en büyük günlük gazetelerinden Aftonbladet’in haberine göre ülkenin yeni Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dün ülkesinin Ankara Büyükelçiliği aracılığı ile mektup gönderdi. Mektupta Kristersson’un, "Umarım (NATO üyeliği) bu konu hakkında kısa süre içinde ayrıntılı bir görüşme yapabiliriz. Size uygun olur olmaz Ankara’ya gelmeye hazırım" ifadelerini kullandığı belirtildi.

"TÜRKİYE'NİN SORUNLARINI ÇOK CİDDİYE ALIYORUZ"

Türkiye ile özellikle terörle mücadelede olmak üzere çeşitli düzeylerde iş birliğini derinleştirmek istediğini vurgulayan Kristersson’ın, "Türkiye’nin güvenlik sorunlarını çok ciddiye alıyoruz ve terör örgütü PKK ve diğer tüm terör örgütleri ile bunların kollarından gelen tehditler de dahil olmak üzere terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede iş birliği yapmak istiyoruz" dediği belirtildi.

"ANKARA'YA YAPTIKLARI ZİYARETLER GÜÇLÜ PLATFORMLAR OLUŞTURDU"

Kristersson’ın ayrıca, "Hükümetim, bu terörist grupların faaliyetlerini önlemek için Türkiye ile terörle mücadele iş birliğini yoğunlaştıracaktır. Bu alanda İsveç Güvenlik Polisi ve Adalet Bakanlığı’nın yakın zamanda Ankara’ya yaptığı ziyaretler, iş birliği için güçlü platformlar oluşturmayı başardı" ifadelerine yer verildi.

İki ülke arasında farklı alanlardaki iş birliği konusuna da değinen Kristersson’ın, "Kültür, ticaret ve diğer siyasi alanlarda daha fazla iş birliği yapmalıyız. Yeni hükümetimdeki bakanlar bu geniş gündemi ilerletmek için inisiyatif almaya istekli" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

ERDOĞAN RANDEVU TALEBİNİ KABUL ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "İsveç’in yeni başbakanı randevu talebinde bulundu. Arkadaşlarımıza ’Randevu verin, gelsin’ dedim. Ülkemizde kendisiyle bu konuları da görüşürüz" ifadelerini kullanmıştı.

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(İHA)

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NATO İsveç Recep Tayyip Erdoğan

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