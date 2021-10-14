Evde sinema salonu hissiyatı yaratacak en iyi ev sinema sistemi çeşitleri

Sinemada film izlemenin keyfi bir başka. Ne yazık ki trafik, iş yoğunluğu, yorgunluk ve ekonomik sebepler işin içine girdiğinde her gün sinemaya gitmek kimse için mümkün olmuyor. Eğer gerçek bir film tutkunuysanız sinema keyfini en kolay ulaşabileceğiniz yere, yani evinizin konforuna taşımanız gerek. Sinema sistemi alışverişinde tercih edebileceğiniz en iyi ürünler şimdi karşınızda.

Kablo karmaşası olmadan evde sinema keyfi yaşamak mümkün

Teknolojinin geldiği son noktada artık emektar kablolara yer yok. Ev sinema sistemi tavsiye arayışında olanlar da herkes gibi kablosuz teknolojinin peşine düşüyor. Ortamdaki sesi en kaliteli haliyle ve en net şekilde duymak için, televizyonunuzun çevresini bir kablo yığınına dönüştürmek zorunda değilsiniz.

Sizin için seçtiğimiz Grundig imzalı GSB 910 S Black 120 Watt ev sinema sistemi, bluetooth aracılığı ile hoparlörlere kablosuz bağlanmanızı sağlıyor. 120 watt ses çıkış gücü ile gerçek ses deneyimi yaşatan, tamamen uzaktan yönetebildiğiniz bu sistem aynı zamanda cep telefonu gibi kullanılmaya da müsait.

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Mutluluğun formülü çok açık: Sinematik ses + parlak görüntü

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Hiç teknik bilginiz olmasa bile sinema keyfini yaratan şeylerin ses çıkışı ve görüntü kalitesi olduğunu bilirsiniz. En sevdiğiniz filmleri ve dizileri net seslerle ve görüntülerle gerçeğe en yakın şekilde izlemenin yolu ise, sinema sisteminde en doğru seçimi yapmaktan geçiyor.

Sizin için seçtiğimiz Anker markalı Nebula Mars II akıllı taşınabilir ev sinema sistemi kablosuz projeksiyon cihazı; hem yatay hem de dikey ekran yerleşimi sağlama özelliğine sahip. İstediğiniz her düz yüzeye yansıtabildiğiniz bu parlak görünümü, Nebula Connect uygulaması sayesinde telefonunuzdan yönetebilirsiniz.

Miracast ile HDMI ve USB cihazlarından içerik bağlayabildiğiniz bu özel cihaza hemen ulaşmak için tıklayın.

Kolay kurulum, tam kontrol

Evinizde yepyeni bir sinema düzeni yaratmak için hevesleniyor ancak kullanım kılavuzu eşliğinde uzun saatler geçirmekten kaçınıyor olabilirsiniz. Şimdiye kadar hep öyle oldu, değil mi? İşte iyi bir haber: Ev sinema sistemi kurulumu seçtiğiniz ürüne göre yalnızca saniyeler alabilir. Üstelik bir kez kurduğunuzda tüm diğer akıllı cihazlarınızı tanıyan sinema sistemleri mevcut.

Sizin için seçtiğimiz Klipsch imzalı Cinema Series Soundbar; gerçek basitlik ve gerçek teknolojiyi aynı anda vadediyor. Sorunsuz bir kurulum için üründe bluetooth bağlantısı önceden ayarlanmış durumda. Odanın her yerine yerleştirebileceğiniz ürün, farklı noktalarda aynı ses kalitesini sunarak çıtayı ileriye taşıyor. Hareket algılayıcı LED düğmelere sahip kumandasıyla da dikkat çeken sinema sistemi için buraya tıklayın.

Oyun sevenlere müjde

Eğer kalabalık bir evde yaşıyorsanız herkesin seçimleri ve öncelikleri farklı olabilir. Özellikle çocuklu evlerde kurulan sinema sistemleri, anne ve babaları film zevkinden yana mutlu ederken çocukların kalbini de profesyonel oyun modu ile çalıyor. Tabii kaç yaşına gelirseniz gelin, bir yetişkin olarak da oyunların büyülü dünyasından kopamamanız çok normal.

