HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ergün Arslan darp edilip bıçaklanmış sokak sokak gezdirilmişti! Gerçek bambaşka çıktı

Ergün Arslan darp edilip bıçaklanmış sokak sokak gezdirilmişti! Gerçek bambaşka çıktı

08.04.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da küçük çocuğun fotoğrafını çektiği iddiasıyla dövülüp bıçaklanan ve sokaklarda gezdirildikten sonra kan kaybından hayatını kaybeden Ergün Arslan'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Arslan'ın küçük çocuğun fotoğrafını çeken kişi olmadığı ve tacizi engellemeye çalıştığı ortaya çıktı. Ergün'ün eşi "Ben idam ve adalet istiyorum, bu işin peşini de bırakmıyorum” dedi.

Ergün Arslan darp edilip bıçaklanmış sokak sokak gezdirilmişti! Gerçek bambaşka çıktı

Diyarbakır'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda Ergün Arslan, 13 yaşındaki bir kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla ilk önce darp edilip bıçaklandı, daha sonra ise yaralı halde sokakta dolaştırıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili yaşanan yeni gelişmede Ergün'ün küçük kızın fotoğrafını çeken kişi olmadığı ve tacizi engellemeye çalıştığı ortaya çıktı. Arslan'ın eşi Azize Arslan adalet istediğini belirterek, "Eşime atılan iftiraların kaldırılmasını istiyorum. Eşim öyle bir şey yapmaz. Ben ondan böyle bir şey görmedim. Benim içim yandı onların da içi yansın" dedi. Anne Zübeyde Arslan da idam istediğini dile getirerek, "Allah rızası için, ben kanser hastasıyım. Oğlum sürekli beni hastaneye götürüp getirirdi. Ben bunların idamını istiyorum" dedi.

olduruldukten-sonra-tacizi-engelledigi-ortaya-cikti-ailesinin-evi-taziyeye-gelenlerle-doldu_6438_dhaphoto8

DÖVÜLÜP BIÇAKLANDI YARALI HALDE DOLAŞTIRILDI

Olay, 3 Nisan günü akşam saatlerinde Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda meydana geldi. Ergün Arslan, parkta G.S. adlı kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla, bir grup tarafından 3 yerinden bıçaklandı. Dövülüp yaralı halde sokaklarda gezdirildiği anlar güvenlik kamerasına yansıyan Arslan, kaldırıldığı hastanede kan kaybından yaşamını yitirdi. Ergün Arslan kentte toprağa verildi.

olduruldukten-sonra-tacizi-engelledigi-ortaya-cikti-ailesinin-evi-taziyeye-gelenlerle-doldu_6438_dhaphoto9

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınan 7 kişiden Baran Eren (23) ile S.D. (16) ve E.H.T. (16) tutuklandı.

olduruldukten-sonra-tacizi-engelledigi-ortaya-cikti-ailesinin-evi-taziyeye-gelenlerle-doldu_6438_dhaphoto12

FOTOĞRAFI ÇEKENİN ARSLAN OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında tacize uğradığı iddia edilen G.S.'nin de ifadesine başvuruldu. G.S.’ye Ergün Arslan’ın resminin gösterildiği, fotoğrafı çekenin Ergün Arslan olmadığını söylediği belirtildi. Arslan’ın kardeşi Süleyman Arslan da olaydan sonra kendisini farklı biri olarak tanıtıp gittiği mahallede çevredekilerle konuştuğunu, ağabeyinin kızlara laf atanlara tepki gösterince çıkan arbedede öldürüldüğünü öğrendiğini söyledi.

olduruldukten-sonra-tacizi-engelledigi-ortaya-cikti-ailesinin-evi-taziyeye-gelenlerle-doldu_6438_dhaphoto10

"EVE GELİP GİDENLER VAR, DESTEK VERİYORLAR"

Gerçek ortaya çıkınca Arslan ailesinin evi taziye ziyareti ve destek için gelenlerle doldu. Arslan’ın kardeşi Süleyman Arslan, "Şu an evimizde taziyemiz devam ediyor. Bizde taziye yerleri 3 gün sürer ama devam ediyor. Eve gelip gidenler var, destek veriyorlar. Yanımızda olduklarını belirtiyorlar. Hepsinden Allah razı olsun” diye konuştu.

