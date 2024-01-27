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  4. Eski sevgilisinin barışma teklifini reddetti! Sonrası korkunç

Eski sevgilisinin barışma teklifini reddetti! Sonrası korkunç

27.01.2024 00:02 | Son Güncelleme:
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Ankara'da Çankaya ilçesinde dehşet dolu bir olay yaşandı. 44 yaşındaki Ayşegül Ç., evine gelen ve bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı M.A. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Eski sevgilisinin barışma teklifini reddetti! Sonrası korkunç

Ankara'da eski sevgilisinin barışma teklifini kabul etmeyen kadın öldürüldü. Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi.

M.A., bir süre önce ilişkilerini sonlandıran Ayşegül Ç.'nin evine gitti. M.A., iddiaya göre barışmak istediğini belirttiği Ayşegül Ç.'den olumsuz yanıt aldı. Taraflar arasındaki görüşme tartışmaya dönüşünce M.A., üzerinde bulunan tabanca ile ateş etti.

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CİNAYET ŞÜPHELİSİ KAÇTI!

Ayşegül Ç., vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görelilerinin yaptığı kontrolde Ayşegül Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Ankara eski sevgili
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