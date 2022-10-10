HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Evdeki priz ihtiyacını tamamıyla karşılayacak en iyi çoklu priz çeşitleri

Evdeki priz ihtiyacını tamamıyla karşılayacak en iyi çoklu priz çeşitleri

07.10.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulunduğunuz yerde çok az sayıda priz var ve onları kullanmak için diğer cihazların fişini prizden çekmeniz mi gerekiyor? Çoklu priz çeşitleri sayesinde artık buna gerek kalmayacak. Birçok markanın ürettiği oldukça kullanışlı çoklu prizler sayesinde ihtiyacınız olan tüm elektronik cihazları aynı anda kullanmanız mümkün. İşte karşınızda "Keşke daha önce alsaydım." dedirtecek en iyi çoklu priz modelleri!

Evdeki priz ihtiyacını tamamıyla karşılayacak en iyi çoklu priz çeşitleri

İçindekiler

  • 1. Sade ve benzersiz tasarımıyla: Brennenstuhl Ecolor Çoklu Priz
  • 2. Üstün kalitesiyle beğeni kazanan: CVS 3 USB'li 3'lü Çoklu Priz
  • Haftaya günün indirimli ürünlerini keşfederek başlayın, uygun fiyata almanın keyfini yaşayın! (10.10.2022)
  • 3. Uzun yıllar sorunsuz kullanacağınız: VİKO 3'lü Anahtar Kablolu Çoklu Priz
  • 4. Beyaz rengiyle her ortama uyum sağlayan: Depa Kablosuz Çoklu Grup Priz 12'li Topraklı Klemensli
  • 5. Birçok cihazınızı aynı anda şarj edebileceğiniz: SAFEMORE 11'li Aşırı Gerilim Korumalı USB Bağlantılı Çoklu Priz
  • 6. Tüm ihtiyacınıza cevap verecek: Hobimtek Mu2320 5+5 Bağımsız Akımlı Anahtarlı Çoklu Priz
  • 7. Şık ve kullanışlı: AONOKA 10 Priz 4 USB Girişli Şarj ve Akım Korumalı Çoklu Priz
  • 8. Göz alıcı şık tasarımı ve kullanışlı yapısıyla: Medcom Çoklu Priz Akım Korumalı USB Girişli Kablosuz Şarj Ünitesi TP-VB4U6E
  • 9. Duvara monte ederek kolaylıkla kullanabileceğiniz: Tessan 4 Çıkışlı ve 3 USB Girişli Çoklu Duvar Prizi
  • 10. Üstün tasarımı ve kalitesiyle göz dolduran: Lisinya Mi Gold Termal Akım Korumalı Çoklu Priz
  • 11. Malzeme kalitesi sayesinde uzun yıllar size eşlik edecek: QAKALN Akım Korumalı Topraklı Çoklu Duvar Prizi
  • 12. Çocuk korumalı özelliğiyle uzun yıllar güvenle kullanabileceğiniz: Techmaster USB'li Çoklu Priz
  • 13. Göz alıcı tasarım: THOWALL 8 Bölmeli Aşırı Gerilim Korumalı USB Çoklu Priz
  • 14. Cihazlarınızı hızlıca şarj etmenizi sağlayacak eşsiz bir ürün: RAYLAX RLXS-85 Akım Korumalı Çoklu Priz

Elektrikle çalışan birçok cihazınız var ancak evinizde yeterli sayıda priz yoksa çoklu priz modelleri hayatınızı kolaylaştıracak. Çok sayıda priz girişiyle aynı anda birden fazla elektronik cihazın çalışmasına ve şarj edilmesine imkân tanıyan ürünlerle priz eksikliği sorunu ortadan kalkacak. Siz de kullanışlı bir ürün arıyorsanız listemizdeki en iyi çoklu priz modellerini inceleyebilir, beğendiğiniz ürünü güvenle satın alabilirsiniz.

1. Sade ve benzersiz tasarımıyla: Brennenstuhl Ecolor Çoklu Priz

Evdeki priz ihtiyacını tamamıyla karşılayacak en iyi çoklu priz çeşitleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Ergonomik boyu ve şık tasarımı ile gözdeniz olacak Brennenstuhl Ecolor Çoklu Priz sayesinde yetersiz priz derdine son! Ürünün dört adet priz yuvasıyla aynı anda birden fazla elektronik cihazı rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Yüksek temas koruması olduğu için güvenli kullanım sunan modelin iki adet USB şarj girişi mevcut. Böylece cihazlarınız şarj etmek için prizleri kullanmanıza gerek kalmaz. 1,5 metre kablo uzunluğu sayesinde kablo dağınıklığı yapmaz ve her odada rahatlıkla kullanılır. Açma kapama düğmesiyle kolay kontrol edilir. Birçok farklı renk ve boyut seçeneğine sahip prize takılan çoklu prizi incelemeden alacağınız ürüne karar vermeyin, deriz.

