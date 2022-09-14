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Ermenistan'ın provokasyonu çatışmayı getirmişti! Azerbaycan'dan flaş açıklama: Cesetleri teslim etmeye hazırız

14.09.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalarda iki taraf da kayıplar verirken Azerbaycan'dan yapılan son açıklamada çatışmalarda ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Ermenistan'ın provokasyonu çatışmayı getirmişti! Azerbaycan'dan flaş açıklama: Cesetleri teslim etmeye hazırız

Son dakika haberi: Azerbaycan, Ermenistan'ın provokasyonlarıyla başlayan çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi.

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AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDAKİ ÇATIŞMALAR

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve dün sabah Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

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Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmış, saldırılarda Azerbaycan ordusu 50 şehit vermişti.

Azerbaycan ordusu Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ermenistan
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