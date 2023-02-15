İlişkiden kaç gün sonra hamilelik belli olur? Gebelik testi için en doğru zaman nedir?

Bir bebek sahibi olmaya karar veren çiftler için hamilelik dönemi kadar hamilelik öncesi süreç de son derece önemlidir. Bu kararı veren çiftler bu alanda uzman bir doktora danışmalı ve bebek sahibi olmak için herhangi bir engellerinin bulunmadığından emin olmalıdır. Bebek sahibi olmak için uygun bir bünyeye sahip olduğunu öğrenen kişiler kadının ovüslasyon adı verilen ve hamile kalmak için en uygun zamanı olduğu söylenen tarihte korunmasız olarak ilişkiye girmelidir.

Hamilelik belirtisi ne zaman başlar?

İlişki sırasında gerçekleşen spermin yumurtayı döllemesi sağlıklı bir şekilde tamamlanırsa ilişkiden bir süre sonra hamilelik belirtileri kadın vücudunda gözlemlenmeye başlar. Her konuda olduğu gibi hamilelik konusunda da bazı belirtiler kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bazı kişilerde ilk hafta gözlemlenen birkaç belirti bazı kişilerde hamileliğin ortasında bir dönemde gözlemlenebilir.

Kadın ve erkeğin bebek sahibi olma kararını takiben geçen süre içinde kadının ovülasyon döneminde ilişkiye girmenin hamilelik olasılığını arttıracağı bilinmektedir. En doğurgan dönemini ovülasyon tarihinde yaşayan kadın için bu tarihte ilişkiye girmek sağlıklı bir döllenmeyi sağlayabilir. İlişkide yaşanan erkek spermlerinin kadın yumurtalarını döllenmesi durumu gerçekleştiğinde hamilelik belirtileri görülmeye başlar. Belirtilerin görülmesi ilişkiden birkaç gün sonra gerçekleşir. Ortalama 10 ya da 12 gün sonra belirti görülebilir.

İlişkiden 10 gün sonra hamilelik belli olur mu?

Bebek sahibi olmak isteyen kadınlar, ilişkiden sonra yaşanan döllenmenin ardından on gün sonra bazı hamilelik belirtileri göstermeye başlar. Bu belirtiler herkes için aynı şekilde ilerlemeyebilir ama ortalama olarak her hamile kadında görülme olasılığı vardır. Korunmasız olarak girilen ilişkinin ardından 10 gün gibi bir süre geçmelidir. Bu süreden sonra bazı belirtiler görülebilir. Göğüs kısmında hassasiyet, uyku ve yorgunluk hâli, baş dönmesi, mide bulantısı ya da kusma en bilinen belirtiler arasındadır.

Hamilelik nasıl anlaşılır?

Döllenme gerçekleştikten yaklaşık 10 ya da 12 gün sonra hamilelik belirtileri başlayabilir. Kadının bu dönemde vücudundaki değişimleri iyi takip etmesi gereklidir. Çünkü bu belirtiler kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Birden fazla belirti görülmeye başlandığında hamilelik testi yapılmalıdır. Bu test evde, eczanelerden kolaylıkla temin edilebilecek hamilelik testleri ile yapılabilir. Ancak en garanti yöntem sağlık kuruluşlarında doktor kontrolünde yapılan hamilelik kan testi olacaktır.

Adetten kaç gün sonra hamilelik testi yapılır?

Adette yaşanan gecikme her zaman hamileliğin habercisi olmayabilir. Bu sebeple geciken adet döneminin ardından bir hafta geçtikten sonra hamilelik testi yapılmalıdır. Eğer adet gecikmesi başka bir nedene bağlı değilse hamilelik olasılığı söz konusu olabilir. Eğer adet gecikmesi yaşanması için başka bir neden yoksa adet gecikmesinden 10 gün sonra hamilelik testi yaptırılabilir. Eğer daha erken yapılmak istenirse erken gebelik testi alınabilir.

Hamile kaldığını nasıl anlarsın?

Bir kadın korunmasız olarak ilişkiye girdikten birkaç gün sonra kusma, baş dönmesi ve benzeri hamilelik belirtileri hissediyorsa hamile miyim heyecanına kapılabilir. Garanti olduğu bilimsel olarak yüzde yüz oranında kanıtlanmamış olan ve eczanelerden alınabilecek testler ile evde gebelik testi yapabilmek mümkündür. Ancak bir sağlık kuruluşuna ve bir doktora başvurarak kan testi yaptırmak hamilelik durumu konusunda kesin bir sonuç alabilmek için çok daha doğru bir yöntemdir.



