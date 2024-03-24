Erdoğan'ın hedef almasından saatler sonra Mansur Yavaş'tan gündem yaratan çıkış! "Ben her pazartesi karşıladım onu, bir yerim mi eksildi?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle seçim döneminde hedef aldığı isimlerden olan ABB Başkanı Mansur Yavaş dün yine Erdoğan'ın kendisine yönelik tepkisinden saatler sonra dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan dünkü Ankara mitinginde “Ankara daha fazla yavaşlamayı kaldıramaz. Nedir bu yavaşlardan çektiğimiz?" deyip Turgut Altınok için oy istemişti.

"GÖREVİMİZ HEMŞERİLERİMİZİN HER TÜRLÜ DERDİYLE İLGİLENMEK"

Yavaş, dün CHP'nin Kahramankazan Belediye Başkan adayı Selim Çırpanoğlu ve beraberindeki partililer ile birlikte Kahramankazan ilçesinde iftar programına katıldı. Burada konuşan Yavaş, 5 yıl boyunca bir Allah'ın kulunu ayırmadan, seçildikten sonra rozeti çıkarıp herkesi kucakladığını kaydederek, "Belediye Başkanı doğumundan ölümüne kadar kentte yaşayan herkesin beşeri ihtiyaçlarıyla ilgilenir. Dolayısıyla asli görevimiz hemşerilerimizin her türlü derdiyle ilgilenmek. Esnafın ayakta kalması, iş adamının işini geliştirmesi, öğrencinin daha iyi şartlarda okuması, derdi olanın derdi, sağlığı her şey belediye başkanına aittir. Belediyecilik asla asfalt ve kaldırımdan ibaret değildir. Bunu fen işleri yapıyor zaten" diye konuştu.

"BU KARDEŞİNİZ DÜNYA BAŞKENT BELEDİYELERİ BELEDİYE BAŞKANI ÖDÜLÜ ALDI"

Elazığ'daki depremde, Karadeniz'deki sellerde, Antalya'daki yangında orada olduklarını ve son olarak Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde de her şeye yetiştiklerini söyleyen Yavaş, pandemi sürecinde yapılan hizmetlere vurgu yaptı. Yavaş, "Ama bizler seçilmeden ne söylüyorlardı? ‘Gelir gelmez işçileri işten atacak. Sosyal yardımları kesecek’ Hep bunlar iddia edildi değil mi? Bunun sebebi mevcut düzenlerinin, rant düzenlerinin devam etmesini sağlamaktan başka hiçbir şey değil. Dediler ki idare edemez. Küçücük bir belediyenin belediye başkanı kocaman bir Ankara belediyesi nasıl idare edecek? Bu kardeşiniz İngiltere'den dünya başkent belediyeleri belediye başkanı ödülü aldı" şeklinde konuştu.

"BELEDİYENİN BORCUNU 1 MİLYAR 858 MİLYON DOLAR AZALTTIK"

Yavaş, Amerika merkezli bir derecelendirme kuruluşu olan Fitch Ratings’e göre ABB’nin kredi notunun Türkiye’de birinciliğe yükseldiğini söyledi. Yavaş, “2019’da aldığımızdaki belediyenin mali durumu nedir? 2023 yılının sonunda nedir? 1 milyar 858 milyon dolar belediyenin borcunu azalttık” dedi.

"KOPYALAMAK ZORUNDA KALACAKSINIZ"

