Eski Bakan Okuyan'ın 'CHP' sorusuna tepkisi gündem oldu: "Sayın bakanım ben de sindiremiyorum, Allah kahretsin!"

14 Mayıs seçimleri için cumhurbaşkanı adaylarının netleşmesinin ardından Türkiye'nin gündemine gelen milletvekili adayları listelerinde hemen hemen her partiden kimi isimler tartışmaları beraberinde getirdi. Eski Bakan Okuyan'ın canlı yayında bu konu üzerinden CHP'yi eleştirdiği anlarda gazeteci Sevinç verdiği tepkiyle dikkat çekti.

"NE CUMHURİYET'İ, NE ATATÜRK'Ü KARDEŞİM?"

Okuyan, Şaban Sevinç'in yayın yönetmenliğini yaptığı Bizim TV'deki programına konuk oldu. Muhalefeti eleştiren Okuyan şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener bize ne diyecekler? 'Aman bak Cumhuriyet...' Ne Cumhuriyet'i, ne Atatürk'ü kardeşim?"

"ATATÜRK'ÜN PARTİSİNDE NE İŞİ VAR?"

Sözlerinin devamında CHP'ye tepki gösteren Okuyan "Bak geriye gitmiyorum; Atatürk'ün partisinde, şu anda Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ'cü alçakların ne işi var?" dedi.

"HAKİKATEN AKILALMAZ BİR ŞEY"

Okuyan'ın bu sözleri üzerine Sevinç "Sayın bakanım ben de sindiremiyorum. Allah kahretsin yani. Hakikaten, gerçekten akılalmaz bir şey" tepkisini verdi.

Canlı yayına damga vuran bu anlar sosyal medya kullanıcılarının da gündemine geldi.

