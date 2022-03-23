Evinde ev arkadaşı olanların sahip olması büyük fark yaratacak ürünler

Zaman zaman aynı ruh hâlinde olmadığınız ve ortak bir alanı paylaştığınız ev arkadaşlarınızla belki evin sıcaklığı belki de yemek pişirme konusunda anlaşmazlıklara düşebilirsiniz. Peki, aslında o an çok büyük bir sorun gibi görünen meseleleri anında halledebileceğiniz çözümleri sizlere sunsak, ne dersiniz? Anlaşmazlıkları önleyen birbirinden güzel ve işlevsel ürün önerileriyle sizleri baş başa bırakıyoruz...

1. Evinizin soğukluğu aranızı da soğutmasın: Viviland Polar Giyilebilir Battaniye

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Okuldan eve üşümüş bir şekilde döndüğünüzde evin sıcaklığını hemen artırmak için kombiye yöneldiğiniz ve arkadaşınızdan "Dur!" uyarısı aldığınız zamanlar oluyor mu? Bu durumda hemen tartışmak yerine giyilebilir polar battaniyelere yönelerek orta yolu bulabilirsiniz. Televizyon izlerken, kitap okurken ve uzanırken kullanabileceğiniz Viviland Polar Giyilebilir Battaniye sizi anında ısıtabilir. %100 mikrofiber polyesterden üretilen battaniye, kendinizi daha farklı ve ayrıcalıklı hissetmeniz için de birebir! Ayrıca faturalarınızın yüksek tutarda gelmesini önleyen polar battaniyeyi arkadaşınıza da hediye edebilir, soğuk kış günlerini konfor içinde geçirebilirsiniz.

2. Sıcacık bir duş sonrası bornozunuzla evinizde rahat rahat dolaşın!

Oldukça dinlendirici ve sıcak bir duş sonrasında hemen hemen hepimiz giyinmekten uzak duruyor, vücudumuzun rahatça hava almasını istiyoruz! Tabii ev arkadaşınız olduğunda bu keyfi yaşamak zor olabilir. Bu durumda kullanabileceğiniz, belki de saatlerce üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz, kaliteli, kullanışlı ve rahat bir bornoz önerisiyle karşınızdayız. Lucy and Home Unisex Bornoz sayesinde duş sonrası keyif yapabilirsiniz. %100 pamuktan üretilen bornoz, yüksek su emici özelliği sayesinde hızlıca kurumanızı sağlar. Kullanışlı ön cepleri, uzun kol tasarımı, diz altı boyu ve kapüşonuyla da banyo sonrası rahat kullanılır.

3. Uzun banyo keyfi için: Hankey Bambu Küvet Rafı

İş çıkışında, final haftası bitiminde, belki de biraz kafanızı rahatlatmak ve kendinizi şımartmak için küvette keyif yapmayı seviyorsanız size harika bir önerimiz var. Mis kokulu köpüklerle doldurduğunuz küvette bir şeyler yudumlarken aynı zamanda uzun zamandır izlemeyi düşündüğünüz filmleri izlemek çok iyi bir tercih! Peki hem tabletinizi hem bardak ve meyvelerinizi koyacağınız küvet tepsilerini kullanmaya ne dersiniz? Dahili tablet tutucu bölmesi, telefon bölmesi, bardak altlığı gibi pek çok ürünü rahatça yerleştirebileceğiniz bir küvet tepsisi arıyor ve bunu da bambu şıklığıyla tamamlamak istiyorsanız Hankey Bambu Küvet Rafı'na banyonuzda yer açmalısınız!

4. Yemek yapmayı kolaylaştıran Instant Pot Duo Evo Plus Elektrikli Düdüklü Tencere

Evde yemek yemek dışarıda tüketilen yemeklerden çok daha fazla haz verse de pek çoğumuz uzun süre yemek yapmak istemiyoruz. Okul ve iş yoğunluğunda kendimize daha az vakit kaldığı durumlarda Instant Pot Duo Evo Plus Elektrikli Düdüklü Tencere imdadımıza yetişiyor. Haşlama, kızartma, buharda pişirme gibi birçok fonksiyona sahip ürünle kısa sürede envaiçeşit yemek pişirmek mümkün. Bazen bir yoğurt mayalama makinesi, bazen de kızartma tenceresi olarak kullanabileceğiniz ürün zaman tasarrufuyla beraber ev yemeği keyfini yaşamanıza da olanak tanıyor.

5. Çeşit çeşit kahve deneyimleriniz için: GeeRic 3'ü 1 Arada Süt Köpürtücü

Damak tadınıza uygun espresso, latte, machiato ya da sütlü filtre kahveleri yaparken ihtiyacınız olan ürünlerden biri elbette süt köpürtücüler! Son dönemlerde kafe tarzı kahve yapmanın trend olduğunu düşünüyorsanız süt köpürtücülere mutlaka mutfağınızda yer açın. 3 farklı çırpıcı başlığı ve 3 farklı hız ayarıyla güzel bir kullanıcı deneyimi sunan GeeRic 3'ü 1 Arada Süt Köpürtücü'yü her yerde kullanabilirsiniz. Şarj edilebilir özelliği, çevre dostu malzemesi ve ergonomik tasarımıyla beğenerek kullanabileceğiniz hatta gittiğiniz kamplarda bile yanınızda götürmek isteyeceğiniz kaliteli süt köpürtücüyü denemeye ne dersiniz?

