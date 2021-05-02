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Esnaf boş meydanın keyfini top oynayarak çıkardı

02.05.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta tam kapanma nedeniyle sokağa çıkmanın yasaklanması üzerine cadde ve sokakların ıssız kaldı. Boş kalan meydanlar ise esnaf tarafından eğlence alanı haline dönüştürüldü. Komşu esnaflar, boş sokaklarda yanlarında getirdikleri topla oyun oynadı. O anlar kameralara yansıdı.

Tokat’ta iki esnaf, tam kapanmada ıssız kalan kaldırımda top oynayarak eğlendi. Top oynayarak eğlenceli anlar geçiren esnaflardan Mesut Kahraman, Tokatlılar tam kapanmaya uyarak dışarı çıkmadığı için sokak ve caddelerin boş kaldığını kaydetti. Caddelerin boş olmasını fırsat bilerek top oynadıklarını belirten Kahraman, bu şekilde zaman geçirdiklerini söyledi.

"GELEN OLMADIĞI İÇİN EĞLENMEK İSTEDİK"

Bir iş yerinde çalışan Necati Güzel ise zaman geçmeyince top oynamak istediklerini ifade ederek, “Etraf bomboş, gelen giden olmadığı için biz de vaktimizi değerlendirmek istedik. Yapacak fazla bir şey olmadığı için biraz eğlenmek istedik” diye konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Tokat tam kapanma

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