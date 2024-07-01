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Eski eşini çocuğunun gözü önünde katletti! Elazığ'da vahşet: Bir hafta sonra can verdi

01.07.2024 08:45
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Elazığ'da korkunç bir olay yaşandı. 27 yaşındaki Yüsra Binnaz Çimtay'ı çocuğunun gözü önünde katletti.

Eski eşini çocuğunun gözü önünde katletti! Elazığ'da vahşet: Bir hafta sonra can verdi

Olay, 22 Mayıs Cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, eşinden boşanan E.E.K., çocuğunu bırakmak için Yüsra Binnaz Çimtay'ı aradı. Binanın önüne gelen E.E.K., çocuğun gözü önünde eski eşi Çimtay'ı (27) 13 yerinden bıçakladı. Bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Çimtay, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Tedavi gördüğü hastanede böbreği, dalağı ve bağırsağının bir bölümü alınan Çimtay, bir hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Çimtay bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kadının cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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