Samsung kalitesi ile tercih edebileceğiniz HW-Q70T/TK Soundbar, güçlü ve sürükleyici bir oyun deneyimi için aradığınız her şeye sahip. Samsung marka bir televizyon kullanıyorsanız bu ürünün televizyonunuzda otomatik olarak oyun modunu başlatacağını da bilmenizde fayda var! Sesleri kaliteli ve eksiksiz biçimde duymanızı sağlayan bu sistem, aynı zamanda akıllı bir müzik dinleme deneyimi için de tercihiniz olabilir. Hazırsanız; yeni ses sisteminiz şimdi burada.

Kişisel zevklere, kişisel cep sineması

Zevkleri tartışmasız hale getiren şey, her bir zevkin kişiye özel olması. Film ve dizi seçimlerinde de bu durum birebir geçerli. Eğer yurt odası ve aile odası gibi birden fazla mekan arasında mekik dokuyorsanız, asla başkalarının film ve dizi seçimlerine mahkum olmak zorunda değilsiniz. Sevdiğiniz filmi izlemek uğruna, daracık bir telefon ya da bilgisayar ekranına bakmanıza da gerek yok.

Karşınızda Viewsonic imzasıyla sizin için seçtiğimiz M1 mini JBL hoparlörlü bataryalı cep sineması! İstediğiniz an, istediğiniz yerde düz bir yüzey üzerine görüntü yansıtmakta kullanabileceğiniz bu projeksiyon cihazı, powerbank ile şarj edilme özelliklerine sahip. Daracık metrekarelerde ev sinema sistemi nasıl yerleştirilir diye endişe ediyorsanız, tavan projeksiyonu dahil tüm açılarda rahatça kullanabileceğiniz, cep boyutundaki bu keyifli ürün için hemen tıklayın.

Bambaşka bir boyut

Sinema sistemlerinde güçlü bas efektlerinin yarattığı his, bambaşka bir aleme geçiş yapmak gibi. Bu durum sadece film ve dizilerin karmaşık dünyasında değil, oynadığınız oyunlarda ve dinlediğiniz müziklerde de geçerli. Bir maç izlerken o anda saha kenarında tezahürat yapıyor gibi hissetmek ya da dinlediğiniz sanatçının konserindeymişçesine coşkuyla bir şarkıya eşlik etmek; paha biçilemez deneyimler.

Siz de duyduğunuz seslerle içinde bulunduğunuz boyuttan tamamen çıkıp keyifli kaçamaklar yapmak isterseniz, Logitech kalitesiyle Z333 2.1 hoparlör sisteminden faydalanabilirsiniz. Sizin için seçtiğimiz ürün, en fazla iki uyumlu cihaza bağlanabilme özelliğine sahip. Arkasındaki özel kontrol tuşu sayesinde, bas düzeyini gönlünüzce ayarlayabileceğiniz bu ürün için tıklayın.

Hem tasarımda hem de performansta zirve

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Ev sinema sistemi hoparlör kalabalığının sebep olduğu hantal görünüm ve simsiyah kabloların yarattığı iç karartıcı hava geride kaldı. Artık yaşam alanınızın orta yerinde tüm diğer mobilya ve eşyalarınızdan rol çalan bir teknoloji yüküne ihtiyacınız yok. Onun yerine çok daha şık ve zarif modelleri, yeni nesil modern mobilyalarınızla tamamlayabilirsiniz.

Philips imzasıyla sizin için seçimimiz olan TAB8505/10 Soundbar 2.1, izlediğiniz içeriklere bambaşka bir boyut katmaya geliyor. Kompakt tasarımı sayesinde gerekirse kolayca gizleyebileceğiniz bu model, hem tasarımda hem de performansta zirve. Spotify connect, Bluetooth ve Apple ile uyumlu olan yeni ses sisteminize buradan ulaşabilirsiniz.

Sinema keyfinde bundan daha ötesi yok

Salon ya da yatak odası, gündüz ya da gece fark etmeksizin her yeri en gerçekçi deneyime büründürebilen bir cihaz hayal ediyorsanız nefesinizi tutun. "Ev sinema sistemi nedir?" sorusunun cevabı geliyor. Bugüne kadar bildiğiniz her şeyi unutturacak ve hareket bulanıklığı olmadan sinemadaki tüm ayrıntıları gözler önüne serecek bambaşka bir projektör ile tanışmaya hazır olun.

LG kalitesi ile piyasaya sürülen Hu80ka 4k Uhd lazer akıllı tv ev sineması Cinebeam projektörü, şimdi karşınızda. Markanın en parlak projektörü olma özelliğine sahip olan bu ürün, daha hassas renkler ve çarpıcı vurgular sunuyor. Geniş bir renk gamına sahip olan görüntü sistemi, basit bir Wifi bağlantısı ile akıllı cihazlarınızdan da kablosuz paylaşım yapmanıza olanak tanıyor. Yeni heyecanınızla hemen tanışmak için tıklayın.

