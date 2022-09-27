Erdoğan'ın 'birkaç tane başörtülü' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken yanıt: Ah Erdoğan ah

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında bu kez 'başörtülü' polemiği çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde Altındağ Kültür Sarayı'nda "Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları ile Toplantı"sına katıldı. AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana kadınlar için yaptığı icraatları anlatan Erdoğan konuşmasının bir bölümünde CHP'yi eleştirdi.

"BİRKAÇ TANE BAŞÖRTÜLÜYÜ NERDEN BULUYORSA..."

Erdoğan kadınlara hitabında, "İşte şimdi CHP ne yapıyor? Bakıyorsunuz sembolik olarak her zamanki yaptığı gibi istismar. Birkaç tane başörtülüyü nereden buluyorsa buluyor. Geliyor yakasına bir rozet takıyor. 'Bak işte biz sizden yanayız, sizinle beraberiz.' Buradan o kardeşlerime de sesleniyorum. Gelmeyin bu oyuna. Sizin bu oyuna gelişiniz bilesiniz ki bu işi bu ülkede hakkıyla yapanlara da saygısızlık olur." ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADAN YANIT: AH ERDOĞAN AH

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medyadan karşılık verdi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi;



Ah Erdoğan ah… Kafandaki tilkiler kaçınılmaz olarak diline vuruyor. Kadınlara "tane" mi dersin, "birkaç başörtülü" mü dersin, "konu mankeni" mi dersin, "sembolik" mi dersin. Neler neler dersin... Kadın haklarına inanmayan sen, bunu sadece oy almak için bir iş gibi görürsün. Diline de vurur işte böyle. Çünkü sen busun. Muhafazakar genç kadınlara sesleniyorum. Siz "tane" değisiniz. "İş" değilsiniz. "Konu mankeni" değilsiniz. "Sembolik" değilsiniz. Hepiniz bireysiniz ve kazanımlarınız sizin başarınızdır. Bu kazanımları size kimse vermedi, bahşetmedi; siz aldınız. Bay Kemal de her zaman bu konuda haddini bilir ve bilecektir.