Ürünü İncele

2. Üstün kalitesiyle beğeni kazanan: CVS 3 USB'li 3'lü Çoklu Priz

Evdeki priz ihtiyacını tamamıyla karşılayacak en iyi çoklu priz çeşitleri

Göz alıcı şık tasarımı ve üstün kalitesi ile çok seveceğiniz CVS 3 USB'li 3'lü Çoklu Priz'i her ortamda rahatlıkla tercih edebilirsiniz. 2 metrelik kablo uzunluğuyla istediğiniz gibi kullanabileceğiniz çoklu priz USB'li olduğu için ekstra adaptöre ihtiyaç duymadan telefon gibi cihazları kolayca şarj etmenizi sağlar. Gerilim oranı 100 ila 250 Watt aralığında olan ve aşırı yük koruma özelliği bulunan ürün, elektronik cihazların gerekli akımı almasına imkân tanır. Güç kontrol düğmesine de sahip olan çoklu prizle elektronik cihazlarınızın fişini çekmenize gerek kalmaz. Kalitesiyle uzun yıllar size eşlik edecek ürüne mutlaka göz atın.

Ürünü İncele

Haftaya günün indirimli ürünlerini keşfederek başlayın, uygun fiyata almanın keyfini yaşayın! (10.10.2022)

Şıklığına şıklık katmak isteyenler adL Büyük Sezon İndirim'ini kaçırmayın

Mutfakta ihtiyacınız olan her şey burada! Jumbo 75. Yıl'a özel fırsatları keşfedin

Trendyol Collection 2. Ürüne %40 indirim: Stilinizi canlandıracak en moda ürünler

Kişisel bakım aletlerinde yüzünüzü güldürecek fırsat!

Kalitesi ve dayanıklılığıyla öne çıkan kulaklıklar ve klavyeler indirimde!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

3. Uzun yıllar sorunsuz kullanacağınız: VİKO 3'lü Anahtar Kablolu Çoklu Priz

Evdeki priz ihtiyacını tamamıyla karşılayacak en iyi çoklu priz çeşitleri

"Çoklu priz kablolu olmalı." diyenler için sırada harika bir önerimiz var: VİKO 3'lü Anahtar Kablolu Çoklu Priz. Ergonomik tasarımı ve 3 metre uzunluğundaki güç kablosu sayesinde evde, ofiste ya da dilediğiniz yerde kullanabileceğiniz çoklu priz ile buzdolabı, televizyon ve bilgisayar gibi tüm elektronik cihazlarınızı aynı anda kullanabilmeniz mümkün. Güç kontrol düğmesi ve çocuk koruma özelliği bulunan çoklu priz sayesinde cihazlarınızı da güvenle şarj edebilirsiniz. Siyah rengiyle her ortama uyum sağlayacak model, kaliteli materyali sayesinde uzun yıllar size eşlik edecek.

Ürünü İncele

4. Beyaz rengiyle her ortama uyum sağlayan: Depa Kablosuz Çoklu Grup Priz 12'li Topraklı Klemensli

Evdeki priz ihtiyacını tamamıyla karşılayacak en iyi çoklu priz çeşitleri

Beyaz rengiyle her ortama uyum sağlayan Depa Kablosuz Çoklu Grup Priz 12'li Topraklı Klemensli ile hayatınızı kolaylaştırmak sizin elinizde! Evinizde yeterli sayıda priz yuvası yoksa ve elektronik aletlerin fişini çekerek prizleri sırayla kullanmaya çalışıyorsanız ürün ile böyle bir sorun yaşamayacaksınız. Sade ve şık tasarımı ile ihtiyacınıza cevap verecek çoklu prizi duvara monte ederek rahatlıkla kullanabilirsiniz. Üstelik 12 adet priz girişi ile çok sayıda cihazı aynı anda çalıştırabilirsiniz. Çoklu priz kablosuz olarak tasarlandığı için gereksiz kablo dağınıklığından da sizi kurtarır. Severek kullanacağınız çoklu prize bir şans vermeye hazır mısınız?