Babası teslim olmasını sağlamıştı! Yakalanacağını anlayınca intihar ettiBabası teslim olmasını sağlamıştı! Yakalanacağını anlayınca intihar etti

"BENİM İÇİM YANDI ONLARIN DA İÇİ YANSIN"

Ergün Arslan'ın eşi Azize Arslan da adalet istediğini belirterek, "Eşime atılan iftiraların kaldırılmasını istiyorum. Eşim öyle bir şey yapmaz. Ben ondan böyle bir şey görmedim. Benim içim yandı onların da içi yansın. Ben başka bir şey söylemiyorum. Taziyemiz devam ediyor, sevenlerimiz çok. Öyle bir durum olsaydı kimse bizim kapımızı açmazdı. Kimse taziyemize de gelmezdi. Ben şahsen kendim bile gözyaşı dökmezdim. Kimse de taziye kurmazdı ona. Eşim hayvanseverdi. Ben idam ve adalet istiyorum. Bu işin peşini de bırakmıyorum" ifadelerini kullandı.

olduruldukten-sonra-tacizi-engelledigi-ortaya-cikti-ailesinin-evi-taziyeye-gelenlerle-doldu_6438_dhaphoto2

Annesi Zübeyde Arslan da idam istediğini dile getirerek, "Allah rızası için, ben kanser hastasıyım. Oğlum sürekli beni hastaneye götürüp getirirdi. Ben bunların idamını istiyorum" dedi.

"ÜZERİNE İFTİRA ATILDI"

Oturduğu binanın görevlisi Mehmet Laçin de Ergün Arslan'ın hayvansever olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Bir gün beni aradı. Kürek var mı, diye sordu. Ben de hayırdır ne yapacaksın dedim. Kedisinin öldüğünü ve buraya gömeceğini söyledi. İkimiz toprağı kazdık, kediyi gömdük. Üzerini kapattık, Fatiha bile okuduk. Bana dedi ki kesinlikle bu tarafı ne kazacaksın ne de kimse karışacak. Böyle bir insandı."

olduruldukten-sonra-tacizi-engelledigi-ortaya-cikti-ailesinin-evi-taziyeye-gelenlerle-doldu_6438_dhaphoto1

Mahalle esnafı Hüseyin Atsız da Ergün Arslan'ı 25 yıla yakındır tanıdığını kaydederek, "Üzerine iftira atıldı. Allah'a çok şükür ki asılsız çıktı. Taziye evde devam ediyor. Dostlar geliyor, alnımız da ak” dedi.

Komşuları Fatma Ay da Ergün Arslan'ın sevenlerinin çok olduğunu ve herkesin üzüldüğünü söyledi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2022 Bayram ikramiyesi kimlere verilecek?2022 Bayram ikramiyesi kimlere verilecek?
Dünyayı tedirgin eden açıklama! Büyük savaş bekleniyorDünyayı tedirgin eden açıklama! Büyük savaş bekleniyor
"Mansur Yavaş olamaz" diyerek muhalefetin adayını açıkladı"Mansur Yavaş olamaz" diyerek muhalefetin adayını açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

4 bakan yardımcısı görevden alındı

4 bakan yardımcısı görevden alındı

Babası teslim olmasını sağlamıştı! Yakalanacağını anlayınca intihar etti

Babası teslim olmasını sağlamıştı! Yakalanacağını anlayınca intihar etti

TBMM'de kabul edildi! Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Gözünüz aydın arkadaşlar

TBMM'de kabul edildi! Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Gözünüz aydın arkadaşlar

Yaptığı ankete yüz binlerce kişi katıldı! Çarpıcı sonucu açıkladı

Yaptığı ankete yüz binlerce kişi katıldı! Çarpıcı sonucu açıkladı

Kritik kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Kritik kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

İslam Memiş mayıs ayı için uyardı: Sakın...

İslam Memiş mayıs ayı için uyardı: Sakın...

İlginizi Çekebilir

Çay tiryakilerine çok kötü haber!

Çay tiryakilerine çok kötü haber!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Uzmanı açık ve net konuştu: Kanser riskine karşı...

Uzmanı açık ve net konuştu: Kanser riskine karşı...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.