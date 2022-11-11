HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ev sahibi zulmü! Kira artışını kabul etmedi, yaşlı kadın yaşadıklarına isyan etti

Ev sahibi zulmü! Kira artışını kabul etmedi, yaşlı kadın yaşadıklarına isyan etti

11.11.2022 06:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev sahibi-kiracılar arasında tartışmalara bir yenisi daha eklendi. 74 yaşındaki Nazime isimli yaşlı kadın, yüzde 400'lük kira zammını kabul etmeyince ev sahibinin zulmüne maruz kaldı. İlk önce doğal gazı kesilen yaşlı kadın daha sonra da ölümle tehdit edildi. Yaşlı kadın şimdi evde battaniye ile ısınmaya çalışırken "Hiç mi insafı yok, niye böyle yapıyor. Hasta oldum" dedi.

Ev sahibi zulmü! Kira artışını kabul etmedi, yaşlı kadın yaşadıklarına isyan etti

Kiralarda yaşanan artış sonrasında ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlığa bir yenisi daha eklendi. 74 yaşındaki Nazime teyze, ev sahibinin zulmüne uğradı. İstenilen kira zammını kabul etmeyen kadının önce doğal gazı kesildi sonra da ölümle tehdit edildi.

2

BATTANİYE İLE ISINMAYA ÇALIŞIYOR

74 yaşındaki Nazime teyze, uzun yıllardır yaşadığı evde ev sahibinin zulmüne uğradı. Nazime teyze, yüzde 400 kira artış teklifini kabul etmediği ev sahibinin kapısına dayandığını ifade ederek kendisini öldüreceğini söylediğini belirtti. Buz gibi evde battaniyeye sarılarak ısınmaya çalışan kadın, şimdi kara kara ne yapacağını düşünüyor.

Ev sahibinin oyunu pahalıya patladı! Öfkeli kiracı bakın ne yaptı Ev sahibinin oyunu pahalıya patladı! Öfkeli kiracı bakın ne yaptı

"RESMİ OLARAK ARTIRDIK, DAHA NE İSTİYOR?"

Show Haber'in haberine göre "Hiç mi insafı yok, niye böyle yapıyor. Hasta oldum" diyen 74 yaşındaki yaşlı kadın, "Birileri 'kiracınızı çok ucuza oturturuyorsunuz, kirayı artırın' diye doldurmuş. Geldi camın altına 'seni öldürürüm, çık sokağa göreyim' dedi. Resmi olarak artırdık, daha ne istiyor? Merhametsiz ev sahibi, niye bana böyle yapıyolar?" diye konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Umre'de rahatsızlanan 2 Türk vatandaşı ambulans uçakla İstanbul'a getirildiUmre'de rahatsızlanan 2 Türk vatandaşı ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
Yerli otomobil heyecanı! Togg Deneyim Merkezi açıldı, ilk oldu... 'Bugün sıraya girsek yarın almak isteriz'Yerli otomobil heyecanı! Togg Deneyim Merkezi açıldı, ilk oldu... 'Bugün sıraya girsek yarın almak isteriz'
10 Kasım'ı diline doladı, paylaşımlarını gören inanamadı10 Kasım'ı diline doladı, paylaşımlarını gören inanamadı
Anahtar Kelimeler:
Kiracı ev sahibi

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Otomobil alacaklar merakla bekliyordu! Bakan Nebati'den ÖTV açıklaması geldi

Son dakika: Otomobil alacaklar merakla bekliyordu! Bakan Nebati'den ÖTV açıklaması geldi

Bir anda bastırdı, her yer beyaza büründü! Kar sürprizi şaşkına çevirdi

Bir anda bastırdı, her yer beyaza büründü! Kar sürprizi şaşkına çevirdi

Wanda Nara deliye döndü! İşte Icardi'nin Türk sevgilisi... Apar topar İstanbul'a taşındı

Wanda Nara deliye döndü! İşte Icardi'nin Türk sevgilisi... Apar topar İstanbul'a taşındı

Ankara'da bir evde Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu!

Ankara'da bir evde Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu!

Atina'da hareketli saatler! CIA'dan acil uyarı geldi: Uçaklar durduruldu

Atina'da hareketli saatler! CIA'dan acil uyarı geldi: Uçaklar durduruldu

Yerli otomobil heyecanı! Togg Deneyim Merkezi açıldı, ilk oldu... 'Bugün sıraya girsek yarın almak isteriz'

Yerli otomobil heyecanı! Togg Deneyim Merkezi açıldı, ilk oldu... 'Bugün sıraya girsek yarın almak isteriz'

İlginizi Çekebilir

Bir tanesi hayatınızı değiştirir: Bağırsakları motor gibi çalıştırır

Bir tanesi hayatınızı değiştirir: Bağırsakları motor gibi çalıştırır

Turşunun az bilinen zararı hayatınızı karartabilir

Turşunun az bilinen zararı hayatınızı karartabilir

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Doğal ağrı kesici! Daha iyi bir seks ve güçlü orgazmlara neden olur

Doğal ağrı kesici! Daha iyi bir seks ve güçlü orgazmlara neden olur

Elektronikten modaya Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli ürünleri burada!

Elektronikten modaya Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli ürünleri burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.