Ürünü İncele

5. Birçok cihazınızı aynı anda şarj edebileceğiniz: SAFEMORE 11'li Aşırı Gerilim Korumalı USB Bağlantılı Çoklu Priz

Evdeki priz ihtiyacını tamamıyla karşılayacak en iyi çoklu priz çeşitleri

SAFEMORE 11'li Aşırı Gerilim Korumalı USB Bağlantılı Çoklu Priz ile birçok cihazı aynı anda şarj etmek artık mümkün. Göz dolduran şık tasarımı ile beğenileri toplayan çoklu prizin kullanışlı yapısına bayılacaksınız. Ateşe karşı dayanıklı ABS malzeme kullanılarak üretilen çoklu priz, 2500 Watt güce sahip. Üründe ayrıca çocuk koruma sistemi de mevcut. 11 AC çıkışı ve 2 USB bağlantı noktası ile rahat kullanılır. Aşırı gerilim ve aşırı akım korumalı yapısı sayesinde güvenli kullanım sunan ürün ile aynı anda birçok cihazı çalıştırabilirsiniz. Dikey tasarımı ile fark yaratan ürüne göz atmadan karar vermeyin, deriz.

Ürünü İncele

6. Tüm ihtiyacınıza cevap verecek: Hobimtek Mu2320 5+5 Bağımsız Akımlı Anahtarlı Çoklu Priz

Evdeki priz ihtiyacını tamamıyla karşılayacak en iyi çoklu priz çeşitleri

Hobimtek Mu2320 5+5 Bağımsız Akımlı Anahtarlı Çoklu Priz ile aynı anda tam on adet elektronik cihazı çalıştırabilirsiniz. Sade ve şık tasarımı ile bulunduğu her ortama uyum sağlayan çoklu priz, 2 metre kablo uzunluğu ile hem kablo dağınıklığına neden olmaz hem rahat kullanılır. İki sıra hâlinde tasarlanan ve her sırada beş adet priz girişi bulunan ürün, bağımsız akımlı olarak üretilir. İki adet güç düğmesi ile cihazların fişini çekmenize gerek kalmaz. Kaliteli malzemesiyle uzun yıllar size eşlik edecek, son derece kullanışlı çoklu priz sayesinde elektronik eşyalarınızı güvenle kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Şık ve kullanışlı: AONOKA 10 Priz 4 USB Girişli Şarj ve Akım Korumalı Çoklu Priz

Evdeki priz ihtiyacını tamamıyla karşılayacak en iyi çoklu priz çeşitleri

Ergonomik boyutu ve hafif yapısı sayesinde dilediğiniz her yerde kullanabileceğiniz AONOKA 10 Priz 4 USB Girişli Şarj ve Akım Korumalı Çoklu Priz ile aynı anda 14 cihazınızı çalıştırabilir, dört ürünü ise şarj edebilirsiniz. 1,5 metre uzunluğundaki kablosu ile ürünü dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Kısa devre, aşırı yük ve gerilim koruması, topraklamalı çocuk güvenliği ile ürünü gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Yüksek sıcaklığa dayanıklı PC ve ABS malzemeden üretilen ürünü dilerseniz duvara monte ederek de kullanabilirsiniz. Güç tuşuyla pratiklik sunan çoklu prizi daha detaylı incelemeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

8. Göz alıcı şık tasarımı ve kullanışlı yapısıyla: Medcom Çoklu Priz Akım Korumalı USB Girişli Kablosuz Şarj Ünitesi TP-VB4U6E

Evdeki priz ihtiyacını tamamıyla karşılayacak en iyi çoklu priz çeşitleri

Şık görünümü ve hafif yapısı ile oldukça pratik kullanım sunan Medcom Çoklu Priz Akım Korumalı USB Girişli Kablosuz Şarj Ünitesi TP-VB4U6E sayesinde telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik cihazlarınızı güvenle şarj edebilirsiniz. Oldukça kaliteli ABS ve PC malzemeler kullanılarak üretilen çoklu priz, 220 ila 250 Volt gerilime sahip. Eşsiz kule tasarımı ile göz dolduran model, 2 metrelik uzun kablosu ile dilediğiniz yerde kullanabilme kolaylığı sunar. Hem priz hem USB girişi olan ürün, minimal boyutu sayesinde fazla yer kaplamaz ve masa üzerinde de rahatlıkla kullanılabilir.

