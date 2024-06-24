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  4. Eşi ve ailesinden 3 kişiyi kurşun yağmuruna tutmuştu! O cani babasıyla birlikte yakalandı

Eşi ve ailesinden 3 kişiyi kurşun yağmuruna tutmuştu! O cani babasıyla birlikte yakalandı

24.06.2024 11:54
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Adana'da eşi ve eşinin ailesinden 3 kişiyi kurşun yağmuruna tutan cani katil Hakim A.'nın babasıyla birlikte Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir evde saklandıkları tespit edildi. Ekiplerin başarılı operasyonuyla birlikte katil ve babası yakalanarak karakola götürüldü.

Eşi ve ailesinden 3 kişiyi kurşun yağmuruna tutmuştu! O cani babasıyla birlikte yakalandı

Adana'da boşanma aşamasında olduğu eşini, kayınvalidesini, kayınpederi ve kayınbiraderini öldüren ardından da bebeğiyle birlikte kaçan cani katil Hakim A. Hatay'da babasıyla birlikte yakalandı.

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NE OLMUŞTU?

Edinilen bilgiye göre, Adana'nın Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13422. Sokak'ta meydana geldi. Hakim A. ile evli olan Şükran A., şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanmaya karar verdi. Ailesinin evinde yaşamaya başlayan Şükran A., bu sırada dünyaya gelen 3 aylık evladı Deniz'i babasına göstermedi. Hakim A., öğle saatlerinde eşi Şükran A. ile görüşmek için kayınbabasının evine geldi. "Bana çocuğumu neden göstermiyorsun?" diyerek tartışmaya başlayan Hakim A., belindeki tabancasını çıkararak önce eşi Şükran'ı, daha sonra kaynanası Leyla A., kayınbabası Turgut E. ve kayınbiraderi Muhammed E.'ye kurşun yağdırdı.

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4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, Hakim A. ise babası Şerif A. ile birlikte bebeğini alarak otomobille olay yerinden kaçmıştı.

HATAY'DA YAKALANDILAR

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri Hakim A. ve kaçmasına yardım eden babası Şerif A'yı yakalamak için özel ekip oluşturdu.

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Özel ekip, yaptığı araştırmayla zanlı Hakim A. ve babasının Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir ikamette saklandıklarını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonla şüpheli Hakim A. ve babası yakalandı. Zanlılar, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana Hatay katil
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