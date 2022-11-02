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Estetikle yüzünü tamamen değiştirmiş! Müge Anlı'da ortaya çıkan 'yağ satarız bal satarız' dolandırıcısı tutuklandı

02.11.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Tuba Koçman, tanıştığı kadınları 'yağ satma' vaadiyle kandırarak dolandırdığı öne sürülen Mustafa İnce'nin kendisini de 'yağ satarız bal satarız' diyerek dolandırdığını, kardeşinin de mağdur olduğunu anlatmıştı. Kent genelinde 30 kişiyi milyonlarca TL dolandırdığı belirlenen ve gözaltına alınan İnce tutuklandı. Öte yandan İnce'nin bu parayı nasıl kullandığı, herkesi şaşkına çeviren gerçek ortaya çıktı.

Estetikle yüzünü tamamen değiştirmiş! Müge Anlı'da ortaya çıkan 'yağ satarız bal satarız' dolandırıcısı tutuklandı

Tanıştığı kadınlara yağ ve şeker işi yaptığını söyleyip onları kandırarak dolandıran Mustafa İnce'nin foyası ortaya çıktı. Gaziantep'te 30 kişiyi bu şekilde kar vaadiyle dolandırdığı ortaya çıkan İnce gözaltına alınmıştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına da damgasını vuran olayın ardından İnce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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"İNANIP TÜM MAL VARLIĞIMI VERDİM"

Müge Anlı'nın programına konuk olan Tuba Koçman isimli kadın, olayla ilgili şunları anlatarak isyan etmişti:

"Mustafa İnce ile bir arkadaşımın aracılığıyla tanıştık. Beni kendisine aşık etti. 'Yağ satarız bal satarız' diyerek beni kandırdı. 'Günlük 100 bin lira kazanıyorum. Bu işe 40 bin lira yatıran günde 2 bin lira kazanır' dedi. Ben de inanıp tüm mal varlığımı verdim. Sonra arkadaşlarım da para verdi. Mustafa hepimizi dolandırdı. Kardeşim Pınar'ı da dolandırdı. Kendisinden şikâyetçiyim."

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TUTUKLANDI

İHA'da yer alan habere göre; Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla, 30 kişiyi toplam 11 milyon 549 bin TL dolandıran İnce, gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. İnce, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SKANDAL! DOLANDIRDIĞI KİŞİLERİN PARASIYLA YÜZÜNÜ DEĞİŞTİRMİŞ

Öte yandan İnce'yle ilgili çok çarpıcı bir detay da ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre; İnce'nin paraları lüks mekânlarda harcadığı ve birkaç kez estetik operasyon yaptırıp yüzünü tamamen değiştirdiği ortaya çıktı.

Duyduklarına inanamadı! 'Yağ satarız bal satarız diyerek...' Duyduklarına inanamadı! 'Yağ satarız bal satarız diyerek...'

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Müge Anlı

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