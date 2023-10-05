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Ev sahibi ve kiracı arasında yeni kriz! 'Son zamanlarda zirveye çıktı'

05.10.2023 06:54 | Son Güncelleme:
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Ev sahibi ve kiracı arasında yüksek kiralar nedeniyle başlayan gerginlik devam ederken bu sefer de ilan krizi yaşanıyor. Evini daha yüksek kiraya vermek isteyen ev sahipleri, kiracı evdeyken kiralık ilanı asmak istiyor, kiracılar da bu duruma karşı çıkıyor. Yıllardır bu durumun yaşandığını ifade eden bir emlakçı "Son zamanlarda zirveye çıktı" dedi.

Ev sahibi ve kiracı arasında yeni kriz! 'Son zamanlarda zirveye çıktı'

Kiracı-ev sahibi krizine satılık ve kiralık ilanları da karıştı. Ev sahipleri pencereye özellikle kiralık afişi asmakta zorlanıyor. Kiracılar da bu ilan baskısına isyan ediyor.

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EV SAHİBİNE MOBBİNG SUÇLAMASI

Kiracı ve ev sahibi arasında yeni bir kriz yaşanıyor. Bu kez de 'afiş asarım-asamazsın' çekişmesi yaşanıyor. Bir ev sahibinin kiracısı var ama daha yüksekten evini kiraya vermek istiyor. Bu nedenle evinin penceresine kiralık yazısı asmak istiyor ama kiracılar bu duruma yanaşmıyor hatta ev sahibini mobbing yapmakla suçluyor. İlanı pencereye asamayan ise apartmanın duvarına asmakla çözüm buluyor.

"SON ZAMANLARDA ZİRVEYE ÇIKTI"

Show Haber'in haberine göre bir emlakçı, "Yıllardır oluyor, yıllardır biz bunları yaşıyoruz. Son zamanlarda da zirveye çıktı. Kiracı evde oturduğu için hakları olduğunu savunarak evi bile göstermek istemiyor" dedi.

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Kiracı ev sahibi kiralik ev

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