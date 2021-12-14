Evini moda atölyesine çevirmek isteyenlerin mutlaka alması gerekenler

Herkesin üzerinde aynı kıyafetleri görmekten sıkılanlar, alışveriş çılgınlığına biraz ara verip bütçe dostu ve el emeği ürünler üretmek isteyenler için muhteşem bir etkinlik olan dikiş dikmek, şu sıralar ünlüler arasında bile oldukça popüler. Bu noktada bir yandan stres atarken bir yandan da kendinizin modacısı olmak için ihtiyacınız olan dikiş ürünlerine internet üzerinden göz atabilir ve evinizi bir moda atölyesine çevirebilirsiniz.

1. Yeni başlayanlar için Deluxe 167 Parça Dikiş Seti ideal!

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Özellikle dikiş dikme ve tadilat konusunda yeni olanlar için ihtiyaç duyabilecekleri her şeyi bir arada barındıran dikiş setleri büyük bir kolaylık sağlar. Bu noktada 167 parçalı Deluxe Dikiş Seti ile aradığınız birçok ürüne zaman kaybetmeden ulaşabilirsiniz. Sağlam bir plastik kutu içerisinde düzenlenmiş olarak gelen bu set; iplikten iğneye, makastan mezuraya kadar her türlü dikiş malzemesini sizler için bir arada sunar.

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2. Singer Brilliance 6160 Dikiş Makinesi, işlevsel özellikleri ile sizin için harika bir yardımcı!

Hem yeni başlayanların hem profesyonellerin rahatlıkla kullanabileceği Singer Brilliance 6160 Dikiş Makinesi, proje ve hobi dikişleri için ihtiyaç duyulan birçok özelliğe sahip. Elektronik pedalı sayesinde hem hızlı hem sessiz bir şekilde çalışma imkânı sunan bu dikiş makinesi, düğme ve fermuar dikmede ya da nakış işlemede işinizi kolaylaştırır. Bu makinenin masura sarma, otomatik iplik tanıma ve ip kesici gibi özellikleri ile bir yandan zaman tasarrufu sağlarken bir yandan da dikiş verimini arttırabilirsiniz.

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3. Eşyalarınızı toparlayan bir dikiş kutusu ile karışıklıkların önüne geçebilirsiniz!

Yeni bir kıyafet tasarlarken ya da sadece küçük tadilat işlerinizi hallederken ihtiyacınız olan malzemelerin tek tek nerede olduğunu aramak, süreci çok daha zor ve yorucu bir hale getirir. Bu noktada bütün malzemelerinizi bir arada tutabileceğiniz bir dikiş kutusu ile işlemlerinizi çok daha pratik bir şekilde halledebilirsiniz. Prym Ahşap Beyaz Dikiş Kutusu; sadece dikiş aksesuarlarınız için yer sunmakla kalmaz, aynı zamanda mavi beyaz karo desenli kapağı tasarımı ile şık bir görünüm sunar.

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4. Her an her kumaşa uyum sağlayacak bir iplik seti edinin!

Evinizi bir moda atölyesine çevirmek istiyorsanız sahip olmanız gereken en önemli malzemelerden biri de renk renk dikiş ipleri! Eğer amacınız kontrast bir görüntü yakalamak değilse iplik rengi kumaş üzerinde sırıtmamalı. Bu noktada Polyester Makine İpliği Seti, içinde barındırdığı 40 renk makara ile farklı renkteki kumaşlar üzerinde çalışmanıza imkân tanır. Kaliteli polyesterdan üretilen bu ipler; çoğu endüstriyel, yarı endüstriyel ve ticari makinelerde rahatlıkla kullanılabilir.

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5. Prova mankenleri sayesinde işlerinizi çok daha rahat bir şekilde halledebilirsiniz!

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Söz konusu kıyafet dikimi ya da tadilatı olduğunda prova mankenleri vazgeçilmez olur. Eğer siz de kendi kıyafetlerinizi kendiniz tasarlamak istiyorsanız Rafburada Prova Mankeni, sizin için her şeyi daha kolay bir hale getirir. Erkek, kadın ve çocuk bedeni olmak üzere üç farklı alternatif ile sunulan bu ürün sayesinde tasarladığınız kıyafetin detaylarını ve bedenini daha rahat bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Sağlam bir taban üzerinde duran bu büst, kullanışlı yapısıyla favoriniz olmaya aday.

