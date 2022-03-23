Evde pürüzsüz bir cilt için Braun epilasyon aleti kullananlar ve yorumları

Ağda, iğneli lazer gibi acılı işlemler yerine tüylerinizden pratik ve hızlı bir şekilde kurtulmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Hem işinizi kolaylaştıracak hem pürüzsüz bir tene kavuşmanızı sağlayacak Braun Silk Expert Pro 5 IPL, cildinize yapacağınız en iyi yatırımlardan biri. Sadece 4 haftada tüylerinizde gözle görülür azalma vadeden Braun Silk Expert Pro 5 IPL'in özelliklerini öğrenmekte sabırsızlanıyorsanız haydi gelin, başlayalım!

Braun Silk Expert Pro 5 IPL

Braun Silk Expert Pro 5 IPL'in teknik özellikleri

Güzellik merkezlerine servet ödemek istemeyenlerin imdadına yetişen Braun Silk Expert Pro 5 IPL, yeni nesil lazer teknolojisine sahip epilasyon aletlerinden biri. Dermatolojik testlerden başarıyla geçen epilasyon aleti, bu yönüyle güvenli bir kullanım imkânı sunuyor. Silk Expert Pro 3 modelinde her iki bacak için 9 dakika gerekliyken markanın bu modeli en düşük seviyede bile iki bacağınızı 5 dakikadan az bir sürede pürüzsüz bir görünüme ulaştırıyor. Ağdanın vücudun her bölgesinde verdiği dayanılmaz acıya karşı bu epilasyon aletinin hassas bölgelere özel derin çekme modu ve geniş alanlara daha fazla atış yapabileceğiniz bir kayar modu bulunuyor. "Tüy alımının dikkat gerektirdiği yerler için nasıl bir performans sağlıyor?" derseniz Braun epilasyon aleti kullanımı bu yönden de konfor vadediyor. Hassasiyet başlığı sayesinde koltuk altı, bikini ve yüz gibi hassas bölgeler için rahatlıkla kullanılabiliyor. Aynı zamanda cihazın ekstra nazik modu, yeni başlayanlar için enerji düzeyini düşürerek kolaylık sağlıyor. 400.000 atışıyla uzun süreli kullanım vadeden üründe cilt tonuna göre otomatik olarak ayarlanan 10 ayrı yoğunluk seviyesi bulunuyor. Cihaz; doğal sarı, kahverengi ve siyah tüyler üzerinde epey etkili olsa da yoğun sarı, gri, beyaz ve kızıl renklerdeki tüyler için daha az etki gösteriyor. "Cilt tonunun uygun olup olmadığını nasıl algılıyor?" diye soracak olursanız hemen cevaplayalım: SensoAdapt teknolojisiyle tasarlanmış sensörü hızlıca cilt renginizi analiz ediyor ve böylece en doğru sonuca ulaşabiliyor. Ayrıca hafif ve ergonomik yapısıyla kolayca kullanılabiliyor. Cihaz 10 dakika boyunca kullanılmadığında kendini otomatik olarak kapatıyor. Bununla birlikte cihazın cildinizle temas etmediği anlarda atış yapmasını engelleyecek cilt temas sensörü de bulunuyor.

Braun Silk Expert Pro 5 IPL'in avantajları ve dezavantajları

"Ürün, artı ve eksi yönleriyle vereceğim parayı hak ediyor mu?" diye merak ediyorsanız gelin, buna birlikte karar verelim. İlk olarak cihazın kullanıcılara sunduğu avantajlardan söz edelim.

Braun Silk Expert Pro 5 IPL; ağda, jilet, tüy dökücü kremlerle uğraşmak istemeyenler için ağrısız ve zahmetsiz olmasıyla büyük bir avantaj sağlıyor.

Lazer tek atışta ufak bir noktaya etki ederken tüyleri %92 oranında azalttığı kanıtlanan IPL epilasyon ise daha geniş bir alana nüfuz ediyor. Bu nedenle kısa sürede daha etkili sonuç almanıza olanak tanıyor.

UV koruma özelliğiyle güneş ışınlarına karşı cildi güvende tutuyor.

Klinik testlerden geçen modelin kalıcı etkisi ve dermatolojik açıdan güvenilirliği ürünü bir adım öne çıkarıyor.

Peki, ürünün ne gibi dezavantajları var?

Cihaz yeni nesil olmasına rağmen kablo ile çalışıyor. Priz konusunda kısıtlı bir eviniz varsa bu durum zorlayıcı olabiliyor.