Ürünü İncele

9. Duvara monte ederek kolaylıkla kullanabileceğiniz: Tessan 4 Çıkışlı ve 3 USB Girişli Çoklu Duvar Prizi

Evdeki priz ihtiyacını tamamıyla karşılayacak en iyi çoklu priz çeşitleri

Duvara monte ederek kullanabileceğiniz TESSAN 4 Çıkışlı ve 3 USB Girişli Çoklu Duvar Prizi, dört adet yuvasıyla özellikle çalışma alanlarında kolaylık sağlar. Sade ve şık tasarımı ile göz dolduran ürün, tüm elektrik cihazları çalıştırabilir. Üç adet USB çıkışına sahip çoklu prizin her portu, maksimum 2,4 Amper akım çıkışına sahip. 45 derece açıda dört ayrı priz çıkışına sahip olan ürün, prize takılarak kullanılır ve zemin üzerinde gereksiz yer kaplamaz. Ürünün yan tarafında yer alan açma kapama anahtarı sayesinde tek bir dokunuş ile prize takılı cihazlarınızın fişini çekmeye gerek kalmadan gücü kesebilirsiniz.

Ürünü İncele

10. Üstün tasarımı ve kalitesiyle göz dolduran: Lisinya Mi Gold Termal Akım Korumalı Çoklu Priz

Evdeki priz ihtiyacını tamamıyla karşılayacak en iyi çoklu priz çeşitleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Telefon, bilgisayar, tablet gibi bütün elektronik cihazlar için kullanıma uygun olan Lisinya Mi Gold Termal Akım Korumalı Çoklu Priz ile tanışın. Kompakt boyutu ile rahatça kullanabileceğiniz ürün, bütün elektronik cihazlarınızı şarj edebileceğiniz üç adet USB şarj girişine sahip. Termal akım korumalı özelliği bulunan çoklu priz, 2 metre boyunda yüksek akıma dirençli kablosuyla rahat kullanılır. Çocuk koruması olduğu için prizi güvenle tercih edebilirsiniz. Ürünün üzerinde yer alan güç tuşu sayesinde cihazları fişten çekmenize gerek kalmaz. Yüksek kalite malzemesi ile uzun yıllar size eşlik edecek çoklu prizi kaçırmayın, deriz.

Ürünü İncele

11. Malzeme kalitesi sayesinde uzun yıllar size eşlik edecek: QAKALN Akım Korumalı Topraklı Çoklu Duvar Prizi

Evdeki priz ihtiyacını tamamıyla karşılayacak en iyi çoklu priz çeşitleri

Kaliteli malzeme ile üretilen, göz alıcı tasarımı ile kullanıcılarının zevkine hitap eden QAKALN Akım Korumalı Topraklı Çoklu Duvar Prizi ile yetersiz priz sorunu tarihe karışacak. Hızlı USB şarj cihazı özelliği taşıyan çoklu priz ile cihazlarınızı daha hızlı bir şekilde şarj etmek artık çok kolay. Aşırı gerilim koruması bulunan ürünü duvarda yer alan prize takarak hem priz sayısını artırabilir hem alan tasarrufu sağlayabilirsiniz. Üzerinde şarj edilen cihazın yerleştirilebileceği bir alan da sunan model, pratik tasarımıyla hayatınızı kolaylaştırır. Beyaz rengiyle hemen her dekorasyona kolayca uyum sağlayacak çoklu priz sizi bekliyor, acele edin!

Ürünü İncele

12. Çocuk korumalı özelliğiyle uzun yıllar güvenle kullanabileceğiniz: Techmaster USB'li Çoklu Priz

Evdeki priz ihtiyacını tamamıyla karşılayacak en iyi çoklu priz çeşitleri

Ergonomik ve şık tasarımı, hafif yapısı ile kullanıcıların beğenisini kazanan Techmaster USB'li Çoklu Priz sayesinde cihazlarınızı hızlı ve pratik bir şekilde şarj edebilmeniz mümkün. Çocuk koruma özelliğine sahip üründe üçer adet priz ve USB şarj girişi mevcut. Oldukça rahat ve pratik kullanım sunan çoklu priz, gri rengi ve dikdörtgen tasarımıyla her ortama uyum sağlar. Açma kapama tuşu sayesinde cihazları, fişlerini çekmeden kapatmanıza imkân tanır. 3 metre kablosu ile dilediğiniz yerde kullanabileceğiniz ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

