Eris varyantı nedir, belirtileri neler? Türkiye'de Eris varyantı vakası var mı? Bakan Koca açıkladı!

Eris varyantı Türkiye vaka sayısına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme" notuyla birlikte Eris varyantının 9 kişide görüldüğünü duyurdu. Peki Eris varyantı nasıl bulaşır, belirtileri nedir?

BAKAN KOCA'DAN ERİS VARYANTI AÇIKLAMASI

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz.

Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız."

ERİS VARYANTI İLK NE ZAMAN GÖRÜLDÜ?

Eris varyantı ilk olarak 3 Temmuz 2023'te uluslararası alanda, özellikle de Asya'da artan raporlar nedeniyle izlenmeye başladı.

Birleşik Krallık'taki serilerin yüzde 11,8'i 10 Temmuz 2023'ten itibaren Eris olarak sınıflandırıldı.

ERİS VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Boğaz ağrısı,

Burun akması,

Burun tıkanıklığı,

Hapşırma,

Kuru öksürük,

Baş ağrısı,

Islak öksürük,

Boğuk ses,

Kas ağrıları,

Değişik koku alma.

