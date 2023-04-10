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Evde yaptığı genital ağdanın sonuçlarını çığlık atarak paylaştı! "Sakın bunu yapmayın"

10.04.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağda yapmak kadınlar için oldukça acı verici olabiliyor. Ülkemizde istenmeyen tüylerden kurtulmak için en çok kullanılan yöntem olan ağda, yurt dışında son dönemlerde daha popüler hale geldi. Birçok kadın ağda yaparken yaşadığı problemleri TikTok hesaplarından paylaşmaya başladı. Bir kadın genital bölgesine yaptığı ağda sırasında yaşadıklarını çığlık atarak paylaştı.

Evde yaptığı genital ağdanın sonuçlarını çığlık atarak paylaştı! "Sakın bunu yapmayın"

Ağda, istenmeyen tüylerden kurtulmak için tıraş bıçağına göre daha etkili ve pürüzsüz sonuçlar sağlıyor. Kadınlar genellikle ağdacıya, kuaföre giderek tüylerinden kısa süre içerisinde kurtuluyor. Ancak bazı kişiler ağda işlemini evde yapmayı tercih ediyor. Bir TikTok kullanıcısı Aria, evde genital bölgesine yaptığı bikini ağdası sebebiyle oldukça zorlu anlar yaşadı.

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Sıcak yaz aylarına hazırlanmak isteyen Amerika'da yaşayan 20 yaşındaki kadın, evinde bikini ağdası yapmaya karar verdi. Ancak ağdayı uyguladıktan kısa bir süre sonra ne yaparsa yapsın ağdanın çıkmadığını fark etti.

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Aria için, annesinin eve dönmesini beklemekten başka seçenek kalmamıştı. Bu durumu TikTok hesabında paylaşmayı tercih eden Aria, evde yapmak isteyen herkesi uyararak acı verici anlarını gösterdi.

ANNESİNİN YARDIMIYLA ÇIKARDI

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Aria, ağdanın saatlerce içinde kaldığını bu ağdayı çıkarmak için bir parçasını söktüğünde çığlık attığını söyledi. Ağdanın söküp atılması için dışarıda olan annesini beklemeye başladı. Yardımına gelen annesi ne kadar nazik olmaya çalışsa da Aria, bu süreçte de acı hissettiğini çığlıklarla anlattı.

Kısa süre içerisinde viral olan video birçok yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları ''Kendine asla ağda yapma.'' , "Üzerine zeytinyağı sürüp bekletebilir veya hindistancevizi sürüp bir iki bekletebilirsin.", ''Uyuşturucu sprey kullanın!!! İşe yarıyor bana güvenin!'' yorumlarını yaptı.

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