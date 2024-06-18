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  4. Eşinin boşamak istediği kadın haklı bulundu: Tazminat kararı! 'Mücevher' detayı dikkat çekti

Eşinin boşamak istediği kadın haklı bulundu: Tazminat kararı! 'Mücevher' detayı dikkat çekti

18.06.2024 11:26
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Ankara'da aralarında anlaşmazlık çıkan karı koca hakkında Yargıtay'dan ses getirecek bir karar çıktı. Önceki eşi vefat eden adam, yeni eşi hakkında boşanma davası açıp 100 bin lira tazminat istedi. Kadın ise karşı dava açtı. Mahkeme, adamın yeni eşini, vefat eden eşle kıyaslamasını boşanma nedeni sayıp kadına tazminat verilmesine hükmetti.

Eşinin boşamak istediği kadın haklı bulundu: Tazminat kararı! 'Mücevher' detayı dikkat çekti

Eski eşinin mücevherlerini kullandığı, haber vermeden üzerlerinde işlem yaptığı gibi iddialarıyla boşanma davası açan adam mahkemece tam kusurlu bulundu. Kocasının, eşini, eski eşi ile kıyasladığı ve kendisini ortak hanede istemediği tespit edilen kadına tazminat verilmesi hükmedildi. Ayrıca tarafların boşanmasına karar verildi.

"VEFAT EDEN EŞİMİN MÜCEVHERLERİNİ KULLANDI"

Dairenin kararına göre, Ankara'da yaşayan bir kişi, eşinin kendisine ilgi göstermediğini, evi terk ettiğini, vefat eden eşine ait mücevherleri kullandığını, mücevherler üzerinde erkeğe haber vermeden daraltma ve isim değiştirme gibi işlemler yaptığını, boşanma planlaması yaptığını iddia ederek boşanma davası açtı. Erkek, mahkemeden 50 bin lira maddi, 50 bin lira da manevi tazminat talebinde bulundu.

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Eşinin açtığı davaya karşı dava açan kadın, kocasının iddialarının doğru olmadığını, erkeğin sürekli vefat eden eşi ile kendisini kıyasladığını, kendisini hor gördüğünü ve dışladığını, hakaret ettiğini ayrıca evden kovduğunu iddia etti. Kadın, kendi lehine 1500 lira tedbir ve yoksulluk nafakası ile 100 bin lira maddi, 100 bin lira da manevi tazminata hükmedilmesini talep etti.

Yargılamayı yapan yerel mahkeme, "kocanın, eşini, eski eşi ile kıyasladığını ve kadını ortak hanede istemediğini, kadının kusurunun ise ispatlanamadığını" tespit etti. Kocayı tam kusurlu bulan mahkeme, tarafların boşanmasına, kadına 1500 lira tedbir ve yoksulluk nafakası ile 40 bin lira maddi, 30 bin lira da manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

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Yerel mahkeme kararına karşı yapılan istinaf başvurusu üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi, erkeğin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.

Koca, karara karşı temyiz başvurusunda bulundu.

YARGITAY KARARI UYGUN BULDU

Yerel mahkeme kararına yapılan itirazı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararının hukuka uygun olduğunu tespit etti.

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Davacı erkek tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlerin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığını belirleyen Daire, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 370. maddesi uyarınca kararın onanmasına karar verdi.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Yargıtay boşanma mücevher
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