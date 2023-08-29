Erdoğan'ın Bahçeli'yi ziyareti kulisleri hareketlendirdi! "MHP hazır" diyerek açıkladı: İstanbul, Ankara, Antalya...

AK Parti ve MHP ortak çalışma için harekete geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasında bu kapsamda bugün kritik bir görüşme gerçekleşti. Kulisleri hareketlendiren görüşmenin ardından MHP'nin Ankara'da desteklemeye hazır olduğu bir isim olduğu öne sürüldü.

"BAHÇELİ'NİN O AÇIKLAMASI SONRASI YAPILIYOR GÖRÜŞME"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın Bahçeli'yi ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova kulis bilgilerini şöyle paylaştı:

MHP lideri Devlet Bahçeli, Meral Akşener'in tüm partiler ayrı girsin çağrısına dün yanıt verirken "Ciddiye alınacak yanı yok" dedi ve Cumhur İttifakı'nın 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de ortak akıl içinde işbirliğini sürdüreceğini vurguladı. Dün de AK Parti'de MKYK vardı. Orada yerel seçim hazırlıkları detaylı şekilde ele alındı. İşte Bahçeli'nin o açıklaması ve AK Parti'deki iç değerlendirme sonrası yapılıyor görüşme. Dolayısıyla Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde yerel seçimde işbirliği en kritik başlık olacak diyebiliriz.

"BİLHASSA BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ OY KAYBI ÜZERİNDE ÇALIŞILDI"

AK Parti kendi içinde yaz ayları boyunca detaylı bir çalışma yaptı. Seçim strateji toplantılarının yanı sıra tüm il ve ilçelerde de teşkilatlar nabız tuttu. Yapılan bu çalışmada mevcut tabloyu görmeye dönük bir durum tespiti çıkarıldı. Yani 2019 yerel seçim sonuçları ve son genel seçim sonuçları irdelendi. Nerede, neden kaybedildi; bunlar madde madde çıkarıldı. Bilhassa büyükşehirlerdeki oy kaybı üzerinden çalışıldı ki ilk iki sırada ekonomi ve sığınmacılar geliyor. İşte bu tablo üzerinden MHP ile bir çalışma yapılacak. Nerelerde nasıl bir işbirliği olabilir bunlar detaylandırılacak.

"BİRKAÇ SEÇENEK VAR" DİYEREK AÇIKLADI

İşbirliği modeli için birkaç seçenek var. Sadece 30 büyükşehir ile sınırlı tutulabilir. 2019'da öyle olmuştu. Sadece belediye başkan adayları üzerinden 3 büyük şehirde işbirliği yapılmıştı. Ama daha kapsamlı tam bir ittifak gündeme gelebilir. Bu kez kapsamlı işbirliğine iki taraf da daha sıcak bakıyor.

30 büyükşehirde belediye başkanlığı ile yetinilmeyip ilçelerde de işbirliği olabilir. Mesela Ankara'da, İstanbul'da bu kez ilçe belediyeleri için de ortak çalışma yapılabilir. Örneğin İstanbul'da MHP'nin elinde 1 ilçe belediyesi var, Ankara'da üç. Bu rakamlar İstanbul için 2-3, Ankara için 5-6'ya çıkarılabilir.

"İKİ PARTİNİN ÜZERİNDE DURACAĞI YERLER ARASINDA"

Büyükşehirlerde MHP Adana, Mersin, Antalya ekseninde 3-4 büyükşehir belediyesinde aday çıkarabilir. Antalya iki parti arasında yapılacak çalışmada üzerinde durulacak yerler arasında diyebilirim. Antalya'da son genel seçimde MHP vekil sayısını 1 artırdı bunun altını çizelim.

Yine işbirliği kapsamı geniş tutulursa 51 il için de çalışma yapılabileceği belirtiliyor. İl belediye başkanlıklarının yanı sıra ilçeler de işbirliği konusu olabilir. MHP açısından baktığımızda son genel seçimde 51 ilin 13'ünde ilk kez vekil çıkardı. Bu oy artışının yaşandığı yerler dikkate alınarak bir çalışma söz konusu olabilir. Tabii en büyük hedef CHP'nin elindeki 11 büyükşehri almak. Bu nedenle özellikle İstanbul ve Ankara'da işbirliği konusu kritik öneme sahip olacak gibi görünüyor.

"MHP'NİN DESTEK VERMEYE HAZIR OLDUĞU İSİM VAR"

İsim isim adaylar ne zaman konuşulur? Henüz erken. Önce işbirliğinin ne şekilde olacağı üzerinden bir çalışma yapılacak. Sonrasında elbette MHP'nin de destek vereceği yerlerde adaylar konusunda iki genel başkan tekrar görüşecektir. Önceki seçimlerden de yola çıkarak Bahçeli isim önermez, bunu nezaketsiz bulur ancak Erdoğan bazı isimlerle ilgili fikrini alabilir.

7 Ekim'de AK Parti kongresi var. Sonraki hafta da parti grubunun kampa girmesi planlanıyor. Sonrasında sıra aday adaylarının belirlenmesine gelecek. Kasım ayı başlarında aday adayları ete kemiğe bürünebilir. Şöyle bir ipucu vereyim; MHP'nin Ankara'da destek vermeye hazır olduğu bir isim var. Ancak henüz isimler üzerinden gitmek için erken. Zamanı geldiğinde bunlar da ifade edilecektir."