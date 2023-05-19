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Evde saçını boyaması hüsranla sonuçlandı! Tüm saçını tıraş etmek zorunda kaldı

19.05.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuaför fiyatlarının giderek artması evde saç boyayan kişilerin sayısında artışa neden oluyor. Saç boyama işlemini çok daha uygun fiyata getirmek isteyenlerin tercih ettiği saç açıcıları ve boyalar saçın hasar almasına neden olabiliyor. TikTok'ta evde saç boyama sonucunu paylaşan bir kadın oldukça etkileşim aldı.

Evde saçını boyaması hüsranla sonuçlandı! Tüm saçını tıraş etmek zorunda kaldı

Saçın rengini açmak için kullanılan saç açıcıların kalitesine ve uygulama yöntemine dikkat etmek gerekiyor. Saçı kademeli ve dikkatli bir şekilde açmak hasar almasını en aza indiriyor. Ancak saçın daha fazla açılması için tek seferde uzun süre tutulan saç açıcıları yanıklara ve kopmalara sebep olabiliyor. Yayınladığı videoda sarıya dönmeye çalıştıktan sonra saçlarının ne kadar yıprandığını gösteren Luci, saçlarını tıraş ettiği anları paylaştı.

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Peroksit, saç tellerini birbirine yapıştırarak ciddi şekilde hasar görmesine neden oldu.

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Kuru ve kırılgan hale gelen saçlarını fırçaladıktan sonra çoğu dökülüyor veya kabarıyordu. Bu nedenle Luci saçlarını kısacık kesmeye karar verdi.

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Binlerce kişi tarafından izlenen videoda, kötü boya işinden sonra ve kestikten sonra kendi resimlerini gösterdi.

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TikTok kullanıcıları kötü saç sonucuna rağmen ne kadar güzel göründüğünü belirtmek için yorumlar yaparak moral verdiler.


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