6. Eğlenceli günler için: JBL Go 2

Evde partilemek istediğinizde kullandığınız teknolojik cihazların ses seviyesi istediğiniz gibi tatminkâr olmayabilir. Bu durumda ses bombası olarak da adlandırılan Bluetooth hoparlörleri kullanabilirsiniz. Keyifli bir parti düzenlemek ya da güzel bir maç deneyimi yaşamak istediğiniz günlerde kullanabileceğiniz JBL Go 2'ye hayran kalacaksınız! Su geçirmeyen tasarımı, yüksek kaliteli ses özelliği, telefon görüşmelerine özel dahili mikrofonu ve 5 saatlik şarj kapasitesiyle oldukça kullanışlı JBL Go 2, farklı renk seçenekleriyle zevkinize hitap etmeyi başarıyor. Hem evde hem dış mekânda kullanabileceğiniz hoparlöre şans vermelisiniz.

7. Yoga ve pilates tutkunuzu Delta Yoga Matı'yla taçlandırın!

Ruhunuzu, vücudunuzu dinlendirmek istediğinizde sizin de başvurduğunuz ilk şey yoga ya da pilates mi? Pilates ya da yoga yaparken daha konforlu hissettirecek matlardan yardım alabilirsiniz. Delta Yoga Matı ise yerde yapılan tüm egzersizlerde konforlu bir kullanım sağlar. 180 cm boy, 60 cm genişlik ve 10 mm kalınlığa sahip mat, tabanında bulunan tırtıklar sayesinde serdiğiniz alanda kayma yapmaz, rahat bir egzersiz deneyimi sunar. İşiniz bittiğinde rulo hale getirerek muhafaza edebileceğiniz, çıkacağınız yolculuklarda ise askısı sayesinde rahat taşıyabileceğiniz matı mutlaka edinmelisiniz.

8. Gelsin sıcacık bitki çayları: Yakut Süzgeçli Cam Demlik

Yaz kış fark etmeksizin sıcak içecekten vazgeçemeyenlere muhteşem bir önerimiz var. Mavi kelebek çayından yeşil çaya, rooibos çayından papatya çayına kadar her türlü bitki çayını rahatlıkla demlemek ve büyük bir keyifle içmek isteyenlerdenseniz Yakut Süzgeçli Cam Demlik'i alışveriş listenize eklemelisiniz! Isıya dayanıklı şeffaf cam gövdesi, el yakmayan plastik kulpları ve en küçük taneleri bile süzen süzgeciyle severek kullanacağınız demliğe mutfağınızda ya da kahve köşenizde mutlaka yer açmalısınız. Oldukça pratik demlik kolay temizlendiği için sizi büyük bir zahmetten de kurtarır.

9. Karıştırıcılı kahve kupası arayanlara: Fdit Manyetik Karıştırıcı Kupa

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Uzun zamandır sosyal medyada viral olan ürünlerden karıştırıcılı kupa önerisiyle karşınızdayız! İçine eklediğiniz granül kahvelerin ya da sütün köpürtülmesini sağlamasının yanı sıra karıştırıcı etki göstermesiyle de ön plana çıkan Fdit Manyetik Karıştırıcı Kupa'ya ne dersiniz? Paslanmaz çelik ve gıda ile temasa uyumlu malzemelerden üretilen kupa aynı zamanda dokunmatik tuş da barındırıyor. 450 ml hacmiyle güne büyük bir kahve ile başlayanları tatmin edecek karıştırıcılı kupa, mühürlü kapağı sayesinde karıştırırken bile herhangi bir sızdırma yapmıyor. Hâliyle her yere rahatça taşınabiliyor.

10. Düzen ve tertip tutkunlarına: Utelips Yapışkanlı Yazı Tahtası

Ev arkadaşıyla yaşamak, ortak kararların alınmasını ve planların yapılmasını gerektirir. Hayatını bir düzen içerisinde geçirmek isteyenlerin ihtiyaç duyduğu şeyler arasında da plan tahtası yer alır. Günlük, haftalık ve aylık planlarınızı not edebileceğiniz, daima gözünüzün önünde bulunacak, motivasyonunuzu artıracak Utelips Yapışkanlı Yazı Tahtası'na evinizde yer açmalısınız. 100 cm yükseklik ve 70 cm genişliğe sahip yazı tahtasını bir yere monte etmekle uğraşmadan yapışkan özelliğiyle de kullanabilirsiniz. Her türlü tebeşirle uyum sağlayan, kolayca silinebilen ve düzenlenen yazı tahtası, hayatınızdaki önemli değişiklikler için de başlangıç oluşturabilir.