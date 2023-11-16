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Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Koruması jet hızıyla etkisiz hale getirdi

16.11.2023 08:45 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün partisinin grup toplantısında konuşurken omzuna bir arı kondu. Arıyı fark eden Erdoğan'ın koruması, eliyle arıya müdahale edip yere düşürdü. Jet hızıyla arıyı etkisiz hale getiren korumanın o anları dikkatlerden kaçmadı.

Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Koruması jet hızıyla etkisiz hale getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TBMM'de AK Parti grup toplantısında konuştu. Dikkat çeken açıklamalar yapan Erdoğan'ın konuşması sırasında bir an dikkatlerden kaçmadı.

ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Erdoğan'ın koruması, Cumhurbaşkanı'nın konuşma yaptığı sırada omzuna konan arıyı fark etti. Eliyle müdahalede bulunan koruma, arıyı Erdoğan'ın omzundan yere düşürerek etkisiz hale getirdi.

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NETANYAHU'YA YÜKLENDİ

Grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in vahşetini durdurmak için diplomasinin tüm imkanlarını kullandıklarını belirtti. İsrail'i "terör devleti" olarak niteleyen Erdoğan, Netanyahu'ya seslendi: "Sende atom bombası var mı yok mu? Sıkıysa açıkla. Ama açıklayamazsın. Artık ecelin geliyor, neye sahip olursan ol gidicisin." Erdoğan ayrıca CHP'deki genel başkan değişimine ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'hançer' çıkışına da değindi.

Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'atom bombası' çıkışı: "Sıkıysa açıkla!" Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'atom bombası' çıkışı: "Sıkıysa açıkla!"


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Recep Tayyip Erdoğan ak parti
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