Ürünün bir süre sonra aşırı ısınması Silk Expert Pro 5 IPL'in dezavantajlarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

Braun Silk Expert Pro 5 IPL'i kullananların yorumları

Braun epilasyon aleti kullananlar; cihazın kullanım hızının yeterli olduğu, düzenli kullanıldığı takdirde inatçı bölgelerdeki tüylerde bile gözle görülür azalma sağladığı yönünde. Braun epilasyon aleti yorumlarında ürünün kaydırma modunun bacaklar için epey kullanışlı olduğu, yaklaşık 2 ay sonunda tüyleri yüksek oranda incelttiği de belirtiliyor. Ev konforunda lazer imkânı yaratan Braun Silk Expert Pro 5 IPL'in bu yönleriyle kullanıcıların beklentilerini karşıladığını söylemek mümkün. Ancak cihazın bir süre sonra aşırı ısınmaya bağlı olarak atış hızının yavaşlaması ve koyu renkli kıllara yavaş etki etmesi, olumsuz Braun epilasyon kullanıcı yorumları arasında yer alıyor. Yine de Braun lazer epilasyon aleti kullananların yorumlarına bakıldığında ürünü almak isteyenler için epey ideal bir tercih olacağını belirtelim.

Braun Silk Expert Pro 5 IPL'e alternatif ürünler

1. Philips Lumea Advanced IPL BRI921/00 Epilasyon Aleti

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Dermatologlar tarafından onaylanan en etkili epilasyon aletleri arasında yer alan Philips Lumea Advanced IPL BRI921/00 Epilasyon Aleti hem yüz hem vücut bölgelerinde kullanılabiliyor. Hassas bölge başlığı sayesinde çene, dudak üstü ve yanağa güvenli bir şekilde uygulanabiliyor. 250.000 atıma sahip ürün, 3 ay sonunda tüylerde %85 oranında azalma vadediyor. Ürünün kutusunda yer alan tüy düzeltici kalem ise yüz tüylerini azaltma konusunda kullanıcılarına avantaj sağlıyor.

2. Silk'N Infinity Kalıcı Tüy Giderici Epilasyon Cihazı

Her cilt tonuyla uyumlu Silk'N Infinity Kalıcı Tüy Giderici Epilasyon Cihazı, 400.000 ışık atımıyla tüylerinizi kısa sürede gidermeye yardımcı oluyor. 5 kademeli güç ayarı ve farklı modları bulunan ürün; kol, koltuk altı, bacak, bikini ve yüz bölgeleri için kullanılabiliyor. Kısa tüyleri bile tahriş etmeden hızlıca yok ediyor. Uygulama tüm vücut için 20 dakikadan daha kısa sürede tamamlanabiliyor.

3. Remington I-Light Prestige IPL 6750 Epilasyon Aleti

Yalnızca 3 uygulamada etkili bir sonuca ulaşmanızı sağlayacak ürünün 150.000 atım sayısına ek olarak 150.000 daha atım yapabileceğiniz toplamda iki ampulü bulunuyor. Yüz ve bikini gibi hassas bölgeler için ek başlıklar sunuyor. 5 kademeli enerji ayarı ve gelişmiş teknolojisiyle kıl kökünü ısıtarak köklerin büyümesini durduruyor. Ürün; yüzün tamamına değil, yalnızca yanak kemiği altındaki bölgeye uygulanabiliyor.

4. BoSidin IPL Çift Işık Darbeli Epilasyon Cihazı

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Yenilikçi ve modern tasarımıyla beğeni kazanan ürün, kıl köklerine daha iyi nüfuz etmesi için OPT teknolojisiyle geliştirilmiş bir epilasyon aleti olarak karşımıza çıkıyor. Cilt bölgesine ve hassasiyetine bağlı olarak ışık yoğunluğu azaltmak için cihazda bir düğme bulunuyor. Ayrıca her iki yöne 180 derece dönebilen başlığıyla koltuk altı gibi ulaşılması zor bölgeler için kolaylık sağlıyor.

5. Yasomi T27S Buz Başlıklı Lazer Epilasyon Cihazı

Yasomi T27S Buz Başlıklı Lazer Epilasyon Cihazı, özellikle hassas ciltler için konforlu bir kullanım sunuyor. 990.000 atışa sahip cihaz, 5 farklı güç ayarıyla vücudun en hassas noktaları için oldukça güvenli bir deneyim sağlıyor. Ayrıca ürünün koltuk altı ve bikini bölgesi için ayarlayabileceğiniz manuel; kol ve bacak gibi geniş alanlara uygulama yapabileceğiniz otomatik modu bulunuyor.

6. Arzum AR5050 Sateen Touch Pro IPL Tüy Alma Cihazı

Arzum AR5050 Sateen Touch Pro IPL Tüy Alma Cihazı, 300.000 atım kapasitesi sayesinde cildinizin uzun süre pürüzsüz kalmasını sağlıyor. Hassas ışık atımları tüylerin tekrar uzamasını engelliyor. Üründe cilt rengine uygun atış yapmanızı sağlayan cilt rengi sensörü ve ciltle temas etmediği takdirde cihazın atış yapmasını engelleyen bir cilt temas sensörü bulunuyor. Yoğunluk seviyesi ise 5 farklı kademede ayarlanabiliyor.