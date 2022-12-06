Ev hanımı böyle isyan etti: 'Çamaşır bile yıkayamıyoruz' 1 yıl dolmadan 2 buçuk katına çıktı!

Yüksek enflasyonda radara bu kez toz deterjan takıldı. Ocak ayından bu yana toz deterjanların fiyatının tam 2 buçuk kat arttığı ortaya çıktı. Ev hanımları bu duruma “Çamaşır yıkamaya toz alamıyorsun ya! Fiyatlar düşmez hep yukarı, hep yukarı… bu nasıl iştir” diyerek isyan etti.

Bilindik bir markanın bir buçuk kiloluk toz deterjanı Ocak ayında 21 lira 95 kuruşa satılırken Şubat ayında 5 lira 55 kuruşluk bir artışla 27 lira 50 kuruşa yükseldi. Eylül’de ise 39 lira 95 kuruşa yükselen aynı toz deterjan 1 Aralık’ta ise aynı marketteki aynı rafta bu kez 49 lira 95 kuruşa satılmaya başlandı.

Tek bir üründe yaşanan bu artışın daha bir yıl bile dolmadan tam 2 buçuk kata yükseldiği görüldü.

ARTIŞ TAM 2 BUÇUK KAT OLDU

Başka bir markette ise markası farklı olan 5 kiloluk bir toz deterjan da 34 lira 90 kuruştan daha yıl dolmadan 80 liraya dayandı. Bu deterjanda da artış 2 buçuk katı oldu. Vatandaşlar deterjandaki bu artışın bir an önce durmasını istiyor.

GEÇEN SENE 7 LİRAYA ALIYORDUM ŞİMDİ 23 LİRA 75 KURUŞ…

Markette alışveriş yapan vatandaşlar ise aldıkları ürünlerin geçen seneki fiyatlarını hatırladıklarında ise adeta neye uğradığını şaşırıyor. 1 litrelik meyve suyu alan bir vatandaşta kameralara elindeki ürünü göstererek “Geçen sene 7 liraya aldığımız bir meyve suyu 4 katı oldu, 23 lira 75 kuruşa aldım şimdi” dedi.

SON 3 AYDAKİ DOLAR KURU, AKARYAKIT VE ELEKTRİK FİYATLARI HATIRLATILDI

Kanal D Ana Haber’e konuşan Tüketiciler Birliği Federasyonu Başkanı Bülent Deniz ise yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Deniz açıklamasında “Son 3 aydır Eylül, Ekim ve Kasım aylarında dolar kurunda elektrikte akaryakıtta neye zam geldi. Bir de gelip market raflarına bakalım hangi ürünlere zam geldi. Asgari ücrette de bir artış yok ama marketlerde ürünlere her ay yeni bir zam geliyor” şeklinde konuştu.





