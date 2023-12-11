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Eski Yemen bakanının oğlu Beyoğlu'nda kaza yaptı! 71 yaşındaki kadın yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

11.12.2023 09:17 | Son Güncelleme:
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Türkiye, Somali cumhurbaşkanının oğlu Hassan Shekh Mohamud'un motokurye Yunud Emre Göçer'in ölümüne neden olup Türkiye'den kaçmasını konuşurken yine İstanbul'da bu kez eski Yemen Savunma Bakanının oğlu Ahmed Musaeed Hussein kaza yaptı. Dün meydana gelen kazada Pakize Özer (71) ağır yaralandı. Gözaltına alınan Hussein serbest bırakıldı. Eski bakanın neden Türkiye'de olduğuyla birlikte kazanın görüntüleri de ortaya çıktı.

Eski Yemen bakanının oğlu Beyoğlu'nda kaza yaptı! 71 yaşındaki kadın yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Yanında babası ve eski Yemen Savunma Bakanı Ahmed Musaeed Hussein ile Beyoğlu'nda araç süren Musaeed Ahmed Musaeed Hussein, caddeden karşıya geçmeye çalışan iki kişiye çarptı. Kafasını kaldırıma çarpan Pakize Özer yoğun bakıma kaldırıldı. Hussein'in avukatı, "Yüzde yüz kusur oranı mağdura yönelik izafe edilmiş vaziyette. Mağdurun kusurlu olduğu kamera görüntüleri ve video görüntülerinde de açık ve net şekilde ortada" dedi.

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HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Olay, dün 14.00 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi, Ömer Hayyam Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein'in kullandığı 34 DES 817 plakalı otomobil caddeden karşıya geçmeye çalışan iki kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Pakize Özer kafasını kaldırıma çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Özer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özer'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, bakanın oğlu Musaeed Hussein gözaltına alındı. Aracın yolcu koltuğunda eski Yemen Savunma Bakanı Ahmed Musaeed Hussein'in de olduğu belirtildi.

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ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Yemen eski Savunma Bakanı'nın oğlu Musaeed Husseyin, emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Musaeed Hussein, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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ESKİ BAKAN SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE TÜRKİYE'YE GELMİŞ

Kaza ile ilgili açıklama yapan Musaeed Hussein'in avukatı Kerim Bahadır Şeker şöyle konuştu:

"Türkiye'ye tedavi için gelmişler. Bu süre içerisinde biz ifadelerimizi verdik. Müvekkilin suçsuzluğuna yönelik bilirkişi raporu da tesis edilmiş vaziyette. Yüzde yüz kusur oranı mağdura yönelik izafe edilmiş vaziyette. Buna istinaden de şu an hastanede yoğun bakımda durumunun kritik olduğu bildiriliyor. Bilirkişi raporunda yüzde yüz kusur oranı mağdura atfedilmiş durumda bu çerçevede de savunmalarımızı gerçekleştirdik.

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İfadesinde müvekkilin elli olan hız sınırını aşmadığı hiçbir şekilde alkol, sigara, uyuşturucu ve benzeri maddeleri bulunmadığı sağlık raporunda da kesin ve net şekilde ortaya koyulmuş vaziyette. Mağdurun kusurlu olduğu kamera görüntüleri ve video görüntülerinde de açık ve net şekilde ortada. Bu sürece dair hukuki olarak değerlendirmemiz şöyle olur; umarız ki vatandaşımız hayatını kaybetmez. Vatandaşımızın hayatını kaybetmesi halinde taksirle adam öldürme hükümleri Türk Ceza Kanunu'nda uygulanmış olur diğer türlü de taksirle yaralama hükümleri uygulanmış olur. Ancak basit taksirle yaralama uygulanmış olur ve basit taksirle yaralama hükümlerinde de müvekkilin bir tutuklama kararıyla karşı karşıya kalmamasını ümit ediyoruz."

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Özer ve beraberindeki bir kişiye Musaeed Hussein'in kullandığı otomobilin aynasıyla çarptığı ve Özer'in düşerek kafasını çarptığı görülüyor.

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