13. Göz alıcı tasarım: THOWALL 8 Bölmeli Aşırı Gerilim Korumalı USB Çoklu Priz

Evdeki priz ihtiyacını tamamıyla karşılayacak en iyi çoklu priz çeşitleri

İş yerinizde, evinizdeki çalışma masanızda, tatile gittiğinizde kısacası istediğiniz her yerde oldukça pratik bir şekilde kullanabileceğiniz THOWALL 8 Bölmeli Aşırı Gerilim Korumalı USB Çoklu Priz, şık tasarımıyla gören herkesin beğenisini kazanır. Aşırı gerilim koruması bulunan çoklu priz güvenli ve konforlu kullanım vadeder. Sekiz adet priz girişi sayesinde birden çok cihazınızı prize takarak kullanabilme imkânı sunar. Üzerinde iki adet güç şalteri yer alan ürünü istediğiniz zaman açıp kapatabilirsiniz. Yangın direncine de sahip çoklu priz, aşırı sıcaklık kontrolü sağlayarak güvenle kullanılır. Telefonları kablosuz şarj etme olanağı da sunan modeli çok seveceksiniz!

Ürünü İncele

14. Cihazlarınızı hızlıca şarj etmenizi sağlayacak eşsiz bir ürün: RAYLAX RLXS-85 Akım Korumalı Çoklu Priz

Evdeki priz ihtiyacını tamamıyla karşılayacak en iyi çoklu priz çeşitleri

Siyah renkli, kaliteli ve şık tasarımlı bir ürün arayışındaysanız RAYLAX RLXS-85 Akım Korumalı Çoklu Priz; tam size göre. Üç adet USB yuvası bulunan çoklu priz ile telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlarını hızlıca şarj edebilirsiniz. Üzerinde güç anahtarı bulunan ürünün üç adet priz girişi mevcut. 2 metrelik kablo uzunluğu sayesinde ürünü her odada rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çoklu priz, akım korumalı olduğu için elektronik cihazlarınızın zarar görmesini engeller. 2500 Watt gücündeki çoklu prizi çok severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok!

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Heyecanlandıran keşif! Noel Baba'nın mezarının yeri bulunduHeyecanlandıran keşif! Noel Baba'nın mezarının yeri bulundu
Bu acıya dayanamadı! 7 yaşındaki oğlunun cenazesinde baba...Bu acıya dayanamadı! 7 yaşındaki oğlunun cenazesinde baba...
Suça karışan yandı! 1 gün de olsa hapis geliyor…Suça karışan yandı! 1 gün de olsa hapis geliyor…
Anahtar Kelimeler:
priz priz modelleri üçlü priz zaman ayarlı priz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Beyler ayağınızda çıkarmak istemeyeceksiniz! Kullananların öve öve bitiremediği bot modelleri

Beyler ayağınızda çıkarmak istemeyeceksiniz! Kullananların öve öve bitiremediği bot modelleri

Hayattan aldığınız keyfi arşa çıkaracak birbirinden kullanışlı TikTok ürünlerini keşfedin!

Hayattan aldığınız keyfi arşa çıkaracak birbirinden kullanışlı TikTok ürünlerini keşfedin!

Havalı görünmek isteyenler buraya! Yeni sezonun en trend montlarıyla şıklığı yakalayın

Havalı görünmek isteyenler buraya! Yeni sezonun en trend montlarıyla şıklığı yakalayın

Stil sahibi erkeklerin çok hoşuna gidecek şık ve rahat deri ceket modelleri

Stil sahibi erkeklerin çok hoşuna gidecek şık ve rahat deri ceket modelleri

Yavaş pişirme yöntemiyle yemeklerinize sağlık ve lezzet katmaya ne dersiniz?

Yavaş pişirme yöntemiyle yemeklerinize sağlık ve lezzet katmaya ne dersiniz?

Seyahatlerinize konfor ve şıklık katacak birbirinden kullanışlı çanta modelleri

Seyahatlerinize konfor ve şıklık katacak birbirinden kullanışlı çanta modelleri

Tümünü Gör
Seyahatlerinize konfor ve şıklık katacak birbirinden kullanışlı çanta modelleri

Seyahatlerinize konfor ve şıklık katacak birbirinden kullanışlı çanta modelleri

Makyaj çantanızda mutlaka olmalı! İşte renklerine âşık olacağınız sonbahar rujları

Makyaj çantanızda mutlaka olmalı! İşte renklerine âşık olacağınız sonbahar rujları

Stresinizi alıp sinirlerinizi gevşetmenize yardımcı olacak yetişkin oyuncakları

Stresinizi alıp sinirlerinizi gevşetmenize yardımcı olacak yetişkin oyuncakları

Tenise başlamayı düşünüyorsanız ihtiyacınız olacak! Yetişkinlere özel en iyi tenis raketleri