Kendisi için 'yardımları kesecek' denildiğini bildiren Yavaş, "Ankara'da 200 bin kişinin üşümesine, evinde tir tir titremesine izin vermeyen bir belediye başkanı var. Maddi durumu iyi olmayan çocukları beslenemeyen ailelere 28 aydır düzenli şekilde et ödemesi yapan, onların aç kalmasına izin vermeyen bir belediye başkanı var. Kırtasiye destekleri dahil. Başkent Kart çıkarttık. Başkent Kart buranın dahi köylerindeki bakkallarında geçerli. Rakibim ne diyor? 'Ben Başkent Kart' çıkaracağım size, içine para yükleyeceğim' diyor. Gözün aydın 3 yıldır yapıyoruz. Kantinlerde çocukların bir kısmı, durumu iyi olmayanlar teneffüslerde gidip simit alamıyor, poğaça alamıyor onlara kantin desteğinde bulunuyoruz 2 yıldır. Rakibim diyor ki 'kantinde destek olacağım ben onlara' ve bana ondan sonra diyor ki 'projesi yok' İşte belediyecilik budur. Kopyalamak zorunda kalacaksınız. Benim yaptıklarımı ancak vadederek ortaya çıkabiliyorsunuz. Ben Keçiören'de 50 bin kişiye düzenli destek oluyorum. 5 bin tane emekliye düzenli destek oluyorum. Emeklilerin durumu 8 aydır kötü, 8 aydır kendi belediyenden 5 tane emekliye neden arka çıkmadın? Şimdi de 'tüm emeklilere 5'er bin lira vereceğiz' diyor. Ankara'da 1 milyon 100 bin emekli var. 5'er bin lira verdiğin zaman ayda 6 katrilyon eder. Nerede bu para? Savurdukça savuruyorlar çünkü artık yapacakları bir şey kalmadı. Hiçbir yerde böyle miting falan yapamıyorlar. Toplanamıyorlar. Vatandaş rağbet göstermiyor artık. Yalanlarından bıktılar" ifadelerini kullandı.

"BELEDİYE MECLİSİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerine başvuran, duyumu uyan herkese destek olduklarını söyledi. Belediye Meclisi'nde çoğunluğun alınması gerektiğine işaret eden Yavaş, "Evren ilçesinin 3 bin 500 seçmeni var, 2 meclis üyesi geliyor, biri belediye başkanı. Ayaş'ın, Güdül'ün 8-10 bin seçmeni var, 3'er tane geliyor. Beypazarı'ndan, Nallıhan'dan 4'er tane geliyor. Ama Çankaya'dan sadece 10 tane geliyor. Evren'den 3 bin kişiye 2 kişi gelirken, Çankaya ve Keçiören'de 65 bin oya ancak 1 tane geliyor. Dolayısıyla bizim belediye meclisine ihtiyacımız var. Ben kırsal kalkınmalar, çeşitli yaptığımız çalışmalar nedeniyle Ankara'nın gönlüne girdiğimi biliyorum. Televizyonlarda artık Ankara konuşulmuyor farkında mısınız? 'Ankara'da kim kazanacak' diye bir problem kalmadı. Allah'ın izniyle rekor oyla kazanacağız" dedi.

"HER PAZARTESİ SAYIN CUMHURBAŞKANINI KARŞILADIM, BİR YERİM Mİ EKSİLDİ?"

Kendisine oy verecek herkesten CHP'nin Kahramankazan Belediye Başkan adayı Çırpanoğlu'na da oy vermesini isteyen Yavaş, "Ankara için, Ankara'nın hakkı için ben Sayın Cumhurbaşkanı'na çıktım. Her pazartesi gittim havaalanında karşıladım. Bir yerim mi eksildi? Sizler için gittim. Bakanlarla görüştüm, bakanlarla Ankara için birtakım taleplerde bulundum. Bir yerim mi eksildi? Bunu gerektiriyor ama işte bunlarda devlet adamlığı sıfatı yok. Seçilmiş belediye başkanını yok sayıyorlar. Bu nedenle de değiştirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

"İKİ DÖNEM BİR BELEDİYE BAŞKANINA YETER"

Kendisinin son dönemi olduğunu ve Beypazarı'nda da seçildiği akşam bir daha belediye başkanlığı yapmayacağını açıkladığını bildiren Yavaş, "İki dönem bir belediye başkanına yeter. Benim anlayışım bu. Onun için bu dönem İnşallah Selim Başkan'ı seçiyoruz. İnşallah el ele vermek suretiyle önümüzdeki 5 yıl doya doya Ankara'ya hizmet edip, tüm ilçelerde Ankara'nın her yerinde iz bırakmak, eser bırakmak istiyoruz. Selim Başkan'ı ve kendimi size emanet ediyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)