Gündüz işte, gece partide

Teknolojik ürünler için para biriktirip yüklü ödemeler yaptıktan sonra, onları yanınızdan ayırmak istememeniz de gayet doğal. "Ev sinemasıyla partiye gidilir mi?" diye düşünmeyin. Cihazınızdaki ses çıkış ve görüntü yansıtma özelliklerini ister son ses müzik dinlerken, isterseniz de iş yerinde sunum yaparken keyifle kullanabilirsiniz.

Hayatın her alanında size eşlik etmesi için seçmiş olduğumuz ürün UNIC imzası taşıyor. Siyah renk taşıyan Cheerlux C7 1920x1080 LCD 2500 ANSI Lümen ev sineması ve projeksiyon cihazı küçük toplantılar ve multimedya eğitimleri için uygun. MP3 çalabilen, tablete ya da akıllı telefona bağlanabilen ürün USB ile de uyumlu. Siz de hayatınızın her anına sinema sisteminizi taşımak istiyorsanız buraya tıklayın.

Uygun fiyata şık dizayn

Romantik komedi ya da aksiyon fark etmez, söz konusu film keyfi olduğunda ekonomiyi ikinci plana atabilirsiniz. Yine de yılda kaç film izleyebileceğiniz üzerinden bir hesap yaparsanız, son teknoloji sistemler size pahalı da gelebilir. Bunun yerine fiyattan yana yüzünüzü güldüren, temiz ve yüksek sesiyle de ses sistemi ihtiyacınızı karşılayan bir ev sinema sistemi önerisi araştırmanız mümkün.

Sizin için seçtiğimiz Leader marka 2+1 ev sinema ses sistemi, ahşap kutulu şık tasarımının yanı sıra radyo kanalı hafızasına da sahip. Dilerseniz ürünün zaman ayarlı otomatik kapanma özelliğinden faydalanabilirsiniz. Tam fonksiyonlu uzaktan kumanda ile, farklı kolonların sesini ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz. Uygun fiyatlı ses sisteminizle hemen tanışmak için tıklayın.

Sürükleyici bir dinleme deneyimi

Ev tipi bir sinema sisteminden beklentiler, başta yalnızca sesi detaylı olarak aktarmak ve görüntüyü net biçimde sunmak şeklinde sayılabilirdi. Akıllı cihazlar ve uygulamalar arttıkça ise, sinema sisteminin de buna uyumlu olması bekleniyor. Seçtiğiniz sinema sistemi mümkünse Apple Music, Amazon Music HD, Google Play Müzik, Spotify, Tidal ve benzeri müzik dinleme platformları ile uyumlu olmalı ve sürükleyici bir dinleme deneyimi sunmalı.

Sizin için seçtiğimiz Polk Magnifi2 yüksek performanslı ev sineması, HD ve 4K ile uyumlu ve en bilinen uluslararası müzik platformları ile kullanılabiliyor. Sadece müzik dinlerken değil; oyun, film ve dizilerde kristal netliğinde diyaloglar için ürünün ses ayarlama teknolojisinden faydalanabilirsiniz. Alışılmış olandan çok daha dinamik sesler için hemen tıklayın.

Bonus: Çocuklara en güzel hediye

Aynı anda bluetooth hoparlör ve projeksiyon cihazı olarak kullanılabilen ürünler, profesyonel film tutkunlarına yetmese de çocuklar için mükemmel birer hediye. Çocuk odasını bir anda parti mekanına dönüştürebilen bu ürünler, özellikle doğum günlerinde çocuklara hediye edilebilir. Kaliteli bir müzik deneyimini küçük yaşlardan başlatmak için de bu küçük ama etkili ürünler ideal.

Sizin için seçtiğimiz Bolana Led Galaxy projektör, ışığı tavana ya da duvara yansıtabiliyor. Birbirinden farklı renklerden oluşan geniş yelpazesiyle bu ürün, girdiği her ortamı başkalaştırabilir. USB kablosu ve bluetooth bağlantısı sayesinde istediğiniz ses kaynaklarına bu projektörü bağlayabilir, keyfi ikiye katlayabilirsiniz. LED projektöre hemen sahip olmak için tıklayın.

