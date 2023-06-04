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'Erdoğan'ın yakın sırdaşı' Yeni Kabine dünya basınında: O 5 üyeye dikkat çekip "kilit isimler" olarak tanıttılar!

04.06.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerden sonra en çok merak edilen konuların başında gelen yeni Kabine'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün tanıttı. Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde isimlerini birer birer duyurduğu Kabine'de 2 bakan hariç tüm isimler değişti. Türkiye'nin yeni döneminde kritik roller üstlenen isimler dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Reuters haber ajansı, Kabine'den 5 kişiyi "kilit isimler" olarak tanıttı ve her biri hakkında dikkat çeken analizler yaptı.

'Erdoğan'ın yakın sırdaşı' Yeni Kabine dünya basınında: O 5 üyeye dikkat çekip "kilit isimler" olarak tanıttılar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesiyle gözler açıklanacak yeni Kabine'ye çevrilmişti. Merakla beklenen yeni Kabine üyeleri dün belli oldu. Reuters haber ajansı Kabine'den Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya dikkat çekti.

"FİNANSAL PİYASALAR TARAFINDAN BÜYÜK SAYGI GÖRÜYORDU"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in geçmişte de Maliye Bakanı olarak görev yaptığı hatırlatılan haberde Şimşek için "2009-2018 yılları arasında Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde finansal piyasalar tarafından büyük saygı görüyordu" değerlendirmesi yapıldı.

Şimşek'in göreve getirilmesinin Türkiye'nin ekonomi politikasında değişimin sinyali olarak görüldüğü belirtilirken, siyasete atılmadan önce Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'nde ve daha sonra Merrill Lynch'te ekonomist olarak çalıştığı hatırlatıldı. Şimşek için ayrıca "Pragmatik yaklaşımıyla tanınıyor ve büyümeyi teşvik etmeyi, yabancı yatırımı çekmeyi ve mali disiplini sağlamayı amaçlayan ekonomik reformları savundu" dendi.

"ERDOĞAN'IN EN YAKIN SIRDAŞLARINDAN"

Uzun yıllardır Kabine'de yer alan Mevlüt Çavuşoğlu'nun yerine atanan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan için "Erdoğan'ın en yakın sırdaşlarından biri" olduğu yorumu yapılan haberde Fidan'ın MİT Başkanlığından önce başbakanlık makamındayken Erdoğan'ın danışmanı olduğu hatırlatıldı.

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"SURİYE VE IRAK'TAKİ OPERASYONLARDA GÖREV ALDI"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler için "49 yıldır silahlı kuvvetlerde görev yapan 69 yaşındaki Güler, 2018'den beri genelkurmay başkanıydı." dendi. Hulusi Akar'ın milli savunma bakanı olmasının ardından genelkurmay başkanı olduğu hatırlatılan Güler'in ayrıca Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki operasyonlarında da görevi aldığına değinildi.

"GELENEKSEL BİR EKONOMİ YÖNETİCİSİ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz için Reuters "Ortodoks (geleneksel) bir ekonomi yöneticisi. Daha önce kalkınma bakanı, AK Parti'de ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı ve ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 56 yaşındaki Yılmaz, Kasım 2020'den bu yana TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu başkanıydı" ifadelerine yer verildi.

"BİRÇOK İLDE VALİYDİ"

Reuters son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hakkında "2018'den beri görevi sürdüren Süleyman Soylu'nun yerine atandı. Yerlikaya, 2018'den beri İstanbul Valisiydi. 55 yaşındaki Yerlikaya, daha önce Gaziantep, Tekirdağ, Ağrı ve Şırnak illerinin valisi olarak görev yaptı" değerlendirmesi yapıldı.

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