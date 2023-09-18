Erdoğan'ın çok konuşulan Avrupa Birliği çıkışına destek geldi! "Her kararın arkasındayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gerekirse AB ile yolları ayırırız" sözleri gündeme damgasını vurdu. 2023 seçimlerine AK Parti çatısı altında katılan, ardından ise birçok konuda iktidarı eleştiren Yeniden Refah Partisi, Erdoğan'ın AB sözlerine tam destek verdi. Farklı görüşleri beraberinde getiren çıkışı Yeniden Refah Parti İstanbul Milletvekili Doğan Bekin değerlendirdi.

"AB İLE YOLLAR AYRILABİLİR" ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gitmeden önce yaptığı açıklamalarda bulunmuş, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine değinirken şunları söylemişti:

"Avrupa Birliği'nin Türkiye'den kopuş hamlelerini yaptığı bu dönem içerisinde biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmelerimizi yaparız ve bu değerlendirmelerden sonra Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz."

ERDOĞAN'A DESTEK GELDİ

Erdoğan'ın bu çarpıcı çıkışına Yeniden Refah Partisi'nden destek geldi. YRP'li Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım başvurusunun üzerinden 65 yıl geçtiğini ancak Türkiye'nin ortaklığının hala bir muamma niteliği taşıdığını belirtti.

AB'ye girmek için ısrarcı olmanın Türkiye'ye zaman kaybettirmekten başka anlam taşımadığını dile getiren Bekin, "Yeniden Refah Partisi olarak Sayın Erdoğan'ın 'Gerekirse AB ile yollar ayrılır' cümlesini önemsiyoruz. Bu konuda alınabilecek her türlü kararı destekleyeceğiz." dedi.

"BÜYÜK ÖLÇÜDE AB LEHİNE İŞLİYOR"

Bekin, AB ülkeleri ile ticari ilişkileri önemsediklerini ancak 1996'da yürürlüğe giren Gümrük Birliği Anlaşması'nın büyük ölçüde AB lehine işlediğini ifade etti.

Gümrük tarifelerinde belirleyici rolün Brüksel'de değil Ankara'da olması gerektiğinin altını çizen Bekin, "Türkiye'nin bir an önce Gümrük Birliği Anlaşması'nı revize etmesi ve her iki tarafın da çıkarlarını eşit şekilde ortaya koyan bir serbest ticaret anlaşması imzalaması gerekir." diye konuştu.