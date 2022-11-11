Ev sahibi zulmü! Kira artışını kabul etmedi, yaşlı kadın yaşadıklarına isyan etti

Kiralarda yaşanan artış sonrasında ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlığa bir yenisi daha eklendi. 74 yaşındaki Nazime teyze, ev sahibinin zulmüne uğradı. İstenilen kira zammını kabul etmeyen kadının önce doğal gazı kesildi sonra da ölümle tehdit edildi.

BATTANİYE İLE ISINMAYA ÇALIŞIYOR

74 yaşındaki Nazime teyze, uzun yıllardır yaşadığı evde ev sahibinin zulmüne uğradı. Nazime teyze, yüzde 400 kira artış teklifini kabul etmediği ev sahibinin kapısına dayandığını ifade ederek kendisini öldüreceğini söylediğini belirtti. Buz gibi evde battaniyeye sarılarak ısınmaya çalışan kadın, şimdi kara kara ne yapacağını düşünüyor.

"RESMİ OLARAK ARTIRDIK, DAHA NE İSTİYOR?"

Show Haber'in haberine göre "Hiç mi insafı yok, niye böyle yapıyor. Hasta oldum" diyen 74 yaşındaki yaşlı kadın, "Birileri 'kiracınızı çok ucuza oturturuyorsunuz, kirayı artırın' diye doldurmuş. Geldi camın altına 'seni öldürürüm, çık sokağa göreyim' dedi. Resmi olarak artırdık, daha ne istiyor? Merhametsiz ev sahibi, niye bana böyle yapıyolar?" diye konuştu.