Tenise başlamayı düşünüyorsanız ihtiyacınız olacak! Yetişkinlere özel en iyi tenis raketleri

Tenis oynarken performansınızı yükseltecek uzun ömürlü en iyi tenis topu çeşitleri

Tenis oynarken performansınızı yükseltecek uzun ömürlü en iyi tenis topu çeşitleri

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Tümünü Gör
Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Gecenin Ucunda ile ekranlara döndü! Güzelliği ve stiliyle dikkat çeken Neslihan Atagül'ün dizide giydiği o kıyafetler

Gecenin Ucunda ile ekranlara döndü! Güzelliği ve stiliyle dikkat çeken Neslihan Atagül'ün dizide giydiği o kıyafetler

Kış soğuklarında sıcacık tutan, âdeta kalplerimizi fetheden en trend şişme montlar

Kış soğuklarında sıcacık tutan, âdeta kalplerimizi fetheden en trend şişme montlar

Beyler buraya! Pahalı aksesuarlardan hoşlanıyorsanız bu lüks cüzdanlara bayılacaksınız

Beyler buraya! Pahalı aksesuarlardan hoşlanıyorsanız bu lüks cüzdanlara bayılacaksınız

Akıllı bir ev için mutlaka almanız gereken teknoloji harikası ürünler

Akıllı bir ev için mutlaka almanız gereken teknoloji harikası ürünler

Pembe elbisesi beğeni yağmuruna tutulmuştu! Duy Beni'nin Melisa'sının giydiği o elbiseye alternatifler

Pembe elbisesi beğeni yağmuruna tutulmuştu! Duy Beni'nin Melisa'sının giydiği o elbiseye alternatifler

Tümünü Gör

Benzer Ev Yaşam İçerikleri

Hayattan aldığınız keyfi arşa çıkaracak birbirinden kullanışlı TikTok ürünlerini keşfedin!

Hayattan aldığınız keyfi arşa çıkaracak birbirinden kullanışlı TikTok ürünlerini keşfedin!

Yavaş pişirme yöntemiyle yemeklerinize sağlık ve lezzet katmaya ne dersiniz?

Yavaş pişirme yöntemiyle yemeklerinize sağlık ve lezzet katmaya ne dersiniz?

Onlar hazırlasın, zamanınız size kalsın! Mutfağınıza pratiklik getirecek birbirinden kaliteli ürünler

Onlar hazırlasın, zamanınız size kalsın! Mutfağınıza pratiklik getirecek birbirinden kaliteli ürünler

En kaliteli ve uzun ömürlü hava temizleyicilerle evinizin havasını tazeleyin!

En kaliteli ve uzun ömürlü hava temizleyicilerle evinizin havasını tazeleyin!

Düzen âşıkları buraya! Yaşam alanınıza düzen getirecek çok seveceğiniz ürünler

Düzen âşıkları buraya! Yaşam alanınıza düzen getirecek çok seveceğiniz ürünler

Kaliteli, uzun ömürlü çamaşır makinesi arayanlar için en iyi Arçelik çamaşır makineleri

Kaliteli, uzun ömürlü çamaşır makinesi arayanlar için en iyi Arçelik çamaşır makineleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Noel Baba Kilisesi'nde yeni keşif! Aziz Nikolaos'ın mezarının yeri ve ayak bastığı zemin bulundu

Heyecanlandıran keşif! Noel Baba'nın mezarının yeri bulundu

Marmaray kazılarında keşfedilmişti! Yenikapı Batıkları'nın görüntüsü kahretti: "Uyardık ancak bir sonuç alınmış değil"

Görüntüler kahrediyor: "Uyardık ancak bir sonuç alınmış değil"

Tramvay yoluna yattı ve... Taksim'in ortasında şaşkınlık yaratan anlar! Bakın neden yapmış

Tramvay yoluna yattı ve... Taksim'in ortasında ilginç anlar

Bu acıya dayanamadı! 7 yaşındaki oğlunun cenazesinde baba...

Bu acıya dayanamadı! 7 yaşındaki oğlunun cenazesinde baba...

Mor altın 'safran' hasadı başladı! Kilosu 100 bin TL

'Mor altın' hasadı başladı! Kilosu 100 bin TL

Evlat katili babadan kan donduran ifade: "Sürekli benden para istiyordu, bunaldım vurdum"

Evlat katili babadan kan donduran ifade!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.