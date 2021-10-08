Evde etkili spor yapabilmek için mutlaka almanız gereken ürünler

Sağlıklı ve fit bir vücut için sporun şart olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak ne yazık ki koşullar her zaman spor salonuna gitmek için uygun olmuyor. Kimimiz için ekonomik sebepler, kimimiz için ise vakit darlığı karşımıza engel olarak çıkabiliyor. Peki, daha önce evinizin küçük bir köşesini egzersiz yapmak için kullanmayı düşündünüz mü? İhtiyacınız olan malzemeleri hazırlayarak hareketli bir yaşam için ilk adımı atabilirsiniz. Günümüz şartlarında bu ürünlere ulaşmak artık çok kolay. Tek bir tıkla internet üzerinden tüm spor malzemelerine göz atmak mümkün.

1. Renkli pilates matları ile hareketin keyfini çıkarın!

Pilates, vücuda esneklik kazandıran ve aynı zamanda bel ve omurga sağlığına yardımcı olan bir egzersiz çeşidi. Hem zihin rahatlığı hem de vücut bütünlüğünü korumak adına evinizde pilates yaparak sağlığınıza katkıda bulunabilirsiniz. Pilates, zeminde yapılan bir egzersiz olduğu için öncelikle bir pilates matına ihtiyacınız olacak. Ancak seçim yaparken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Matın kalınlığı 10 - 15 mm aralığında olmalı ki omurganız zarar görmesin. Aynı zamanda yumuşak, kaymayan ve kolay yırtılmayan bir ürün tercih etmenizde fayda var.

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2. Wakauto Kapı Yolu Barfiks Çubuk ile kaslarınızı çalıştırın!

Evde barfiks çekmeye ne dersiniz? Öyleyse tek yapmanız gereken bir barfiks çubuğu edinmek. Wakauto Barfiks Çubuk, bu anlamda oldukça ideal bir ürün. Herhangi bir delme işlemine gerek kalmadan kapıya kolayca sabitlenebiliyor. Üstelik ayarlanabilir çekme çubuğu, genişliği 60 cm üzeri tüm kapılara uyum sağlıyor. Böylece dilediğiniz ortama taşıyabilir, pratik bir şekilde kurulumunu yapabilirsiniz. 200 kg’a kadar ağırlık taşıyan bu ürün ile endişe duymadan, güvenli egzersiz saatleri geçirin.

Kasları çalıştırmanın en kolay yolu Wakauto Barfiks Çubuk'a ulaşmak için tıklayın.

3. USR AT24 Rulmanlı Atlama İpi ile gitsin kaloriler!

Bütçenizi yormadan kalori yakmak istiyorsanız, ip atlama egzersizini tercih edebilirsiniz. Düşük maliyetli spor malzemelerinden biri olan atlama ipi ile günde 10 dakika egzersiz yaparak hedefinize ulaşmanız mümkün. USR AT24 Rulmanlı Atlama İpi’ni sizin için seçtik. Üründe bulunan rulmanlar iplerin birbirine dolaşmasını engelleyerek rahat bir şekilde atlamanızı sağlar. Boyunuza uygunluğu konusunda tereddüt etmenize gerek yok. Sapların arka tarafını sökerek ipin boyunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda süngerden tasarlanan sap kısmı, ergonomik kullanım imkanı sunuyor.

USR AT24 Rulmanlı Atlama İpi’ne sahip olmak için tıklayın.

4. Ultima Bodyrider Eliptik Bisiklet ile hareket vakti!

Kondisyon bisikleti, ev ortamında spor yapmanın en etkili yollarından biri. Eğer spor yaparken sıkılıyorsanız egzersiz saatinizi eğlenceli hale getirebilirsiniz. Bunun için eliptik bisikleti televizyon karşısına yerleştirmeniz yeterli. Böylece sıkılmadan bacak, karın ve sırt kaslarınızı çalıştırabileceksiniz. Ultima Bodyrider Eliptik Bisiklet, 8 seviyeli zorluk derecesinden oluşuyor. Kapasitenize göre zorluğu arttırabilir veya düşürebilirsiniz. Ayrıca geniş LCD ekran üzerinden kalori, mesafe ve hız takibi yapabilir, nabzını ölçebilirsiniz. Bu sayede hedefinize ulaşmak için gereken motivasyonu sağlamış olacaksınız. Sessiz çalışan tasarımı, dilediğiniz vakitte egzersiz imkanı sunuyor.

Ürünü detaylı bir şekilde incelemek için tıklayabilirsiniz.

