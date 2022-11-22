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  4. Esenyurt'ta ortalık savaş alanına döndü! Sokak ortasında "Ölüyorum" diye bağırdı

Esenyurt'ta ortalık savaş alanına döndü! Sokak ortasında "Ölüyorum" diye bağırdı

22.11.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta iki grup arasında başlayan tartışmada ortalık savaş alanına döndü. Taraflardan birinde bulunan şahıs, ateş açarak olay yerinden kaçtı. O sırada bir vatandaş, kurşunların hedefi oldu. Yaralanan kişi sokak ortasında yere yığılarak "Ölüyorum" diye bağırdı. Akşam vakti yaşananlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Esenyurt'ta ortalık savaş alanına döndü! Sokak ortasında "Ölüyorum" diye bağırdı

Geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, kimliği belirsiz iki grup arasında, nedeni bilinmeyen bir tartışma yaşandı. Şahısların arasındaki kavga sokak sakinlerince paniğe neden olurken şüphelilerden biri silahla ateş etmeye başladı.

VURULAN VATANDAŞ "ÖLÜYORUM" DİYE BAĞIRDI

Kurşunların isabet ettiği vatandaş yaraladı. Vurulan şahıs "Ölüyorum" diyerek bağırmaya başladı. Kurşun yağdıran şüpheli olay sonrası kayıplara karıştı. Yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla bir araca bindirilerek hastaneye götürüldü. İhbar üzerine sokağa polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Vatandaşların, yaralıları hastaneye götürmek üzere araçlara bindirdiği o anlar ise çevredeki cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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“YARALI YERDE 'BEN ÖLÜYORUM' DİYE BAĞIRIYORDU”

Yaşananlar hakkında konuşan sokak sakini Mehmet Dilek, “Ben içeride oturuyordum. Silah sesini duyarak dışarı çıktım. Burası çok kalabalıktı ve yerde bir yaralı gördüm. Yaralı yerde ‘Ben ölüyorum’ diye bağırıyordu. Korkmamak elde değil. İnsan çok korkuyor” şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt silahlı kavga

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