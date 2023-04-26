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Erdoğan rahatsızlandı, canlı yayına kısa süreliğine ara verildi! Liderlerden peş peşe geçmiş olsun mesajları geldi

26.04.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı canlı yayında gündemi değerlendirirken, bir anda yayına ara verildi. Verilen aranın ardından yayın yeniden başlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa süreli bir sağlık sorunu yaşadığını açıkladı. Erdoğan'ın yaşadığı rahatsızlık nedeniyle muhalefet liderlerinden peş peşe 'geçmiş olsun' mesajları geldi.

Erdoğan rahatsızlandı, canlı yayına kısa süreliğine ara verildi! Liderlerden peş peşe geçmiş olsun mesajları geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Kanal 7 ve Ülke TV’nin canlı yayınına katılarak seçim gündemine özel gazetecilerin sorularını yanıtladı. Saat 22.00'da başlaması planlanan ancak yarım saat geç başlayan yayın sırasında endişelendiren anlar yaşandı.

CANLI YAYINA ARA VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruları yanıtlarken bir anda yayın kesildi ve programa ara verildi. Herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken, bir süre sonra yayın yeniden başladı.

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ERDOĞAN: CİDDİ MANADA MİDEMİ ÜŞÜTMÜŞÜM

20 dakikalık aranın ardından tekrar yayına katılan Erdoğan, programda yaptığı açıklamada "Üzerinize afiyet dün ve bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu çalışmalar sebebiyle ciddi manada midemi üşütmüşüm. Hatta bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Söz verdik gideceğiz dedik. Bu yoğun mesai içinde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik bekliyorum." dedi.

Erdoğan yaklaşık 12 dakika daha yayında kaldıktan sonra program bitirildi.

Erdoğan, programın sonunda ise “Ekranları başında bizi izleyen tüm vatandaşlarımdan da affımı özellikle rica ediyorum.” ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Erdoğan’ın rahatsızlığı nedeniyle siyasetçiler tarafından geçmiş olsun mesajları paylaşıldı. O mesajlardan bazıları şöyle:

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan: Katıldığı bir tv programında rahatsızlık geçiren sayın Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erdogan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Canlı yayın esnasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Sn. Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalan süreci hep birlikte sağlık, afiyet ve huzur içerisinde tamamlayabilmeyi temenni ediyorum.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Recep Tayyip Erdoğan’a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Kısa süreli rahatsızlık yaşayan Sayın Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkece, seçim sürecini de sonrasını da sıhhatle geçirmeyi temenni ediyorum.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Katıldığı televizyon yayını sırasında rahatsızlık yaşayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

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PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR GELDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Millete hizmet yolunda gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın sağlık durumu hamdolsun gayet iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın sağlık durumu çok şükür gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ve samimi dualarını ileten her bir vatandaşımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Erdoğan’ın sağlığı gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz

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