5. Delta Ab Slider ile antrenman seviyenizi yükseltin!

Karın kaslarını güçlendirme egzersizlerinde tercih edilen Ab Slider, evde antrenman yapabileceğiniz pratik aletlerden. Fakat spora yeni başlayanlar için uygun olmadığını belirtelim. Eğer belli bir spor geçmişiniz varsa Delta Ab Slider ile seviyenizi bir adım ileri taşıyabilirsiniz. Delta Ab Slider, öne ve yanlara doğru hareket eden teker sisteminden oluşan bir spor ekipmanı. Kolay bir şekilde takıp çıkarılır; gerektiğinde de istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Yani sporunuza ara vermenize gerek kalmaz.

Dört farklı renk çeşidi bulunan Delta Ab Slider’ı yakından tanımak için tıklayın.

6. Uzun yıllar boyunca kullanmak için Voit Form Eğimli Koşu Bandı

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Yürüyüş ve koşu, hayatımızda mutlaka yer vermemiz gereken önemli birer aktivite. Vücut sağlığının yanı sıra stresten uzak tutarak ruh sağlığına da destek oluyor. Ancak hava koşulları bunun için her zaman elverişli olmayabilir. Egzersize kaldığınız yerden devam edebilmeniz için bir koşu bandı edinmenizde fayda var. Voit Form Eğimli Koşu Bandı, ev için tercih edebileceğiniz kaliteli spor aletleri arasında yer alıyor. 3 kademli eğim ayarı ve 13 adet program sayısından oluşuyor. Ayrıca air shox özelliği ile zeminin darbeden zarar görmesi engelleyerek uzun yıllar antrenman yapma imkanı sağlıyor.

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7. Pilates topu ile egzersizlerinize renk katın!

Pilates topu ile onlarca farklı egzersiz yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Mesela sadece bir pilates topu ile squat, diz germe, şınav, kalça kaldırma ve diz çekme gibi daha sayamadığımız pek çok egzersiz uygulanabiliyor. Özellikle evde spor yapmak için dört dörtlük bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle pilates topuna sahip olmanızı ısrarla öneriyoruz. Pilates topu seçerken kilonuzu değil, boy ölçünüzü dikkate almalısınız. Yani, eğer boyunuz 1.75 -1.85 cm aralığında ise 75 cm büyüklüğünde bir top alabilirsiniz.

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8. Daha güçlü kaslar için Liveup Neopren Dambıl...

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Ağırlık çalışması yapmak için spor salonuna gitmenize gerek yok. İnternet üzerinden satın alacağınız dambıl ile vücut geliştirme egzersizlerini evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. Dambıl seçimi yaparken ne kadar ağırlıkla çalışmak istediğinize karar verin. Eğer daha önce denemediyseniz hafif ağırlıklarla başlayabilirsiniz. Liveup Neopren, iki adet 3 kg’dan oluşan bir dambıl seti. Neopren kaplamadan üretilen bu ürün çizilme ve soyulmalara karşı dayanıklı, uzun süreli kullanım için uygun. Eliniz terlediğinde dahi iyi tutuş sağlar. Zeminde herhangi bir hasar oluşturmaz. Daha güçlü kaslar için Liveup Neopren Dambıl’ı tercih edebilirsiniz.

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9. Verimli egzersiz için spor ayakkabısı şart!

Evde egzersiz yapmak, spor ayakkabısına ihtiyaç olmadığı anlamına gelmiyor elbette. Her şeyden önce moda girebilmeniz için mutlaka bir spor ayakkabınız olmalı. Hatta ayakkabıyı görebileceğiniz bir konuma yerleştirirseniz motivasyon kazanabilirsiniz. Ayakkabıyı seçerken egzersizden verim almak ve yaralanmaları engellemek için ergonomik yapıda olduğundan emin olmalısınız. Tam olarak ayak ölçünüze uygun bir ürün almaya özen gösterin. Yani, ayakkabı ne sıkmalı ne de bol gelmeli. Hava alan kumaştan üretilmiş olduğunu da kontrol etmeyi unutmayın.

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10. Evde mekik çekmenin en güvenli hali...

Mekik, başta karın kasları olmak üzere tüm kasları çalıştıran egzersiz türü. Evde rahatlıkla yapabileceğiniz sporlardan biri olduğuna emin olabilirsiniz. Ancak bu sporu özellikle yeni başlayanlar veya yetersiz olduğunu düşünenler için mekik aletiyle yapmaları öneriliyor. Çünkü olası zedelenmeyi engellemek için en güvenli yol bu. JWCN Mekik Aleti; ev, ofis gibi ortamlar için oldukça ideal bir ekipman. Kolayca katlanabilir tasarımı ile depolama sorunu yaratmıyor. Konforlu kullanım için yumuşak deri yastık kullanılmış. Çift ve dört yay sistemi ile hem yeni başlayanlara hem de ileri seviyede olanlara hitap ediyor.

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