Erdoğan'ın 'Kazanma şansları yok' sözleri hatırlatıldı! Akşener'in yanıtı herkesi şaşırttı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sokak gezilerine devam ediyor. Son olarak Başkent Ankara'da vatandaş ve esnafla bir araya gelen Akşener mahallenin sorunlarını dinledi.

DİKKAT ÇEKEN YANIT: HAHAHA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yukarı Bahçelievler Mahallesi'ndeki Aşkabat Caddesi'nde bando takımı eşliğinde karşılandı. Akşener'e bir bijuteri dükkanında, İYİ Partililerin CHP'li belediyelerden ihaleler aldığı iddialarıyla ilgili soru soruldu. Akşener, soruları yanıtlamayacağını belirtti. Akşener, bir vatandaşın, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefeti hedef alarak 'seçimleri kazanma şansları yok, rakip de yok' sözlerine ne diyeceksiniz" sorusuna ise maskesini çıkarak 'hahaha' yanıtını verdi. Akşener, esnafın sorunlarını dinleyerek, onlarla sohbet etti.

Esnaf gezilerinde birçok şey öğrendiklerini aktaran Akşener daha sonra şu ifadeleri kullandı;



"Vatandaşımız kavga etmek istemiyor. İnsanlarımız karnını doyurmak, çoluğunu çocuğunu, yarınını ferah bir şekilde organize etmek, evine gidip huzur içerisinde sofrasına oturup ailesiyle vakit geçirmek istiyor. Ekonomik durumu ortanın üstü olan da aynı, ortanın altı olan da aynı ama bu kayırmacılık, bu liyakatsizlik, bu ciddiyetsizlik öyle bir hale getirdi ki memleketi, herkes 7'den 77'ye haksızlığa uğradığını düşünüyor. En önemli problemimiz budur. Bu gezilerinin sonucunda ise bize söylenen talepler, eleştiriler ve ihtiyaçlar üzerinden çözümler ürettik." (DHA-AA)

