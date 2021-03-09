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  4. Evde tek başına kalan 4 yaşındaki Bebil itfaiye tarafından kurtarıldı

Evde tek başına kalan 4 yaşındaki Bebil itfaiye tarafından kurtarıldı

09.03.2021 16:10 | Son Güncelleme:
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Antalya'da ailesinin yalnız bıraktığı 4 yaşındaki Bebil Ç. adlı kız çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Polis, çocuğu teyzesine teslim etti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi Şehit Ercan Caddesi'nde meydana geldi. Tek katlı gecekonduda oturan Ebru ve Hakan Ç. çifti, çocukları Bebil'i evde bırakıp ayrıldı.

AÇIK PENCEREYE ÇIKTI

Tek başına kalan minik Bebil, bir süre sonra evin açık penceresine çıkıp, ağlamaya başladı. Küçük kızın pencerede ağladığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekibi, minik kızı, açık kapıdan girip kurtardı.

Ağlamayı sürdüren çocuğu önce itfaiye, daha sonra polis sakinleştirmeye çalıştı. Ancak küçük kız ağlamaya devam etti. Polis aileye ulaşmaya çalışırken, minik Bebil, bir süre sonra gelen teyzesine teslim edildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya polis
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Çocuğu evde tek bırakmak nedir yav bakımiyorsanız yapmayin kardeşim.
ailenin işi vardır, markete gitmiştir, ne bileyim anlık bir zaruretten dolayı yalnız bırakılmıştır. hemen duyar kasmanın alemi yok

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