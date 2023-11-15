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Ev sahiplerinin 'pes' dedirten yeni oyunu: Kirada anlaştılar, depozito bedeli ikisini birbirine düşürdü!

15.11.2023 09:44 | Son Güncelleme:
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Yeni kira bedeli üzerinde anlaşan ev sahibi ile kiracı bu kez depozitoda uzlaşamadı. Edirne'de geçen olayda kiracısıyla kira tutarında anlaşan ev sahibi günler sonra depozitoyu yükseltmek istedi ancak kiracısı karara sıcak bakmadı. Bunun üzerine ev sahibi öfkelendi, her ikisi de icralık oldu. Avukat Bedia Mutlu Mirzabey, depozito bedelinde '3 ay' detayına dikkat çekti.

Ev sahiplerinin 'pes' dedirten yeni oyunu: Kirada anlaştılar, depozito bedeli ikisini birbirine düşürdü!

Her geçen gün yükselen kira fiyatları kiracılar ile ev sahiplerini birbirine düşürmeye devam ediyor. Ancak kira artışlarından umduklarını bulamayınca ev sahipleri kiracılarına yeni oyunlar kurmaya başladı. Son olayda tartışma yaratan kira bedeli değil, ev sahibinin depozitoyu yükseltmek istemesi oldu.

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YENİ KİRA BEDELİNDE ANLAŞTILAR

Edirne’de yaşayan ev sahibi F.S., 2019 yılında evini aylık bin 600 liraya K.M.’ye kiraladı. Ev sahibiyle kiracı arasında yapılan sözleşme çerçevesinde kiracı, ev sahibine ayrıca bin 600 lira da depozito bedeli ödedi. Geçtiğimiz aylarda yeni kira bedelini belirlemek için bir araya gelen ev sahibiyle kiracı, kiranın 5 bin liraya yükseltilmesinde anlaşmaya vardı.

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GÜNLER SONRA DEPOZİTOYU YÜKSELTMEK İSTEDİ

Aradan günler geçtikten sonra ev sahibi, noter kanalıyla kiracısına ihtarname göndererek, 2019 yılında alınan bin 600 lira depozito bedelinin de 5 bin liraya yükseltilmesini ve belirtilen hesaba yatırmasını bildirdi. İhtarnameyi alan kiracı yaşadığı şokla ev sahibini arayıp nedenini sorsa da olumlu cevap alamadı. 5 bin liralık kirayı kabul eden kiracı, ancak 5 bin liralık depozito kararını kabul etmeyince anlaşmazlık yaşandı.

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EV SAHİBİ ÖFKELENDİ

Depozito kararını kabul etmeyen kiracısına öfkelenen ev sahibi bu kez ise soluğu icra dairesinde aldı. Ev sahibi kiracısı hakkında icra takibi başlatırken, kiracı da avukatı aracılığıyla icra takibine itirazda bulundu.

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DEPOZİTODA '3 AY' DETAYI

Edirne Barosuna kayıtlı Avukat Bedia Mutlu Mirzabey, hem ev sahibinin hem de kiracının korunması açısından kira sözleşmesinin dikkatli hazırlanmasının önem arz ettiğini söyledi. Depozito bedelinin 3 ayı geçmeyecek şekilde kira bedeline endekslenmesinin gerektiğini anlatan Mirzabey, depozitonun güncelliğini koruması amacıyla Türk Borç Kanunu’nun 342/2 maddesine açıklık getirdi. Avukat Mirzabey, depozito olarak verilen paranın ev sahibinin ve kiracının onayı olmaksızın çekilmemek üzere banka hesabına yatırılarak veya döviz olarak alarak değer kaybının önüne geçilebileceğini ifade etti.

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(İHA)

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Kiracı ev sahibi depozito
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