Kumaş kaplaması ile alternatiflerinden daha rahat bir kullanım sağlayan bu prova mankenini satın almak için tıklayın!

6. Mezuralar, bu işin olmazsa olmazlarından!

Bedeni saran ve kusursuz görünen bir elbise dikmenin ilk kuralı, tabii ki doğru ölçü almak. Bunun için uluslararası standartlara uygun bir mezura edindikten sonra vücut kısımlarının nasıl ölçüleceğine dair bilgi sahibi olmalısınız. Sonrasında İşkur Makina Otomatik Mezura ile 3 metreye kadar ölçüm yapabilirsiniz. Hem inch hem santimetre cinsinden kullanabileceğiniz bu mezura, ortadaki düğmesine basıldığında otomatik olarak geri toplanır ve işinizi çok daha pratik bir şekilde halletmenizi sağlar.

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7. Dikiş makineniz ile uyumlu bir iğne seti şart!

Dikiş dikerken kumaşınıza en uygun iğneyi seçmeniz büyük önem taşır çünkü yanlış iğne seçimi kumaşınızı zedeler ve delik deşik eder. Bu noktada içeriğinde 6 farklı numara tipinde iğne bulunan Singer Ev Tipi Aile Dikiş Makine İğnesi Seti, evinde el emeği kıyafetler üretmek isteyenlerin mutlaka alması gereken malzemelerin başında gelir. Ancak dikiş dikmek, iki kumaşı birbirine tutturmak, kumaş kenarlarını temizlemek ya da teyel almak gibi pek çok işlem için gerekli olan iğnelerin dikiş makineniz ile uyumlu olması gerektiğini unutmayın.

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8. Çizgi taşı ile kalıplarınızı çok daha rahat bir şekilde çıkarabilirsiniz!

Kumaş işaretleme araçları, düğme ve süslerin yerini işaretlemek ya da kesilecek ve dikilecek çizgileri belirlemek amacıyla kullanılır. Çeşitli şekillerde işaretleme araçları olsa da çizgi taşları hızlı ve kolay bir kullanım sağlar. Bu noktada İşkur Makina Çizgi Taşı, kalem ucuna benzeyen üçgen yapısı ile daha rahat işaretlemeler yapmanıza imkan tanır. Ütülendiğinde veya yıkandığında kumaştan rahatlıkla çıkan bu ürün, içeriğinde farklı renk seçenekleri ile gelir.

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9. Kumaş için özel olarak tasarlanmış makasları kullanın!

Kaliteli kesme araçları, bir yandan rahat bir kullanım sağlarken bir yandan da hatasız sonuçlar almanıza yardımcı olur. Bu noktada kumaşlar için özel olarak tasarlanmış makaslardan oluşan Dmc Çok Amaçlı Makas Set, başlangıç seviyesindekiler için yeterli gelebilir. Bu setin içerisinde büyük kumaş parçalarını kesmek için 2 adet nakış makası, fazla ipliklerden kurtulmak için 1 adet iplik makası, 1 adet dikiş makası ve küçük düzeltmeler yapmak için 1 adet kuğu makas bulunur.

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10. Basit bir başlangıç yapmak istiyorsanız Handy Stitch Mini Dikiş Makinası, tam size göre!



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Handy Stitch Akülü El Dikiş Makinası ile dikiş yapmak artık çok daha kolay. Oldukça hafif olan bu taşınabilir ürün sayesinde dikiş işlerinizi her zaman her ortamda rahatlıkla halledebilirsiniz. Perde ya da pantolon gibi farklı türden kumaşlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz bu makine sayesinde geleneksel masaüstü makinelerde saatlerinizi harcamanıza gerek kalmaz. Kolay kullanımı ile dikkat çeken bu ürün, özellikle hızlı tamir ve çabuk dikim özellikleri ile ön plana çıkar.

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