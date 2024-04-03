Eşi benzeri görülmemiş olay! Afrika ülkesi Almanya'yı 20 bin fille tehdit etti

Orta Afrika ülkesi Botsvana dünyanın en yoğun fil nüfusuna sahip. Koruma çabaları sonucunda fil nüfusunun 130 bine ulaşması sonucu Botsvana Devlet Başkanı Masisi, fil sürülerinin artık zarar vermeye başladığını ifade etti.

"BERLİN'DE OTURUP BOTSVANA MESELELERİNE KARIŞMAK ÇOK KOLAY"

Botsvana Devlet Başkanı Masisi, Almanya merkezli Bild gazetesine verdiği demeçte, Almanların Afrika'daki fil nüfusunu korumak için av malzeme ve ekipmanlarının satışı yasağına yönelik girişimlerini çok sert bir dille eleştirdi.

Avcılığın, fil nüfusunun kontrolündeki önemini vurgulayan Masisi, "Berlin'de oturup Botsvana'daki meselelerimiz hakkında fikir sahibi olmak çok kolay" ifadelerini kullandı.

ALMANYA'YI 20 BİN FİL İLE TEHDİT

Botsvana'nın mevcut fil nüfusunu azaltmak için halihazırda Angola'ya 8 bin fil verdiğini hatırlatan Masisi, fil nüfusunun korunmasına yönelik faaliyetlere devam etmeleri durumunda Almanya'ya 20 bin fil gönderebileceklerini ifade etti. Masisi, bunun bir şaka olmadığını vurgulayarak, hayır cevabını da kabul etmeyeceklerini belirtti.

Dünya fil nüfusunun yaklaşık üçte birine ev sahipliği yapan Botsvana'da fil avcılığı 2014 yılında yasaklanmıştı. Bu yasak, fil nüfusundaki patlama ve yerel halkın talebi doğrultusunda 2019'da kaldırılmıştı.

Alman Çevre Bakanlığı, Afrika ülkelerine av malzemesi ihracatına kısıtlama getirilmesi yönünde bir girişimi gündeme getirmişti.







