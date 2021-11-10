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Ertelendi! NASA, 2025’ten önce Ay'a insan göndermeyecek

10.11.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 2025’e kadar Ay'a astronot göndermeyecek. NASA Yöneticisi Bill Nelson bir telekonferans görüşmesinde, NASA’nın 2025’e kadar Ay'a astronot göndermeyeceğini açıkladı.

Ertelendi! NASA, 2025’ten önce Ay'a insan göndermeyecek

Bill Nelson, NASA’nın Ay'a insan gönderme hedefini ertelediğini ve bunun 2025’ten önce gerçekleşmeyeceğini ifade etti. Nelson yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Ay'a insan gönderme planına atıfta bulunarak, "Trump yönetiminin 2024’te Ay'a insan gönderme hedefi teknik fizibiliteye uygun değildi" dedi.

Nelson, NASA’nın Artemis programı olarak bilinen Ay'a insan gönderme misyonunun 1. görevinin 2022 baharına ertelendiğini, Artemis II misyonunun 2024’e ve Artemis III misyonun 2025’e ertelendiğini söyledi.

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BLUE ORIGIN DAVASININ PAYI VAR

NASA, Ay'a astronot göndermedeki ertelemelerde ayrıca uzay uçuş firması Blue Origin ile bu yılın başlarında açılan davanın da payı olduğunu söyledi. Dava nedeniyle NASA ile bir diğer uzay uçuş firması SpaceX arasındaki iletişimin kesintiye uğramasının ardından NASA, Perşembe günü federal mahkeme kararıyla beraber, yeniden SpaceX ile Ay’a iniş sözleşmesi üzerinde çalışmaya devam edileceğini söyledi.

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NASA’nın Artemis uzay görevi kapsamında 2024’e kadar Ay’a insanlı uzay uçuşlarının gerçekleşmesi planlanıyordu.

NASA, daha önce insanları Ay’a gönderme programına Apollo 11 görevi ile başladı. 1969 yılında Apollo 11 uzay görevi ile Neil Armstrong aya ilk ayak basan insan oldu.

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