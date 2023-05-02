HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ev sahibi asker, komşular polis biliyordu! Yaptığı 'yok artık' dedirtti

Ev sahibi asker, komşular polis biliyordu! Yaptığı 'yok artık' dedirtti

02.05.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık ve dolandırıcılık olayı yaşandı. Orhan Turnalı, 4 ay önce eşyalı olarak kiraya verdiği evinin, kiracı M.O. tarafından soyulduğunu iddia ederek, polise şikayette bulundu. Orhan Turnalı, M.O.'nun 2 aylık kirayı ödemeden, evindeki tüm eşyaları, kapı kolları ve musluklara kadar alıp ortadan kaybolduğunu söyledi. Tunalı, M.O.'nın kendisine asker olduğunu, komşulara ise polis olduğunu söylediğini belirtti. İşte olayın detayları...

Ev sahibi asker, komşular polis biliyordu! Yaptığı 'yok artık' dedirtti

Orhan Turnalı, 1,5 yıl önce yatırım amaçlı aldığı Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evini eşyalı olarak ocak ayında M.O.'ya kiraya verdi. Turnalı, M.O. son 2 ay kirayı ödemeyince yanına gittiğinde, boş evle karşılaştı. M.O.'nun, evdeki tüm eşyaları, kapı kolu ve musluklara kadar alıp ortadan kaybolduğunu anlayan Orhan Turnalı, polise şikayette bulundu. Polis, M.O.'yu bulmak için çalışma başlattı.

02

'ASKER OLDUĞUNU SÖYLEDİ, GÜVEN SAĞLADI'

Orhan Turnalı, eşyalı evini 7 bin 200 liraya kiraya verdiğini anlatarak "4 aydır oturuyordu kiracımız. 2 ay kirasını ödedi, güven sağladı. Evli ve asker olduğunu söyledi. 2 ay dolduktan sonra 3'üncü ay 'Eşim hamile' diyerek kirayı göndermedi, '4'üncü ay ile beraber göndereceğim' dedi. Biz de insanlık olsun diye kabul ettik. Ama parayı göndermedi. Evden çıkacağını söyledi. Ben de bakmak istedim eve. Geldim şok oldum. 15-20 gün olmuş evi boşaltalı. Komşularım da bana evi boşalttığını haber vermedi; çünkü komşulara da evi satın aldığını söylemiş. Alıp evi bir başkasına sattığını söylemiş. Komşular şüphelenmiş; ama beni arayan olmadı. Komşulara da 'polisim' demiş" dedi.

03

'EVDE NE VARSA SATMIŞ'

Evin soyulduğunu görünce M.O. ile iletişime geçtiğini belirten Turnalı, "Çay kaşığına kadar olan evde şu an hiçbir şey yok. Çay kaşığına kadar her şeyi eşyalı verdik biz evimizi. Kapı koluna varana kadar söküp almış, hurdacıya satmışlar. Kiracı ile iletişime geçtim. Aradım açmadı. WhatsApp'tan yazdı. 'Benim 12 tane icralık dosyam var, ne yaparsan yap. Benim zaten hayatım bitmiş' dedi. Televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, oturma grubu, yatak odası takımı, çocuk odası takımı her şey vardı, hepsini almış. Her şeyi boşaltıp evde ne varsa satmış" ifadelerini kullandı.

04

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'ın o sözünü hatırlattı! "Beka sorunu işte o zaman başlar"Erdoğan'ın o sözünü hatırlattı! "Beka sorunu işte o zaman başlar"
Seçilirse kabine nasıl olacak? 6 isim verdiSeçilirse kabine nasıl olacak? 6 isim verdi
Duvarlar patlatıldı, köşeye sıkıştı: İşte o kareler!Duvarlar patlatıldı, köşeye sıkıştı: İşte o kareler!
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Ankara hırsızlık Kiracı ev sahibi

En Çok Okunan Haberler

Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Bilgin duyurdu

Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Bilgin duyurdu

5 ilin adını verdi, memleketiyle karşılaştırdı!

5 ilin adını verdi, memleketiyle karşılaştırdı!

'Seçim netleşmiştir' dedi, 12 gün kala son anketi açıkladı

'Seçim netleşmiştir' dedi, 12 gün kala son anketi açıkladı

En düşük emekli maaşı ile ilgili yeni açıklama! '11 bin lirayı geçecek…'

En düşük emekli maaşı ile ilgili yeni açıklama! '11 bin lirayı geçecek…'

Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı

Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı

AK Partili isimden canlı yayında anket açıklaması

AK Partili isimden canlı yayında anket açıklaması

İlginizi Çekebilir

Met Gala'da cesur seçimler!

Met Gala'da cesur seçimler!

Büyükannesine +18 görüntüler açtı! Yaşlı kadının tepkisi olay oldu

Büyükannesine +18 görüntüler açtı! Yaşlı kadının tepkisi olay oldu

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.