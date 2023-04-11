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Erdoğan'ın 'mülakat kalkacak' vaadine Kılıçdaroğlu'ndan gönderme: Benim projelerimle...

11.04.2023 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyaset arenası hız kazandı. Seçimlere yaklaşık 1 ay kala cumhurbaşkanı adayları ve partiler çalışmalarını süratlendirdi. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı. Beyannamede yer alan, "Kamuda mülakat kaldırılacak" vaadine Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. İşte detaylar...

Erdoğan'ın 'mülakat kalkacak' vaadine Kılıçdaroğlu'ndan gönderme: Benim projelerimle...

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına giderek 13. cumhurbaşkanını seçecek. 4 adayın yarışacağı seçimlerde kritik dönemlere girildi. AK Parti yaptığı büyük törenle 481 sayfalık seçim beyannamesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı beyannamede, kamuda mülakatlarının kaldırılacak olması dikkat çekti. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, mülakatların kaldırılacağının duyurulmasının hemen ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

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ERDOĞAN: MÜLAKAT KALDIRILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ses getiren vaadini, "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız." sözleriyle dile getirdi.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT

Sosyal medyada gündem olan açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu Twitter adresinden, "Önce mülakatla torpille bütün gençleri sakatla, sonra seçime sayılı gün kala, benim projelerimle kendi yaptığın rezaleti kaldırma sözü ver. Erdoğan, benim projelerimi artık sadece konuşabilirsin, imza attığın bu rezaletleri ben düzelteceğim." ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

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